Iran Tetapkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Argentina Sebagai Oganisasi Teroris

JawaPos.com - Pemerintah Iran telah menetapkan angkatan laut dan angkatan udara Argentina sebagai "organisasi teroris". Hal ini merespons langkah Buenos Aires yang melabeli Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris.

Dilansir dari Antara, Kamis (12/11), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran menjelaskan, keputusan tersebut bersifat resiprokal serta dibuat berdasarkan sebuah undang-undang tahun 2019 untuk merespons penetapan IRGC sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat.

Kemlu Iran menuding Argentina mengambil langkah "bermusuhan" yang melanggar prinsip dasar hukum internasional dengan menetapkan IRGC, bagian resmi dari angkatan bersenjata Iran, sebagai organisasi teroris.

UU tahun 2019 tersebut memberi dasar untuk langkah resiprokal terhadap negara yang mengikuti atau mendukung penetapan status IRGC oleh Amerika Serikat.

Dengan demikian, penetapan status angkatan laut dan angkatan udara Argentina sebagai "organisasi teroris" oleh Iran dilakukan sesuai dengan UU tersebut.

Kemlu Iran menegaskan bahwa pemerintah Argentina akan bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang mungkin muncul dari keputusan tersebut, meski tanpa memberi penjelasan lebih lanjut.

Adapun Argentina telah menetapkan status IRGC sebagai organisasi teroris sejak 31 Maret lalu dengan dasar dugaan keterlibatan badan tersebut dalam dua pengeboman besar di Buenos Aires pada dasawarsa 1990-an.

Iran membantah keras tuduhan keterlibatan dalam aksi pengeboman tersebut.

Sebelum Argentina, Iran telah melakukan hal yang sama terhadap Inggris pada awal bulan ini.