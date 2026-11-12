Kongres AS Siapkan Pemanggilan Paksa Jensen Huang, Senator Desak Bos Nvidia Mundur

JawaPos.com - CEO Nvidia Jensen Huang menghadapi tekanan politik di Amerika Serikat (AS) setelah terseret dugaan skandal mata-mata Tiongkok. Kongres AS tengah menyiapkan pemanggilan paksa atau subpoena untuk meminta keterangannya, sementara seorang senator Partai Republik mendesak Huang mundur dari jabatannya karena dinilai berpotensi menimbulkan risiko keamanan nasional.

Ancaman pemanggilan tersebut muncul setelah Huang diminta menghadiri pengarahan tertutup bersama sejumlah komite DPR AS. Kongres ingin meminta penjelasan mengenai hubungannya dengan Alice Huang, seorang eksekutif perusahaan teknologi yang diduga menjadi aset intelijen China.

Ketua Komite Urusan Tiongkok DPR AS John Moolenaar mengatakan Huang memiliki waktu hingga akhir hari Rabu untuk merespons permintaan kehadiran tersebut. Jika tidak bersedia memberikan keterangan secara sukarela, Kongres kemungkinan akan menggunakan kewenangan pemanggilan paksa.

Sementara itu, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS Brian Mast menyatakan pihaknya sedang menyiapkan subpoena untuk dikirimkan apabila Huang tidak merespons permintaan tersebut.

Sebelumnya, Mast bersama Moolenaar dan Rick Crawford telah mengirimkan surat kepada bos Nvidia itu. Mereka meminta Huang hadir dalam pengarahan tertutup bersama untuk menjelaskan hubungannya dengan Alice Huang.

Senator AS Minta Bos Nvidia Mundur

Tekanan terhadap Jensen Huang tidak berhenti pada rencana pemanggilan Kongres. Senator Partai Republik dari North Dakota, Kevin Cramer, bahkan secara terbuka meminta Huang meninggalkan posisi CEO Nvidia.

Cramer yang merupakan anggota senior Komite Perbankan Senat menilai dugaan hubungan Huang dengan perempuan yang dicurigai sebagai mata-mata China dapat membuka celah ancaman keamanan nasional.

Menurutnya, posisi Huang sebagai pemimpin perusahaan cip AI terbesar di dunia membuat persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar urusan pribadi.

"Potensi pemerasan sangat luar biasa sehingga sesuatu yang sensitif seperti chip Nvidia, saya hanya berpikir dia harus pergi," katanya dilansir Politico.

Ia juga menilai potensi pemerasan terhadap Huang menjadi persoalan serius, mengingat teknologi yang dikembangkan Nvidia memiliki nilai strategis bagi keamanan AS.

"Jika hal terburuk yang dia lakukan dalam kehidupan nyata adalah perselingkuhan dengan wanita ini yang mungkin atau mungkin bukan mata-mata Tiongkok, tetapi dia mungkin, itu sudah cukup, karena apa pun yang ada, kita tidak tahu. Dan bagi saya, itu adalah risiko keamanan," ujarnya.

Pernyataan Cramer muncul setelah laporan The New York Times pada bulan sebelumnya mengungkap bahwa pejabat AS menilai Alice Huang merupakan aset intelijen China.

Desakan agar Huang mundur juga disampaikan Larry Kudlow, mantan Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS. Dalam program yang dipandunya di Fox Business Network, Kudlow menyampaikan seruan langsung kepada CEO Nvidia tersebut.

"Turunkan Tuan Huang, sekarang juga," kata Kudlow.

Alice Huang Diduga Bantu Salurkan Cip Nvidia ke Tiongkok Kasus ini bermula dari laporan mengenai Alice Huang, seorang pengusaha yang memiliki hubungan dengan Megaspeed, perusahaan pusat data berbasis di Singapura.

Alice disebut memiliki hubungan dekat dengan Jensen Huang. Pejabat AS mencurigainya sebagai aset intelijen Tiongkok yang diduga membantu menyalurkan cip Nvidia berteknologi tinggi ke Tiongkok.

Dugaan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah AS karena Washington selama ini membatasi ekspor cip AI canggih ke Tiongkok. Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya membatasi akses Beijing terhadap teknologi strategis yang dapat digunakan untuk kepentingan militer maupun pengembangan kecerdasan buatan.