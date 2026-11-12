Lewis Hamilton Kecam Penutupan Rafah dan Desak Israel Membuka Akses Bantuan

JawaPos.com – Juara dunia Formula Satu (F1) tujuh kali, Lewis Hamilton, menyerukan kepada Israel agar segera membuka kembali perlintasan Rafah di perbatasan Mesir-Gaza guna memungkinkan bantuan kemanusiaan menjangkau warga Palestina.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Kamis (12/11), Seruan tersebut disampaikan di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza akibat hujan lebat dan banjir yang merendam sejumlah kamp pengungsian.

Hamilton menyampaikan pernyataan itu pada Rabu setelah mengunjungi Kota El-Arish di Mesir utara dan meninjau fasilitas penyimpanan bantuan milik Bulan Sabit Merah Mesir yang menyiapkan pasokan untuk dikirim ke Gaza.

Melalui unggahan di media sosial, Hamilton menegaskan bahwa masyarakat Palestina sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, terutama dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan keterbatasan kebutuhan pokok.

Hamilton juga mendesak komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel serta bekerja sama memastikan bantuan yang telah disiapkan dapat segera memasuki Gaza.

Menurut Hamilton, sejumlah gudang telah menampung berbagai pasokan penting, tetapi bantuan tersebut belum dapat menjangkau warga Palestina akibat penutupan perlintasan perbatasan.

Dalam unggahannya, Hamilton turut mengecam penderitaan warga Gaza selama tiga tahun terakhir dan menilai perampasan kebebasan, keselamatan, serta martabat manusia sebagai bentuk ketidakadilan.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melaporkan bahwa lebih dari 150.000 tenda bantuan yang dibeli oleh mitra kemanusiaan dan negara-negara anggota masih tertahan di luar Jalur Gaza karena belum memperoleh izin masuk dari Israel.

Kepala Urusan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, menegaskan bahwa menunggu terbentuknya pemerintahan Israel yang baru bukan alasan yang dapat dibenarkan untuk menunda pengiriman pasokan penting bagi warga Gaza selama musim dingin.