Argentina Kecam Iran Gegara Tetapkan Angkatan laut dan Udaranya Sebagai Organisasi Teroris

Ilustrasi bendera Iran. (via Reuters).

JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Argentina mengecam keputusan Iran yang menetapkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Argentina sebagai organisasi teroris.

"Argentina dengan tegas mengecam keputusan Iran yang menetapkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Argentina sebagai 'organisasi teroris'," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Antara, pada Kamis (12/11).

"Tindakan tersebut tidak memiliki dasar dan merupakan tuduhan yang tidak dapat diterima terhadap lembaga-lembaga yang sah," kata kementerian itu lebih lanjut.

Sebelumnya pada Rabu, Press TV melaporkan bahwa Iran telah menetapkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Argentina sebagai organisasi teroris.

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