Bukan Hanya Gibran, 15 Wakil Presiden di Negara lni Juga Mundur Sebelum Masa Jabatannya Berakhir 

JawaPos.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11) menambah daftar pemimpin nomor dua di pemerintahan, yang memilih meninggalkan jabatannya sebelum masa tugasnya berakhir.

Setidaknya dalam 20 tahun terakhir, sejumlah wakil presiden di berbagai negara tercatat mengambil keputusan serupa dengan latar belakang beragam, mulai dari persoalan kesehatan, skandal korupsi, konflik politik, hingga tekanan publik.

Kasus Gibran menjadi perhatian karena pengunduran dirinya berlangsung di tengah polemik persyaratan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonan wakil presiden. Keputusan tersebut juga muncul ketika 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat yang berpotensi berujung pada proses pemakzulan.

Peristiwa ini mengingatkan pada sejumlah pengunduran diri wakil presiden di negara lain. Meski memiliki latar belakang berbeda, kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa posisi orang nomor dua di pemerintahan tidak selalu aman dari gejolak politik maupun persoalan pribadi.

Berikut 15 wakil presiden atau pejabat setingkat wakil kepala pemerintahan yang tercatat meninggalkan jabatannya dalam periode 2006–2026 yang dirangkum dari berbagai sumber.

15 Wakil Presiden yang Mundur Sebelum Masa Jabatan Berakhir

1. Gibran Rakabuming Raka – Indonesia (November 2026)

Gibran Rakabuming Raka menjadi nama terbaru dalam daftar wakil presiden yang mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatannya.

Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11). Keputusan itu muncul setelah tekanan politik meningkat menyusul polemik dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Situasi semakin berkembang setelah sejumlah anggota DPR mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat. Langkah tersebut berpotensi membuka jalan menuju proses pemakzulan.

Pengunduran diri Gibran menjadi peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia karena terjadi ketika pemerintahan Prabowo Subianto belum menyelesaikan masa jabatan.

2. Jagdeep Dhankhar – India (Juli 2025)

Wakil Presiden India Jagdeep Dhankhar mengundurkan diri pada 21 Juli 2025, sebelum menyelesaikan masa jabatan lima tahunnya.

Dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden India Droupadi Murmu, Dhankhar menyebut alasan kesehatan sebagai pertimbangan utama.

Dia menyatakan ingin memprioritaskan kesehatan dan mengikuti saran medis yang diterimanya.

Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Dhankhar masih memiliki sisa masa jabatan hingga 2027. Pengunduran dirinya kemudian memicu proses pemilihan wakil presiden baru di India.

3. Philip Mpango – Tanzania (2025)

Wakil Presiden Tanzania Philip Mpango juga tercatat meninggalkan jabatannya pada 2025.

Mpango menyampaikan keinginannya untuk pensiun dari pelayanan publik. Keputusan tersebut menjadi salah satu contoh pengunduran diri pejabat tinggi pemerintahan yang tidak secara langsung berkaitan dengan skandal atau tekanan politik.

Sebelum menjabat wakil presiden, Mpango dikenal sebagai ekonom dan pernah menduduki sejumlah posisi penting dalam pemerintahan Tanzania.

4. Nadia Calvino – Spanyol (Desember 2023)

Nadia Calvino meninggalkan jabatan Wakil Perdana Menteri Pertama Spanyol pada Desember 2023 setelah ditunjuk sebagai Presiden Bank Investasi Eropa atau European Investment Bank (EIB).

Berbeda dengan sejumlah kasus lain yang dilatarbelakangi tekanan politik atau persoalan hukum, keputusan Calviño berkaitan dengan penugasan baru di lembaga keuangan internasional.

Calvino merupakan ekonom yang sebelumnya menjabat sejumlah posisi penting dalam pemerintahan Spanyol.

Pada 1 Januari 2024, dia resmi menjabat sebagai Presiden EIB.

5. Pablo Iglesias – Spanyol (Maret 2021)

Pablo Iglesias meninggalkan jabatan Wakil Perdana Menteri Kedua Spanyol pada Maret 2021 untuk mengikuti pemilihan parlemen regional Madrid.

Iglesias memilih mundur dari pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sanchez agar bisa berkonsentrasi dalam kontestasi politik di wilayah Madrid.

Keputusannya kemudian diikuti perombakan kabinet. Posisi Wakil Perdana Menteri Kedua diserahkan kepada Nadia Calvino, sedangkan Yolanda Díaz mengisi posisi Wakil Perdana Menteri Ketiga.

