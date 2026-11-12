7 Fakta Varian COVID-19 PJ.2.1, dari Asal-usul hingga Risiko Penularannya 

JawaPos.com - Varian baru COVID-19 bernama PJ.2.1 mulai menjadi perhatian setelah terdeteksi di Kanada pada 2 Mei 2026. Virus yang berasal dari garis keturunan JN.1 ini disebut membawa sejumlah perubahan genetik pada protein spike dan telah ditemukan di delapan negara yang tersebar di empat benua.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) turut memantau perkembangan varian covid ini, seiring meluasnya wilayah penyebaran. Meski memiliki karakteristik genetik yang berbeda, belum ada bukti ilmiah kuat bahwa PJ.2.1 menyebabkan gejala lebih berat atau meningkatkan risiko rawat inap dibandingkan varian sebelumnya.

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Infection pada Oktober 2026 menyebut PJ.2.1 sebagai novel saltation variant. Istilah tersebut merujuk pada varian yang mengalami perubahan genetik dalam jumlah besar secara signifikan.

Lantas, apa saja fakta penting mengenai varian COVID-19 PJ.2.1? Berikut tujuh hal yang perlu diketahui.

1. Pertama Kali Ditemukan di Kanada pada Mei 2026

Kanada menjadi negara pertama yang melaporkan keberadaan varian PJ.2.1. Sampel pertama dikumpulkan di Provinsi Ontario pada 2 Mei 2026.

Setelah temuan awal tersebut, varian ini juga terdeteksi di sejumlah provinsi lain, yakni Alberta, British Columbia, dan New Brunswick.

Penyebarannya kemudian diketahui telah menjangkau berbagai negara. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang melaporkan deteksi berikutnya, dengan sampel pertama ditemukan di New York City pada 30 Juni 2026.

2. Berasal dari Keturunan JN.1

PJ.2.1 bukan virus yang muncul tanpa hubungan dengan varian sebelumnya. Virus ini merupakan bagian dari garis keturunan JN.1 yang telah beredar dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan informasi penelitian yang tersedia, PJ.2.1 memiliki hubungan evolusioner dengan strain MC.10.1.7 dalam garis keturunan tersebut.

Perubahan genetik yang terjadi membuat PJ.2.1 memiliki karakteristik berbeda dibandingkan virus pendahulunya.

Hal ini sekaligus menunjukkan bagaimana SARS-CoV-2 terus mengalami evolusi untuk mempertahankan keberadaannya di tengah populasi manusia.

3. Disebut sebagai Saltation Variant karena Banyak Mengalami Mutasi

Salah satu karakteristik yang membuat PJ.2.1 menarik perhatian peneliti adalah statusnya sebagai saltation variant.

Istilah saltation dalam evolusi merujuk pada perubahan yang terjadi dalam lompatan besar, bukan sekadar akumulasi perubahan kecil secara bertahap.

Dalam konteks PJ.2.1, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Infection menggambarkan varian ini sebagai varian baru dengan perubahan genetik yang signifikan.

Karakteristik tersebut menjadi alasan mengapa peneliti perlu mempelajari lebih lanjut bagaimana perubahan genetiknya memengaruhi kemampuan virus menginfeksi manusia.

4. Memiliki Banyak Mutasi pada Protein Spike

PJ.2.1 membawa banyak mutasi pada protein spike atau protein lonjakan yang berada di permukaan virus SARS-CoV-2.

Protein ini memiliki peran penting dalam proses infeksi karena membantu virus berinteraksi dengan sel manusia.

Direktur Penyakit Dalam Jupiter Hospital di Thane, India, Dr Amit Saraf, menjelaskan bahwa PJ.2.1 menunjukkan peningkatan kemampuan berinteraksi dengan reseptor ACE2.

Reseptor ACE2 merupakan salah satu pintu masuk yang digunakan virus untuk memasuki sel manusia.

Artinya, eksperimen laboratorium menunjukkan bahwa PJ.2.1 memiliki efisiensi masuk ke dalam sel yang lebih tinggi pada jenis sel tertentu.

Meski demikian, temuan laboratorium tersebut belum membuktikan bahwa infeksi PJ.2.1 menyebabkan penyakit lebih berat pada manusia.

5. Sudah Terdeteksi di Delapan Negara

Penyebaran PJ.2.1 tidak lagi terbatas di Kanada. Berdasarkan informasi yang tersedia, varian tersebut telah dikonfirmasi atau terdeteksi di delapan negara yang mencakup empat benua.

Negara-negara tersebut meliputi:

- Kanada: Pertama kali ditemukan di Ontario, kemudian terdeteksi di Alberta, British Columbia, dan New Brunswick.

- Amerika Serikat: Pertama kali dilaporkan di New York City, kemudian ditemukan di California, Arizona, New Jersey, Virginia, North Carolina, Missouri, Oklahoma, Colorado, dan Florida.

- Prancis: Menjadi salah satu negara Eropa yang mendeteksi PJ.2.1.

- Spanyol: Dilaporkan memiliki rantai penularan lokal di beberapa wilayah.

- Singapura: Menjadi salah satu negara Asia yang mendeteksi varian tersebut.

- Australia: Melaporkan keberadaan PJ.2.1 di kawasan Oseania.

- Selandia Baru: Masuk dalam daftar negara yang mendeteksi varian tersebut.

- Israel: Menjadi negara lain yang mengonfirmasi keberadaannya.

Perluasan persebaran ini menjadi alasan WHO terus memantau perkembangan PJ.2.1.

6. Belum Terbukti Menyebabkan Gejala Lebih Parah

Meskipun memiliki banyak mutasi, belum ada bukti ilmiah kuat bahwa PJ.2.1 menyebabkan penyakit lebih berat dibandingkan varian COVID-19 sebelumnya.

Penelitian dalam Journal of Infection juga tidak menemukan bukti bahwa varian tersebut secara substansial lebih mampu menghindari antibodi yang dihasilkan oleh respons vaksin yang disesuaikan dengan varian sebelumnya.

Amit Saraf mengingatkan bahwa kemampuan virus menyebar lebih cepat tidak selalu berarti penyakit yang ditimbulkan lebih parah.

Dengan demikian, tingkat penyebaran, kemampuan menginfeksi sel, dan tingkat keparahan penyakit harus dinilai sebagai aspek yang berbeda.

Data mengenai kasus rawat inap dan kematian masih diperlukan untuk mengetahui dampak klinis PJ.2.1 secara lebih menyeluruh.

7. Gejalanya Sulit Dibedakan dari Flu dan Pilek Biasa

Fakta lain yang perlu diperhatikan adalah gejala infeksi PJ.2.1 yang memiliki kemiripan dengan pilek dan influenza.

Menurut laporan WAM, WHO menyebut gejala varian tersebut tidak cukup spesifik untuk membedakannya dari infeksi virus pernapasan lainnya.

Karena itu, seseorang tidak bisa memastikan dirinya terinfeksi PJ.2.1 hanya berdasarkan gejala.

Pemeriksaan diagnostik tetap menjadi cara paling dapat diandalkan untuk mengetahui apakah keluhan yang dialami berkaitan dengan COVID-19 atau penyakit pernapasan lainnya.

Masyarakat disarankan tetap memperhatikan kondisi kesehatan, mengikuti rekomendasi vaksinasi, dan menghindari kontak dekat dengan orang lain ketika sedang sakit.

COVID-19 Masih Terus Berevolusi Kemunculan PJ.2.1 memperlihatkan bahwa SARS-CoV-2 belum berhenti mengalami perubahan meskipun pandemi COVID-19 telah jauh mereda.

Sejak pertama kali teridentifikasi pada akhir 2019, virus ini telah mengalami berbagai perubahan genetik yang melahirkan sejumlah varian, termasuk Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Omicron.

WHO sebelumnya menetapkan kelima varian tersebut sebagai Variants of Concern atau varian yang menjadi perhatian karena karakteristik dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Secara global, COVID-19 telah menyebabkan sekitar 780 juta kasus dan 7 juta kematian yang dilaporkan.