Nvidia Siapkan Pemecatan Jensen Huang, Masa Depan Bos Penguasa Cip AI Dunia Terancam

JawaPos.com - Nvidia dikabarkan bersiap mendepak Jensen Huang dari jabatan CEO setelah skandal hubungan pribadi yang menyeret pemimpin perusahaan cip tersebut berkembang menjadi persoalan tata kelola dan keamanan nasional. Dewan direksi Nvidia menggelar rapat pada Rabu (11/11) untuk menentukan masa depan Huang, menyusul laporan mengenai dua hubungan di luar pernikahan yang melibatkan dirinya.

Kabar tersebut langsung mengguncang pasar. Saham Nvidia merosot sekitar 8 persen dalam perdagangan setelah bursa ditutup, menyusul laporan The Wall Street Journal (WSJ) bahwa perusahaan bersiap mengganti Huang.

Secara keseluruhan, Nvidia telah kehilangan sekitar USD 600 miliar atau setara Rp10.890 triliun dalam kapitalisasi pasar sepanjang pekan ini, dengan kurs Rp18.150 per dolar AS. Penurunan tersebut memperlihatkan besarnya sensitivitas investor terhadap ketidakpastian kepemimpinan perusahaan bernilai sekitar USD 4 triliun itu.

Dilansir dari Reuters, Kamis (12/11/2026), seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut mengonfirmasi adanya rapat dewan untuk membahas kemungkinan pencopotan Huang. Namun, Nvidia belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Tekanan terhadap Huang muncul setelah The New York Times (NYT) melaporkan hubungan Huang dengan Kimberly Powell, wakil presiden bidang layanan kesehatan Nvidia yang berada di bawah garis pelaporannya. NYT mengutip lima orang yang pernah bekerja di perusahaan tersebut.

Ketika ditanya mengenai Powell, Huang menjawab, "Saya rasa Anda tidak seharusnya berbicara langsung kepada saya," sebelum mengakhiri sambungan telepon. Reuters menyatakan belum dapat memverifikasi laporan itu.

Kontroversi tersebut menyusul laporan mengenai hubungan Huang dengan Alice Huang, perempuan yang menurut informasi intelijen Amerika Serikat diduga membantu pengiriman cip Nvidia kepada perusahaan-perusahaan di Tiongkok sekaligus menyampaikan informasi kepada Beijing.

Dalam memo kepada karyawan pada Minggu (8/11), Huang mengakui telah tidak setia kepada istrinya dan menyatakan, "Saya bertanggung jawab penuh," tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pada hari yang sama, dewan direksi memulai penyelidikan independen dengan bantuan penasihat hukum eksternal untuk memeriksa kemungkinan Huang menjadi sasaran operasi intelijen asing.

Persoalan ini memiliki konsekuensi besar karena Nvidia berada di pusat persaingan teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok. Huang mendirikan perusahaan tersebut pada 1993 bersama Curtis Priem dan Chris Malachowsky.

Berawal dari produsen cip grafis untuk permainan komputer, Nvidia berkembang menjadi pemasok utama prosesor kecerdasan buatan (AI) melalui teknologi CUDA yang memungkinkan cipnya digunakan untuk komputasi umum hingga pengembangan AI. Karena itu, pergantian pemimpinnya berpotensi memengaruhi arah industri yang kini bergantung pada infrastruktur komputasi Nvidia.

Risiko langsung bagi perusahaan adalah belum adanya penerus yang jelas. Huang, 63, memiliki sekitar 3,6 persen saham Nvidia dan puluhan eksekutif yang melapor langsung kepadanya.

Analis teknologi D.A. Davidson, Gil Luria, menilai, "Pencopotan Huang secara langsung dapat menjadi tantangan bagi Nvidia karena perusahaan belum memiliki rencana suksesi." Dia menambahkan, apabila Huang terbukti melanggar hukum atau kebijakan perusahaan, dewan kemungkinan akan bertindak setelah memperoleh bukti.

Bruce Zaro, direktur pelaksana Granite Wealth Management, juga mempertanyakan kemampuan perusahaan mempertahankan kepemimpinan setelah Huang pergi.

"Jensen adalah sosok yang memimpin kebangkitan luar biasa Nvidia. Dialah yang menggerakkan pencapaian itu. Namun, pertanyaannya, apakah ada orang yang bisa mengambil alih jika Jensen harus mengundurkan diri atau dipaksa keluar?" ujarnya. Dia menyoroti peran Huang sebagai penghubung utama Nvidia dengan perusahaan-perusahaan pusat data.

Dampaknya turut meluas ke ekosistem investasi AI. Nick Ferres, kepala investasi Vantage Point Asset Management di Singapura, mengatakan, "Nvidia juga berada di pusat pembiayaan sirkular yang menyediakan modal bagi ledakan investasi ini."

Dia memperingatkan, "Dalam situasi ledakan atau gelembung AI seperti ini, terkadang perlambatan saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi fase kehancuran." Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan keterlibatan Nvidia dalam membiayai pelanggan dan perusahaan yang menjadi bagian dari ekspansi infrastruktur AI.

Di pasar, kontrak berjangka Nasdaq turun sekitar 1 persen, sementara saham pesaing Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) dan Broadcom, masing-masing naik 4 persen dan 3 persen dalam perdagangan setelah bursa ditutup. Kenaikan tersebut mengindikasikan peluang bagi produsen cip pesaing untuk merebut pangsa pasar. Meski demikian, investor dan analis menilai permintaan terhadap cip Nvidia dalam waktu dekat belum tentu langsung melemah.

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Presiden Donald Trump, yang memiliki hubungan dekat dengan Huang, menyatakan tetap mendukung CEO Nvidia tersebut meski belum membahas tuduhan yang beredar dengannya. "Saya pikir dia orang yang terhormat," kata Trump. Dia juga memuji Huang yang dinilainya telah "melakukan pekerjaan luar biasa bagi negara kami."