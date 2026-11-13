Bill Gates Tinjau Ulang Strategi Iklim, Desak Negara Kaya Buka Akses Energi bagi Negara Berkembang

JawaPos.com - Pendiri Microsoft Bill Gates mendorong perubahan pendekatan dalam penanganan perubahan iklim dengan menempatkan kesejahteraan manusia dan pemerataan akses energi sebagai prioritas. Pandangannya menyoroti ketimpangan kebijakan global ketika negara berkembang dituntut menekan emisi, sementara ratusan juta penduduknya belum menikmati listrik yang memadai.

Dilansir dari Forbes, Kamis (12/11/2026), perdebatan tersebut menguat setelah Gates menerbitkan memo Three Tough Truths About Climate menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 pada 2025. Dia menilai pemanasan global merupakan persoalan serius, tetapi "tidak akan menyebabkan kehancuran umat manusia".

Gates juga meminta perunding iklim "memprioritaskan hal-hal yang memberikan dampak terbesar terhadap kesejahteraan manusia", termasuk teknologi energi bersih yang lebih murah, pertanian, dan layanan kesehatan, bukan hanya mengejar target penurunan emisi jangka pendek.

Argumen tersebut mendapat kritik karena dianggap meremehkan ancaman perubahan iklim. Namun, Gates menyoroti persoalan mendasar yang dihadapi negara berkembang. Laporan PBB mencatat sekitar 655 juta orang belum memiliki akses listrik, hampir 85 persen di antaranya tinggal di Afrika sub-Sahara. Padahal, negara berkembang diperkirakan menyumbang 80 persen pertumbuhan konsumsi listrik dunia hingga 2030. Tiongkok sendiri diproyeksikan menyumbang hampir separuh tambahan kebutuhan tersebut.

Menurut Gates, akses energi juga dapat membantu menekan emisi dalam jangka panjang. Masyarakat tanpa bahan bakar modern masih mengandalkan kayu dan arang untuk memasak, yang mendorong deforestasi sekaligus polusi dalam ruangan. Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) memperkirakan akses memasak bersih secara universal di Afrika membutuhkan USD 2 miliar per tahun, tetapi dapat memangkas emisi bersih kawasan hingga 540 juta ton setara karbon dioksida setiap tahun pada 2040.

Persoalan lainnya adalah ketimpangan dalam pembentukan kebijakan energi internasional. Negara kaya mendominasi pengaruh di Bank Dunia dan IEA sekaligus menjadi penyedia utama pendanaan iklim. Komitmen pendanaan USD 100 miliar per tahun baru tercapai pada 2022, dua tahun terlambat, dengan 69 persen pendanaan publik berbentuk pinjaman. Ironisnya, negara Barat membangun industrialisasi melalui batu bara, minyak, dan gas, sementara negara berkembang menghadapi pembatasan pembiayaan proyek energi fosil.

Ketimpangan juga terlihat dalam pengembangan energi nuklir. Bank Dunia baru mencabut larangan pembiayaan nuklir pada Juni 2025, disusul Bank Pembangunan Asia pada November. Afrika bahkan baru memiliki satu pembangkit nuklir beroperasi, yakni Koeberg di Afrika Selatan. Direktur IEA Fatih Birol mengakui energi nuklir "akan kembali memainkan peran." Namun, Kepala Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi menyebut pembiayaan masih menjadi hambatan terbesar pengembangannya di Afrika.

India memperlihatkan dilema tersebut. IEA memproyeksikan permintaan listrik negara itu tumbuh 6,4 persen per tahun hingga 2030. Batu bara masih memasok 71 persen listrik pada 2025, sementara energi surya diperkirakan memenuhi sekitar separuh tambahan kebutuhan. Climate Action Tracker menilai target dan arah kebijakan India belum sejalan dengan pembatasan pemanasan global 1,5 derajat Celsius. Meski demikian, pemerintah India tidak mungkin mengorbankan pertumbuhan ekonomi demi mengejar target tersebut.

Kritik terhadap Gates juga didasarkan pada dampak krisis iklim. Banjir Pakistan pada 2022 memengaruhi 33 juta orang dan menyebabkan kerugian lebih dari USD 30 miliar. Kekeringan Somalia pada tahun yang sama diperkirakan menewaskan 43.000 orang. Ilmuwan iklim Daniel Swain menyebut memo Gates sebagai "kesalahan membaca persoalan yang sangat mencengangkan." Michael Mann dari University of Pennsylvania memperingatkan, "Kita tidak memiliki waktu puluhan tahun untuk mengatasi krisis iklim."

Menanggapi kritik tersebut dalam sebuah diskusi di California Institute of Technology (Caltech), Gates berpendapat anggaran terbatas dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa jika dialokasikan untuk mengatasi penyakit dan persoalan kemanusiaan.

"Ini merupakan persoalan perhitungan angka dalam dunia dengan sumber daya yang sangat terbatas," ujarnya. Di sisi lain, listrik juga menjadi kebutuhan adaptasi iklim untuk mengoperasikan pendingin, memompa air, dan menjaga fasilitas kesehatan tetap berfungsi ketika cuaca ekstrem mengancam infrastruktur.

Karena itu, tantangan kebijakan iklim bukan memilih antara pembangunan dan pengurangan emisi. Biaya modal proyek energi bersih di Afrika masih dua hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan negara maju dan Tiongkok. IEA juga memperkirakan investasi jaringan listrik global harus mencapai USD 600 miliar per tahun pada 2030.