Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Penulis: Antara
Jumat, 13 November 2026 | 18.48 WIB

Iran Kekurangan Pasokan Gas, 11 Provinsi Mendekati Situasi Kritis

Ilustrasi pengelola distribusi gas. (Dok.JawaPos.com). - Image

Ilustrasi pengelola distribusi gas. (Dok.JawaPos.com).

JawaPos.com - Kepala Perusahaan Gas Nasional Iran, Saeed Tavakoli, Kamis (12/11) mengatakan, lebih dari sepertiga provinsi di Iran mengalami kekurangan pasokan gas. Akibatnya sekitar 11 Provinsi-nya mendekati situasi kritis.

Pada Rabu (11/11), Wakil Presiden Iran Mohammad Jafar Ghaempanah memperingatkan adanya risiko pembatasan operasional fasilitas industri dan pembangkit listrik, serta penerapan pembatasan bagi masyarakat, akibat kekurangan pasokan gas.

Saat ini, defisit gas di negara tersebut diperkirakan mencapai sekitar 530 juta meter kubik per hari.

“Tahun ini menjadi tahun yang sangat menantang dalam hal pasokan gas. Kondisi pasokan gas di setidaknya 11 provinsi mendekati situasi kritis,” kata Tavakoli, seperti dikutip kantor berita Shana, dilansir dari Antara, Jumat (13/11).

Ia menambahkan bahwa masalah pasokan gas paling serius diperkirakan terjadi di tiga provinsi, yakni Mazandaran,Golestan, dan Khorasan Utara.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google

Tags

Iran kekurangan gasPasokan gas Iraniran

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Iran Tetapkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Argentina Sebagai Oganisasi Teroris - Image
Internasional

Iran Tetapkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Argentina Sebagai Oganisasi Teroris

Jumat, 13 November 2026 | 01.40 WIB

Donald Trump Sebut Perang Iran Segera Berakhir, tapi Militer AS Tetap Siaga - Image
Internasional

Donald Trump Sebut Perang Iran Segera Berakhir, tapi Militer AS Tetap Siaga

Selasa, 10 November 2026 | 19.42 WIB

Trump Pertahankan Blokade Iran, AS Siap Lanjutkan Serangan meski Qatar dan Saudi Dorong Perdamaian - Image
Internasional

Trump Pertahankan Blokade Iran, AS Siap Lanjutkan Serangan meski Qatar dan Saudi Dorong Perdamaian

Selasa, 10 November 2026 | 18.16 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore