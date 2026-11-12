AS Ingin Tutup Jalur Perdagangan Darat Iran, Sejumlah Negara Tetangga Menolak

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Amerika Serikat berupaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran dengan menutup jalur perdagangan darat yang masih tersisa. Namun langkah Washington tak berjalan mulus, karena sejumlah negara tetangga Iran menolak permintaan AS.

Dilansir dari Antara, Kamis (12/11), pejabat AS selama beberapa pekan telah berupaya membujuk Turkiye, Irak, dan Pakistan untuk menutup perlintasan perbatasan mereka dengan Iran.

Namun, alih-alih menurut. Ketiga negara itu menolak permintaan tersebut karena khawatir penutupan jalur perdagangan tersebut akan menimbulkan kerugian ekonomi dan keresahan masyarakat.

Turkiye tidak mengubah kebijakan perbatasannya, sedangkan Irak, yang bergantung pada pasokan gas dari Iran, menolak permintaan AS untuk menutup hampir seluruh perlintasan perbatasannya.

Seorang pejabat AS yang mengetahui pembicaraan tersebut mengatakan sejumlah negara tetangga secara langsung memperingatkan risiko gejolak sosial jika perdagangan dihentikan.

Peringatan itu didasari pentingnya aktivitas perdagangan bagi masyarakat dan pelaku usaha di kedua sisi perbatasan.

Sumber lain mengatakan tekanan Washington itu justru semakin meningkatkan frustrasi dan ketidakpuasan di kalangan sekutu utama AS di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pembentukan satuan Iron Gate untuk mencegah Iran mengangkut senjata dan material lainnya melintasi perbatasan darat serta Laut Kaspia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut rencana AS untuk memantau perdagangan darat Iran sebagai tindakan provokatif.