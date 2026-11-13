Nvidia Cari CEO Baru setelah Jensen Huang Dikabarkan Mengundurkan Diri karena Perselingkuhan

JawaPos.com - CEO Nvidia Jensen Huang dikabarkan mengundurkan diri dari perusahaan raksasa cip kecerdasan buatan (AI) asal Amerika Serikat tersebut. Kabar pengunduran diri itu muncul setelah beredar laporan mengenai dugaan hubungan asmara Huang dengan seorang eksekutif perusahaan serta seorang perempuan yang dicurigai menjadi mata-mata untuk Tiongkok.

Kabar mendadak tersebut disebut langsung mengguncang saham Nvidia di bursa New York. Dilansir dari Kyodo, Jumat (13/11), isu ini juga berpotensi berdampak lebih luas terhadap pasar saham dunia dan industri semikonduktor. Nvidia merupakan salah satu perusahaan paling bernilai di dunia dengan produk cip yang menjadi motor perkembangan teknologi AI.

Dampak pengunduran diri Huang juga berpotensi memengaruhi hubungan Washington dan Beijing. Selama ini, Huang dikenal mendorong pelonggaran pembatasan ekspor cip AI canggih Amerika Serikat ke Tiongkok. Sejumlah anggota parlemen AS bahkan telah menyuarakan keinginan untuk memperketat pembatasan tersebut setelah muncul tuduhan spionase.

Chief Financial Officer Nvidia Colette Kress disebut telah bersedia menjabat sebagai CEO sementara. Dewan direksi perusahaan akan mencari pengganti permanen dan mempertimbangkan kandidat dari internal maupun luar perusahaan.

Dalam pernyataan resminya, Nvidia memuji kontribusi Huang selama memimpin perusahaan, tetapi tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya.

"Kontribusi Jensen terhadap Nvidia sangat besar. Dewan Direksi dan perusahaan berterima kasih atas kontribusinya yang tak ternilai bagi perusahaan dan industri," demikian pernyataan Nvidia.

Sebelumnya, Nvidia menyatakan pada Minggu akan memulai penyelidikan independen menyusul laporan The New York Times mengenai hubungan Huang dengan seorang perempuan yang dicurigai sebagai mata-mata Tiongkok.

Surat kabar tersebut kemudian melaporkan pada Rabu bahwa Huang juga diduga menjalin hubungan asmara dengan seorang wakil presiden perusahaan yang berada di bawah pengawasannya. Reuters pada Kamis turut melaporkan bahwa Huang diduga memiliki hubungan intim dengan karyawan kedua.

Pria berusia 63 tahun yang lahir di Taiwan itu memimpin Nvidia sejak mendirikannya bersama sejumlah mitra pada 1993. Huang dikenal dengan jaket kulit khas yang kerap dikenakannya dalam berbagai acara perusahaan.

Dia juga menjadi salah satu tokoh utama dalam perkembangan industri AI, bersama sejumlah figur teknologi seperti CEO OpenAI Sam Altman dan miliarder Elon Musk. Huang diketahui memiliki hubungan yang cukup hangat dengan Presiden AS Donald Trump.

Nvidia awalnya menjadi pemasok dominan cip grafis untuk komputer gim sebelum memperluas bisnis ke pasar AI. Perusahaan tersebut berfokus pada desain cip, sementara proses produksinya diserahkan kepada perusahaan lain, termasuk Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC).

Perempuan asal Tiongkok yang diduga melakukan spionase tersebut diketahui pernah menjabat sebagai eksekutif senior di Megaspeed International, perusahaan penyedia pusat data yang berbasis di Singapura sekaligus pelanggan Nvidia.

Biro Investigasi Federal AS (FBI) dilaporkan tengah menyelidiki kemungkinan keterlibatan Megaspeed dan perempuan tersebut dalam pengiriman cip AI canggih ke Tiongkok yang diduga melanggar aturan pembatasan ekspor Amerika Serikat.

Trump juga ikut menanggapi kemungkinan pengganti Huang melalui media sosial. Dia menyarankan agar Nvidia menunjuk mantan CEO Apple Tim Cook sebagai pemimpin berikutnya.

Cook meninggalkan posisi CEO Apple pada akhir Agustus untuk menjadi ketua dewan perusahaan tersebut.