Gara-gara Perempuan, Jensen Huang Pilih Mundur dari Kursi CEO Nvidia

JawaPos.com - Skandal hubungan pribadi dengan perempuan yang diduga terkait intelijen Tiongkok menyeret CEO Nvidia Jensen Huang lebih dalam ke pusaran kontroversi.

Setelah menghadapi ancaman pemanggilan paksa Kongres Amerika Serikat (AS) dan desakan mundur dari sejumlah politikus, Huang dikabarkan angkat kaki dari kursi Presiden sekaligus CEO Nvidia. Pengunduran dirinya disebut berlaku efektif segera setelah 33 tahun memimpin perusahaan teknologi tersebut.

Perempuan yang menjadi pusat kontroversi itu adalah Alice Huang, seorang pengusaha yang memiliki hubungan dengan Megaspeed, perusahaan pusat data berbasis di Singapura. Namanya mencuat setelah laporan The New York Times mengungkap dugaan keterkaitannya dengan intelijen Tiongkok.

Alice disebut memiliki hubungan dekat dengan Jensen Huang. Pejabat AS mencurigainya sebagai aset intelijen Tiongkok yang diduga membantu menyalurkan cip AI canggih Nvidia ke negara tersebut.

Persoalan ini kemudian berkembang jauh melampaui dugaan perselingkuhan. Kedekatan Huang dengan perempuan yang dicurigai sebagai mata-mata asing memunculkan kekhawatiran mengenai potensi pemerasan dan risiko kebocoran teknologi strategis AS.

Tekanan terhadap bos Nvidia pun semakin besar. Kongres AS bersiap memanggil Huang untuk memberikan penjelasan, sementara seorang senator Partai Republik secara terbuka meminta dirinya mundur.

Kini, berdasarkan pengumuman Dewan Direksi Nvidia di laman resminya, Huang disebut telah mengundurkan diri dari jabatan Presiden, CEO, sekaligus anggota Dewan Direksi. Keputusan tersebut dinyatakan berlaku efektif segera.

Diketahui, kasus yang menyeret Jensen Huang mulai menjadi perhatian setelah laporan The New York Times mengungkap penilaian pejabat AS mengenai Alice Huang.

Perempuan tersebut dicurigai memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok dan membantu mengalirkan cip Nvidia berteknologi tinggi ke Tiongkok.

Dugaan itu sangat sensitif karena Washington selama ini membatasi ekspor cip AI canggih ke Beijing. Pemerintah AS khawatir teknologi semacam itu dapat memperkuat kemampuan militer dan pengembangan kecerdasan buatan Tiongkok.

Kedekatan Alice dengan Huang membuat persoalan semakin rumit. Sebagai CEO Nvidia, Huang memiliki akses terhadap informasi dan keputusan strategis perusahaan yang teknologinya menjadi rebutan dalam persaingan AS-Tiongkok.

Colette Kress Gantikan Jensen Huang sebagai CEO Sementara Di tengah kabar kepergian Huang, Nvidia menunjuk Colette Kress sebagai CEO sementara. Kress sebelumnya menjabat Executive Vice President sekaligus Chief Financial Officer (CFO).

Dia bergabung dengan Nvidia pada September 2013 dan telah memimpin organisasi keuangan perusahaan selama lebih dari satu dekade. Sebelum bergabung dengan Nvidia, Kress memiliki pengalaman hampir 25 tahun di bidang keuangan perusahaan teknologi, termasuk Cisco dan Microsoft.

Ketua Dewan Direksi Nvidia Harvey C. Jones menyatakan pihaknya memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan Kress.

"Dewan memiliki kepercayaan penuh pada Colette dan tim kepemimpinan, dan kami berharap operasi perusahaan, komitmen pelanggan, dan roadmap produk akan berlanjut tanpa gangguan," kata Jones.

Dewan Direksi juga mulai mencari CEO definitif dengan mempertimbangkan kandidat internal maupun eksternal.

Sementara itu, Jones ditunjuk sebagai Ketua Dewan Direksi pertama dalam sejarah Nvidia. Dia memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai pengusaha, eksekutif teknologi, dan investor.

Kress menegaskan akan melanjutkan fondasi bisnis yang dibangun Huang selama 33 tahun.

"Kekuatan NVIDIA selalu datang dari orang-orangnya, dan bersama dengan tim kepemimpinan kami, saya berkomitmen untuk membangun fondasi luar biasa yang diciptakan Jensen selama 33 tahun terakhir," ujarnya.

Sebagai informasi juga, pergantian CEO terjadi ketika Nvidia berada di posisi strategis dalam persaingan teknologi global. Perusahaan tersebut menjadi pemasok utama cip yang digunakan untuk pengembangan dan pelatihan berbagai model AI.

Skandal yang menyeret Huang juga berpotensi memperbesar tekanan terhadap kebijakan ekspor teknologi AS ke Tiongkok.

Tiga rancangan undang-undang, yakni AI OVERWATCH Act, Chip Security Act, dan MATCH Act, tengah dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam National Defense Authorization Act (NDAA), undang-undang anggaran pertahanan tahunan AS.

Dewan Direksi Nvidia sebelumnya juga mengumumkan investigasi independen untuk mengusut dugaan bahwa Huang menjadi sasaran operasi intelijen Tiongkok. Penyelidikan melibatkan direktur independen dan penasihat hukum eksternal.

Nvidia sendiri tetap menjadwalkan pengumuman laporan keuangan kuartal III tahun fiskal 2027 pada 17 November.

Jika pengumuman pengunduran diri tersebut terkonfirmasi, kepergian Huang menjadi salah satu pergantian kepemimpinan paling besar di industri teknologi.