Usai Bantu Gagalkan Pajak Crazy Rich California, Sergey Brin Berpotensi Jegal Usulan Berikutnya

JawaPos.com - California menghadapi hambatan baru untuk memajaki kekayaan miliardernya. Pendiri Google Sergey Brin menyumbang USD 102 juta atau sekitar Rp1,85 triliun dengan kurs Rp18.150 per dolar AS kepada komite politik yang membantu menggagalkan usulan pajak kekayaan sekaligus mendorong amendemen konstitusi untuk membatasi pengenaan pajak atas aset pribadi.

Dilansir dari Fortune, Kamis (12/11/2026), pemilih California menolak Proposition 40 (Prop 40), usulan pajak satu kali terhadap miliarder. Sebaliknya, Proposition 42 (Prop 42), amendemen konstitusi yang melarang pajak baru atas aset pribadi, termasuk kepentingan bisnis, kekayaan intelektual, dan aset keuangan, memperoleh 51,6 persen suara per 10 November, ketika sekitar 83 persen surat suara telah dihitung.

Brin menjadi penyumbang terbesar bagi Building a Better California, komite politik yang mendukung Prop 42. Menurut catatan Komisi Praktik Politik Adil California, komite tersebut menghabiskan lebih dari USD 300 juta untuk menggagalkan Prop 40 sekaligus mengampanyekan Prop 41 dan Prop 42.

Namun, dari dua usulan terakhir itu, hanya Prop 42 yang berhasil unggul, sedangkan Prop 41 juga ditolak. Kemenangan tersebut berpotensi mempersempit kewenangan pemerintah negara bagian dalam mengenakan pajak atas jenis kekayaan yang selama ini belum tersentuh.

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Penolakan terhadap pajak kekayaan juga berkaitan dengan kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan mendorong orang-orang terkaya meninggalkan California. Peter Thiel dan Larry Page dikabarkan mempertimbangkan hengkang, sementara Gubernur Gavin Newsom sebelumnya memperingatkan risiko serupa. Brin, yang kini beralamat di Nevada, bahkan membandingkan usulan pajak tersebut dengan sosialisme era Uni Soviet, negara yang ia tinggalkan saat masih kecil.

Di sisi lain, penyusun Prop 40 menilai pajak tersebut sebenarnya berpotensi menghasilkan penerimaan yang berarti bagi negara bagian. Mereka memperkirakan miliarder akan membayar sekitar USD 3 miliar per tahun, setara 2,5 persen penerimaan pajak penghasilan dan 1 persen total pendapatan California. Angka itu menjadi penting karena sekitar separuh penerimaan pajak penghasilan negara bagian selama ini berasal dari 2 persen kelompok berpenghasilan tertinggi.

Perbedaan kepentingan tersebut turut terlihat dalam perdebatan mengenai Prop 42. Pendukungnya mengklaim amendemen itu melindungi tabungan masyarakat dari pajak baru.

Brian R. Marvel, Presiden Peace Officers Research Association of California, mengatakan, "Prop 42 secara permanen melindungi dana pensiun, rekening 401(k), IRA, dan tabungan pribadi lainnya dari pajak baru, baik yang diajukan legislatif maupun melalui pemungutan suara."

Namun, kelompok penentang menilai perlindungan tersebut justru menguntungkan para miliarder. Suzanne Jimenez dari SEIU-United Healthcare Workers West membantah, "Jangan terkecoh, Prop 42 sebenarnya bukan tentang melindungi tabungan pensiun Anda dari pajak baru. Ini siasat yang tidak perlu dan mahal agar sekitar 200 miliarder terus menghindari kewajiban pajak mereka, sementara Anda yang harus menanggung bebannya."

Perdebatan itu tidak berhenti pada pajak kekayaan. Prop 42 juga memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan pemerintah dalam memajaki keuntungan investasi. Selama ini, keuntungan aset umumnya baru dikenai pajak ketika aset tersebut dijual.

Sementara itu, aturan penyesuaian nilai perolehan aset saat diwariskan membebaskan kenaikan nilai selama pemilik sebelumnya hidup. California Budget & Policy Center memperkirakan pengecualian tersebut mengurangi potensi penerimaan negara bagian hingga USD 5 miliar per tahun.

Terkait hal itu, tiga profesor hukum yang menyusun Prop 40 memperingatkan bahwa Prop 42 "dapat memengaruhi kemampuan negara bagian untuk mengenakan pajak atas pendapatan keuntungan modal, baik sebagai bagian dari Proposition 3 maupun melalui kebijakan lainnya." Kekhawatiran tersebut juga menyangkut Prop 3, yang mempermanenkan kenaikan pajak bagi 2 persen kelompok berpenghasilan teratas setelah ketentuan semula berakhir pada 2031.

Menanggapi kekhawatiran itu, juru bicara kampanye Prop 42 Nathan Click menyebut klaim tersebut "omong kosong belaka." Dia menegaskan, "Prop 42 dirancang secara cermat hanya untuk melarang pajak baru atas dana pensiun, tabungan, dan aset pribadi, serta pajak yang berlaku surut. Artinya, pendanaan yang sudah ada untuk sekolah, keselamatan publik, jalan, dan layanan kesehatan tidak terdampak."

Meski demikian, batasan tersebut masih berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Kayla Kitson dari California Budget & Policy Center mengatakan persoalan itu "dapat berakhir di pengadilan dan bergantung pada seberapa luas hakim menafsirkan bahasa dalam ketentuan tersebut."

Dia juga menyinggung perubahan pajak perusahaan dalam anggaran 2024-2025 yang "meningkatkan penerimaan lebih cepat guna mencegah pemangkasan anggaran yang lebih dalam." Sementara itu, Prop 42 membatasi pengenaan pajak secara retroaktif, kecuali dalam keadaan darurat sesuai ketentuan konstitusi.

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Persoalan penerimaan pajak tersebut semakin penting karena California juga menghadapi potensi pengurangan dana federal. Undang-undang H.R. 1 diperkirakan memangkas pendanaan Medi-Cal hingga USD 30 miliar per tahun. Program layanan kesehatan itu mencakup lebih dari separuh anak-anak California, 2,2 juta lansia dan penyandang disabilitas, serta satu dari lima pekerja.