Ditemukan di Morotai, Indonesia Repatriasi Jenazah Tentara Amerika Korban Perang Dunia II

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia menyerahkan jenazah seorang tentara Amerika Serikat (AS) korban Perang Dunia II. Disaksikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, penyerahan jenazah tersebut dilakukan melalui Upacara Repatriasi di Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (13/11).

Dari Jakarta, jenazah prajurit yang sudah 80 tahun lebih tertimbun di Morotai itu diterbangkan ke Hawaii, AS. Berdasar pantauan JawaPos.com, jenazah itu dibawa pulang menggunakan pesawat angkut berat Hercules milik US Air Force. Sebelum diangkut, Indonesia dan AS melaksanakan rangkaian Upacara Repatriasi di Hanggar Skadron Udara 17 TNI AU.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letjen TNI Rui Duarte menyampaikan bahwa Upacara Repatriasi dilakukan sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada prajurit AS yang sudah mengorbankan nyawa di medan pertempuran PD II. Bagi Indonesia, menjadi satu kehormatan dapat mengantarkan jenazah pejuang tersebut.

”Hari ini, kita mendapat kehormatan untuk mengantar mereka dalam perjalanan terakhir menuju tanah air, karena mereka yang gugur tidak akan pernah dilupakan,” kata dia.

Duarte menyebut, pemulangan jenazah prajurit tersebut merupakan pemenuhan janji. Bahwa tidak ada satu prajurit yang gugur dibiarkan tertinggal. Terlebih setelah Indonesia menjalin kerja sama strategis dengan AS melalui nota kesepahaman yang ditandatangani bersama-sama. Salah satu tindak lanjut kerja sama itu adalah pencarian dan pemulangan jenazah tentara AS yang diduga tertinggal di Indonesia.

”Di balik upacara ini, terdapat kerja keras yang cermat dan penuh ketelitian. Melalui tinjauan forensik bersama, kedua negara telah mengonfirmasi bahwa jenazah yang kita beri penghormatan hari ini adalah prajurit Amerika Serikat yang gugur dalam Perang Dunia II,” jelasnya.

Jenderal bintang tiga TNI AD itu menyebutkan bahwa jenazah itu ditemukan di Morotai. Daerah tersebut menjadi saksi pertempuran sengit dan heroik selama PD II terjadi. Setelah puluhan tahun keluarga prajurit tersebut menanti kepastian, mereka akhirnya mendapatkan kepastian itu. Salah seorang prajurit yang menjadi korban PD II telah ditemukan, diidentifikasi, dan dipulangkan.

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”Kepada keluarga yang telah menunggu begitu lama, Indonesia berdiri bersama Anda dan hadir dalam momen peringatan ini. Kepada mitra kami dari Amerika, kerja sama kita masih jauh dari selesai, dan Indonesia akan tetap menjadi sahabat yang teguh dalam setiap misi yang akan datang,” imbuhnya.

Selain Duarte, jenazah tersebut diantarkan oleh Wakil Komandan Komando Pasifik AS Letjen George Rowell. Dalam sambutannya, dia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, Menhan Sjafrie, panglima TNI, dan seluruh jajaran militer di Indonesia atas kerja keras yang dilakukan hingga dapat menemukan dan mengidentifikasi jenazah tersebut.