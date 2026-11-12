Perang Iran Dongkrak Penjualan Mobil Listrik Tiongkok di Luar Negeri 145 Persen, Tembus 582.000 Unit

JawaPos.com - Lonjakan harga bahan bakar akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran ikut mendorong permintaan kendaraan listrik merek Tiongkok di pasar internasional. Produsen otomotif negara tersebut mencatat rekor penjualan di luar negeri selama dua bulan berturut-turut, ketika pelemahan pasar domestik membuat ekspansi internasional semakin penting bagi pertumbuhan bisnis mereka.

Dilansir dari South China Morning Post (SCMP), Rabu (11/11/2026), merek-merek otomotif Tiongkok menjual 582.000 kendaraan listrik murni dan hibrida plug-in di luar daratan Tiongkok sepanjang Oktober. Angka tersebut melonjak 144,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, berdasarkan data Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok atau China Passenger Car Association (CPCA). Capaian itu melampaui rekor sebelumnya sebanyak 558.000 unit yang tercatat pada September.

Data tersebut mencakup kendaraan yang dikirim langsung dari Tiongkok maupun mobil yang dirakit di pabrik milik merek Tiongkok di luar negeri. Artinya, angka itu menggambarkan penjualan kendaraan merek Tiongkok di pasar internasional, bukan semata-mata jumlah mobil yang diekspor dari pabrik di dalam negeri.

Peningkatan pengiriman itu mencerminkan perubahan strategi produsen otomotif yang semakin mengandalkan pasar luar negeri. Qian Kang, pemilik pabrik sirkuit kendaraan di Provinsi Zhejiang, mengatakan, "Seluruh produsen kendaraan listrik Tiongkok kini mengejar pertumbuhan di pasar luar negeri," ujarnya.

Qian memperkirakan tren tersebut masih akan berlanjut seiring produsen meningkatkan pengiriman ke berbagai negara. "Angka pengiriman bulanan akan terus mencetak rekor baru," katanya. Pernyataan itu menunjukkan kuatnya dorongan ekspansi di kalangan produsen, terutama ketika penjualan di pasar domestik menghadapi tekanan.

Kenaikan harga bensin akibat perang di Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang memperkuat daya tarik kendaraan listrik. Menurut para analis, konsumen di berbagai negara semakin mempertimbangkan mobil listrik Tiongkok karena dinilai menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan banyak merek internasional. Kondisi tersebut memberi keuntungan bagi produsen yang telah membangun kapasitas produksi besar dan memperluas jangkauan penjualan ke luar negeri.

BYD menjadi salah satu perusahaan yang mencatat pertumbuhan signifikan. Produsen kendaraan listrik terbesar di dunia itu menjual 170.194 mobil di pasar luar negeri pada Oktober, naik 102,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang Januari hingga Oktober, ekspor BYD meningkat 93,8 persen secara tahunan. Sementara itu, Geely mencatat ekspor 905.000 unit selama sepuluh bulan pertama 2026, tumbuh 167,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Tesla juga mencatat peningkatan pengiriman dari fasilitas produksinya di Shanghai. Pabrik Gigafactory Shanghai mengirimkan 59.012 unit Model 3 dan Model Y ke pasar di luar Tiongkok pada Oktober, meningkat 66,3 persen secara tahunan. Jumlah tersebut mencakup 87 persen dari total pengiriman pabrik itu pada bulan yang sama.

Ekspansi ke luar negeri juga mulai menjadi agenda perusahaan yang sebelumnya lebih berfokus pada pasar domestik. Xiaomi, salah satu pesaing utama Tesla di Tiongkok, membentuk departemen bisnis internasional untuk mempercepat ekspansi global. Menurut laporan media teknologi Sina Tech, Yu Liguo, wakil presiden divisi otomotif Xiaomi, ditunjuk untuk memimpin departemen baru tersebut.

Dorongan ekspansi itu berlangsung ketika pasar otomotif domestik Tiongkok justru melemah. CPCA mencatat pengiriman mobil berbahan bakar bensin dan kendaraan listrik kepada konsumen di daratan Tiongkok mencapai 1,64 juta unit pada Oktober, turun 27,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam sepuluh bulan pertama 2026, pengiriman domestik merosot 22,3 persen menjadi 15,98 juta unit. Pengurangan subsidi pemerintah dan perlambatan ekonomi turut menekan permintaan.

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