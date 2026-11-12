Israel Lancarkan Serangan Udara ke Rumah Sakit Nasser di Gaza

JawaPos.com – Serangan udara Israel menghantam Kompleks Medis Nasser di Khan Younis, Gaza selatan, pada Kamis dini hari dan menewaskan sedikitnya enam warga Palestina serta melukai 20 orang lainnya.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pad Kamis (12/11), Kementerian Kesehatan dan Pertahanan Sipil Gaza menyebut sebagian besar korban merupakan pasien rumah sakit, termasuk mereka yang dijadwalkan menjalani operasi pada hari berikutnya.

Serangan tersebut menyasar lantai dua rumah sakit yang menjadi salah satu fasilitas kesehatan terbesar di Jalur Gaza dan masih melayani sedikitnya 500.000 penduduk di wilayah selatan.

Sebelum serangan terhadap Kompleks Medis Nasser, tujuh warga Palestina lainnya dilaporkan tewas akibat serangan Israel di sejumlah wilayah Gaza, sehingga jumlah korban jiwa dalam rangkaian serangan tersebut mencapai sedikitnya 13 orang.

Korban termasuk seorang pria berusia 38 tahun yang tewas di kawasan Sabra, seorang warga yang ditembak di sekitar kamp Bureij, serta warga lainnya yang menjadi korban serangan pesawat nirawak di lingkungan Nassr dan tenda pengungsian di Sheikh Radwan.

Militer Israel mengklaim serangan terhadap rumah sakit menargetkan anggota Hamas, sedangkan Hamas mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai kejahatan perang.

Di tengah serangan yang terus berlangsung, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pengiriman tenda tahan air dan bantuan kemanusiaan untuk melindungi warga Gaza dari dampak hujan lebat serta banjir.

UNICEF melaporkan sedikitnya 106.000 orang terdampak hujan dalam beberapa hari terakhir, sementara Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut sekitar 70.000 tenda pengungsian terendam banjir.

Hingga kini, otoritas kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 74.653 warga Palestina tewas dan 176.007 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023, sementara lebih dari 5.878 orang dilaporkan terluka sejak gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025.