Kasus ini memperlihatkan bahwa pengunduran diri pejabat setingkat wakil kepala pemerintahan tidak selalu berkaitan dengan skandal atau konflik politik. Keinginan mengikuti pemilihan di tingkat regional juga bisa menjadi alasan.

6. Otto Sonnenholzner – Ekuador (Juli 2020)

Otto Sonnenholzner mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Ekuador pada 7 Juli 2020, ketika negara tersebut sedang menghadapi dampak berat pandemi Covid-19.

Sonnenholzner sebelumnya menjadi salah satu pejabat yang terlibat dalam penanganan pandemi, terutama ketika Kota Guayaquil mengalami lonjakan kasus dan kematian akibat Covid-19.

Dia menyatakan ingin kembali mengabdi kepada negara melalui bidang lain. Pengunduran dirinya juga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan pencalonannya dalam pemilihan presiden berikutnya.

Dalam pernyataannya, Sonnenholzner menekankan perlunya solusi baru untuk menghadapi persoalan yang dialami Ekuador.

7. Maria Alejandra Vicuna – Ekuador (Desember 2018)

Maria Alejandra Vicuna mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Ekuador pada 4 Desember 2018 setelah menghadapi tuduhan menerima pungutan dari mantan stafnya.

Kasus tersebut mencuat ketika Vicuna masih menjabat sebagai anggota parlemen. Dia dituding meminta sebagian gaji dari mantan penasihatnya melalui praktik yang dikenal sebagai diezmos.

Tekanan politik kemudian meningkat. Parlemen Ekuador bahkan mendesak agar Vicuna meninggalkan jabatannya.

Pengunduran dirinya menjadi salah satu contoh bagaimana tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dapat berkembang menjadi krisis politik bagi pejabat tinggi negara.

8. ALvaro Garcia Linera – Bolivia (November 2019)

Alvaro Garcia Linera meninggalkan jabatan Wakil Presiden Bolivia pada November 2019 bersama Presiden Evo Morales.

Pengunduran diri keduanya terjadi setelah Bolivia dilanda gelombang demonstrasi besar menyusul pemilihan presiden yang hasilnya dipersoalkan.

Morales menghadapi tekanan dari kelompok oposisi, demonstran, hingga unsur militer dan kepolisian. Situasi politik semakin tidak terkendali sehingga Morales akhirnya mengumumkan pengunduran diri pada 10 November 2019.

Garcia Linera turut mengundurkan diri sebagai bagian dari pemerintahan Morales.

Peristiwa tersebut kemudian memicu krisis suksesi kepemimpinan di Bolivia.

9. Raul Sendic – Uruguay (September 2017)

Raul Sendic mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Uruguay pada 9 September 2017 setelah terseret skandal penggunaan kartu kredit perusahaan milik negara.

Sendic sebelumnya memimpin perusahaan minyak milik negara, ANCAP. Penggunaan kartu korporasi selama masa kepemimpinannya menjadi persoalan setelah ditemukan sejumlah transaksi untuk pembelian barang pribadi.

Komite etik partai penguasa Frente Amplio juga menilai pengelolaan penggunaan kartu korporasi oleh Sendic tidak dapat diterima.

Sendic akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya melalui media sosial.

"Saya telah menyampaikan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dari jabatan Wakil Presiden," tulisnya dalam pengumuman tersebut.

10. Roxana Baldetti – Guatemala (Mei 2015)

Roxana Baldetti mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Guatemala pada 8 Mei 2015 setelah terseret skandal korupsi besar yang dikenal sebagai kasus La Línea.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan jaringan penipuan kepabeanan dan penggelapan penerimaan pajak negara.

Penyelidikan mengungkap keterlibatan sejumlah pejabat dan mantan sekretaris pribadi Baldetti, Juan Carlos Monzon. Temuan tersebut memicu demonstrasi besar-besaran yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah.

Tekanan publik semakin kuat hingga Baldetti akhirnya memilih meninggalkan jabatan wakil presiden.

Pengunduran dirinya kemudian diikuti perkembangan politik yang lebih besar. Presiden Guatemala saat itu, Otto Perez Molina, juga mengundurkan diri pada September 2015 setelah terseret dalam kasus korupsi yang sama.

11. Joice Mujuru – Zimbabwe (Desember 2014)

Joice Mujuru meninggalkan jabatan Wakil Presiden Zimbabwe pada Desember 2014 di tengah konflik internal Partai ZANU-PF.

Mujuru sebelumnya dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Presiden Robert Mugabe. Namun, posisinya semakin terdesak setelah muncul persaingan politik terkait suksesi kepemimpinan.

