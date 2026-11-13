Buffett Naik ke Peringkat 7 Orang Terkaya, Bos Nvidia Jensen Huang Justru Terlempar dari 10 Besar

JawaPos.com - Persaingan di jajaran miliarder terkaya dunia kembali memperlihatkan perubahan tajam setelah Warren Buffett mencatat kenaikan kekayaan, sementara CEO Nvidia Jensen Huang justru terlempar dari sepuluh besar. Perubahan tersebut mencerminkan pengaruh pergerakan saham perusahaan sekaligus risiko reputasi yang dapat memengaruhi nilai kekayaan para pemimpin industri teknologi.

Dilansir dari VnExpress, Kamis (12/11/2026), Buffett menambah kekayaannya sebesar USD 4,2 miliar atau sekitar Rp76,23 triliun dengan kurs Rp18.150 per dolar AS. Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar ketiga di dunia pada perdagangan Rabu. Kekayaan investor berusia 96 tahun itu mencapai USD 165,7 miliar atau sekitar Rp3.008,96 triliun, menempatkannya di posisi ketujuh dalam daftar miliarder Forbes menurut laporan tersebut.

Penguatan itu terutama ditopang saham Berkshire Hathaway. Saham Kelas A perusahaan investasi yang didirikan Buffett tersebut meningkat 13 persen dalam sebulan terakhir. Kenaikan terjadi ketika investor mulai mencari alternatif di luar saham perusahaan teknologi. Buffett sendiri memiliki sekitar 13,2 persen saham Berkshire Hathaway. Posisi tersebut membuat perubahan harga saham perusahaan berpengaruh langsung terhadap nilai kekayaannya.

Sebaliknya, Jensen Huang mengalami tekanan besar setelah Nvidia menghadapi sorotan terkait kehidupan pribadinya dan dugaan persoalan keamanan nasional. Kekayaan CEO perusahaan semikonduktor tersebut menyusut USD 8,3 miliar atau sekitar Rp150,65 triliun pada Rabu, setelah saham Nvidia merosot 5,47 persen. Penurunan tersebut menjadikannya miliarder dengan kerugian kekayaan terbesar di dunia selama dua hari berturut-turut.

Akibatnya, Huang turun ke peringkat ke-12 dalam daftar miliarder global Forbes dengan kekayaan sekitar USD 147 miliar. Kemerosotan tersebut terjadi setelah dia mengakui perselingkuhan melalui surat elektronik kepada karyawan Nvidia pada Minggu. Dalam pesannya, Huang mengakui telah mengkhianati istrinya dan menyakiti keluarganya. Huang juga menyatakan bertanggung jawab penuh atas tindakannya.

Pengakuan tersebut berbunyi, "Saya tidak setia kepada istri saya. Tindakan saya menyakiti dirinya dan anak-anak kami. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan saya." Dikutip Axios, Huang juga menyampaikan bahwa dirinya harus kembali memperoleh kepercayaan para karyawan, jajaran direksi, mitra, dan pemegang saham yang merasa dikecewakan oleh tindakannya.

Namun, persoalan yang membayangi Huang tidak berhenti pada urusan pribadi. The New York Times sebelumnya melaporkan bahwa intelijen Amerika Serikat (AS) mencurigai Alice Huang, seorang eksekutif perusahaan pusat data Megaspeed yang tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, sebagai agen intelijen Tiongkok. Perempuan tersebut diduga menjalin kedekatan dengan Huang untuk memperoleh informasi dan membantu membuka akses terhadap cip AI Nvidia bagi pasar Tiongkok. Dugaan itu belum menjadi kesimpulan resmi penyelidikan.

Menyusul laporan tersebut, dewan direksi Nvidia telah membentuk komite independen dengan bantuan penasihat hukum eksternal untuk menyelidiki kemungkinan Huang menjadi sasaran operasi intelijen asing. Namun, persoalan semakin serius setelah Reuters melaporkan bahwa dewan menggelar rapat pada Rabu untuk mempertimbangkan pemberhentiannya sebagai CEO.

Gil Luria, kepala riset teknologi di D.A. Davidson, menilai pergantian mendadak dapat menyulitkan perusahaan karena belum memiliki rencana suksesi. "Pemberhentian Huang secara langsung dapat menjadi tantangan bagi Nvidia karena perusahaan belum memiliki rencana suksesi," ujarnya.

Di tengah pergerakan tersebut, Elon Musk justru mencatat kenaikan kekayaan terbesar di dunia pada Rabu, dengan tambahan USD 5,9 miliar. Posisi berikutnya ditempati Masayoshi Son, orang terkaya kedua di Jepang, yang kekayaannya meningkat USD 5,1 miliar. Pergerakan yang berlawanan ini memperlihatkan betapa cepat perubahan nilai saham perusahaan memengaruhi kekayaan dan posisi para miliarder dalam daftar orang terkaya dunia.

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