Colette Kress jadi CEO Sementara, Dewan Direksi Cari Pengganti Jensen Huang di Nvidia

Colette Kress, CEO sementara Nvidia pengganti Jensen Huang. (Nvidia).

JawaPos.com - Colette Kress menjadi sosok yang dipercaya mengambil alih kendali Nvidia, setelah Jensen Huang terlibat skandal perselingkuhan dan meninggalkan kursi Presiden sekaligus CEO perusahaan cip AI tersebut.

Posisi Kress sendiri bersifat sementara. Oleh karena itu, Dewan Direksi Nvidia telah memulai pencarian CEO definitif dengan membuka peluang bagi kandidat dari internal maupun eksternal perusahaan.

Penunjukan Kress diumumkan setelah Huang mengundurkan diri dari jabatan Presiden, CEO, dan anggota Dewan Direksi Nvidia. Keputusan tersebut berlaku efektif segera.

Kress sebelumnya menjabat sebagai Executive Vice President sekaligus Chief Financial Officer (CFO) Nvidia. Dia telah bekerja di perusahaan tersebut sejak September 2013 dan menjadi salah satu eksekutif yang ikut mengawal pertumbuhan bisnis Nvidia selama lebih dari satu dekade.

Dalam masa transisi, Kress akan tetap merangkap jabatan CFO dan CEO sementara hingga pengganti permanen ditetapkan.

Ketua Dewan Direksi Nvidia Harvey C. Jones menyatakan Kress memiliki pemahaman mendalam mengenai bisnis, pelanggan, operasional, dan kondisi keuangan perusahaan.

"Colette telah membantu memimpin NVIDIA melalui periode pertumbuhan yang luar biasa dan memiliki pemahaman mendalam tentang bisnis, pelanggan, operasi, dan posisi keuangan kami," kata Jones dikutip dari laman resmi Nvidia.

Dia juga memastikan jajaran pimpinan Nvidia akan mendukung Kress agar operasional perusahaan, komitmen terhadap pelanggan, serta pengembangan produk tetap berjalan tanpa gangguan.

Nvidia Belum Menentukan CEO Permanen

Pergantian kepemimpinan ini belum menjadi akhir dari proses suksesi di Nvidia. Dewan Direksi masih mencari sosok yang akan memimpin perusahaan dalam jangka panjang.

Nvidia menyatakan proses pencarian akan mempertimbangkan kandidat internal dan eksternal. Artinya, Kress belum tentu menjadi CEO permanen meskipun saat ini mendapat kepercayaan untuk memimpin perusahaan.

Posisi tersebut sangat strategis karena Nvidia bukan lagi sekadar perusahaan pembuat prosesor grafis. Perusahaan ini menjadi salah satu pemain utama dalam industri kecerdasan buatan (AI), dengan cip yang digunakan untuk membangun pusat data, melatih model AI, hingga mengoperasikan superkomputer.

Karena itu, CEO berikutnya tidak hanya dituntut memahami bisnis semikonduktor, tetapi juga mampu menjaga hubungan dengan perusahaan teknologi besar, pengembang AI, pelanggan pusat data, dan mitra industri.

Dewan Direksi juga menunjuk Harvey C. Jones sebagai Ketua Dewan Direksi pertama dalam sejarah Nvidia. Jones memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai pengusaha, eksekutif teknologi, dan investor modal ventura. Dia pernah menjabat CEO sekaligus Executive Chairman Synopsys.

Colette Kress Diminta Menjaga Strategi Nvidia

Selama menjabat CEO sementara, Kress akan menghadapi tantangan menjaga pertumbuhan Nvidia di tengah persaingan industri AI yang semakin ketat.

Salah satu modalnya adalah pengalaman panjang di bidang keuangan dan manajemen perusahaan teknologi. Sejak bergabung pada 2013, Kress terlibat dalam pengelolaan keuangan Nvidia ketika bisnis perusahaan berkembang pesat seiring meningkatnya kebutuhan cip untuk komputasi akselerasi dan AI.

Kress menegaskan akan melanjutkan fondasi yang telah dibangun selama kepemimpinan Huang.

"Kekuatan NVIDIA selalu datang dari orang-orangnya, dan bersama dengan tim kepemimpinan kami, saya berkomitmen untuk membangun fondasi luar biasa yang diciptakan Jensen selama 33 tahun terakhir," ujarnya.

Dia juga memastikan Nvidia tetap berfokus pada pengembangan teknologi komputasi akselerasi dan AI, serta melayani pelanggan, mitra, pengembang, dan pemegang saham.

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Nvidia turut memastikan agenda bisnis tetap berjalan. Perusahaan dijadwalkan mengumumkan hasil keuangan kuartal III tahun fiskal 2027 pada 17 November, sesuai jadwal sebelumnya.