Dia menghadapi tuduhan berkomplot untuk menggulingkan Mugabe. Tuduhan tersebut membuat konflik internal partai semakin tajam.

Mujuru akhirnya kehilangan posisinya dalam pemerintahan. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari perebutan pengaruh di tubuh partai penguasa Zimbabwe.

12. Amama Mbabazi – Uganda (September 2014)

Amama Mbabazi meninggalkan posisi penting dalam pemerintahan Uganda pada September 2014 setelah mengalami keretakan hubungan politik dengan Presiden Yoweri Museveni.

Mbabazi sebelumnya menjabat Perdana Menteri Uganda dan menjadi salah satu tokoh berpengaruh di pemerintahan.

Hubungannya dengan Museveni memburuk di tengah persaingan internal mengenai arah kepemimpinan dan kemungkinan suksesi presiden.

Perlu dicatat, Mbabazi bukan wakil presiden secara konstitusional. Namanya masuk dalam daftar karena pernah menduduki posisi kepala pemerintahan kedua setelah presiden.

13. Phumzile Mlambo-Ngcuka – Afrika Selatan (September 2008)

Phumzile Mlambo-Ngcuka mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Afrika Selatan pada September 2008 setelah Presiden Thabo Mbeki memutuskan meninggalkan jabatannya.

Keputusan Mbeki mundur tidak terlepas dari konflik politik internal Partai Kongres Nasional Afrika atau African National Congress (ANC).

Mbeki kehilangan dukungan partai setelah ANC memutuskan menarik mandat kepemimpinannya. Situasi itu kemudian mendorong perubahan besar dalam pemerintahan.

Mlambo-Ngcuka yang merupakan orang dekat Mbeki memilih ikut mengundurkan diri.

Keputusan tersebut berkaitan erat dengan pergantian kepemimpinan nasional dan dinamika internal partai penguasa.

14. Baleka Mbete – Afrika Selatan (Mei 2009)

Baleka Mbete juga tercatat meninggalkan jabatan Wakil Presiden Afrika Selatan pada Mei 2009 setelah berlangsungnya pemilihan umum.

Mbete menjabat sebagai wakil presiden dalam masa transisi pemerintahan setelah menggantikan Phumzile Mlambo-Ngcuka pada September 2008.

Pengunduran dirinya berkaitan dengan berakhirnya periode pemerintahan dan perubahan kepemimpinan setelah pemilu 2009.

Kasus ini berbeda dari pengunduran diri akibat skandal atau tekanan politik karena lebih berkaitan dengan transisi pemerintahan.

15. Mohammad Fahim, Yunus Qanuni, dan Karim Khalili – Afghanistan (2014 dan transisi lainnya)

Afghanistan juga mengalami sejumlah perubahan posisi wakil presiden dalam proses transisi politik dan pemerintahan.

Mohammad Fahim, Yunus Qanuni, dan Karim Khalili tercatat dalam berbagai periode perubahan kepemimpinan, termasuk pergantian pemerintahan dan penataan ulang jabatan politik.

Namun, ketiganya tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai wakil presiden yang mengundurkan diri secara sukarela. Sebagian merupakan pergantian jabatan dalam proses transisi konstitusional dan politik.

Karena itu, kasus Afghanistan perlu dibedakan dari pengunduran diri yang secara resmi disampaikan oleh pejabat bersangkutan.

Pengunduran Diri Wakil Presiden Tidak Selalu Berarti Pemakzulan Dari berbagai peristiwa tersebut, terlihat bahwa pengunduran diri wakil presiden dapat dipicu persoalan yang berbeda-beda.

Ada yang mundur karena alasan kesehatan seperti Jagdeep Dhankhar. Ada pula yang meninggalkan jabatan untuk mengisi posisi baru di lembaga internasional seperti Nadia Calviño.

Sementara itu, kasus Roxana Baldetti, Raúl Sendic, dan María Alejandra Vicuña memperlihatkan bagaimana persoalan integritas pejabat dapat berkembang menjadi tekanan politik yang berujung pada pengunduran diri.

Kasus Gibran memiliki konteks tersendiri. Polemik persyaratan pendidikan, putusan pengadilan, serta munculnya dukungan lintas fraksi DPR terhadap usulan hak menyatakan pendapat menjadi rangkaian persoalan yang mendahului keputusannya.

Namun, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme berbeda. Pengunduran diri merupakan keputusan pejabat untuk meninggalkan jabatan, sedangkan pemakzulan merupakan proses konstitusional yang melibatkan lembaga negara sesuai ketentuan hukum masing-masing negara.