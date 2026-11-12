Silicon Valley Gelontorkan USD 425 Juta untuk Gagalkan Pajak Miliarder di California

JawaPos.com - Elite teknologi Silicon Valley mengerahkan kekuatan finansial untuk menggagalkan kebijakan pajak kekayaan miliarder di California. Hampir USD 425 juta atau sekitar Rp7,66 triliun (kurs Rp18.020 per dolar AS) dihimpun kubu penentang Proposition 40. Pengeluaran tersebut menjadikan kampanye penolakan paling mahal dalam sejarah negara bagian itu sekaligus memperlihatkan besarnya pengaruh industri teknologi dalam pertarungan kebijakan publik.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (11/11/2026), Sergey Brin, salah satu pendiri Google dengan kekayaan sekitar USD 230 miliar, menjadi donatur terbesar dengan sumbangan sedikitnya USD 132 juta atau sekitar Rp2,38 triliun. Mantan CEO Google Eric Schmidt menyusul dengan kontribusi lebih dari USD 48 juta. Eksekutif Palantir, DoorDash, Stripe, dan Reddit, serta sejumlah pemodal ventura, turut mendanai kampanye tersebut.

Setelah pemungutan suara berakhir, sejumlah tokoh teknologi memuji peran Brin. CEO Y Combinator Garry Tan menulis, "Terima kasih banyak kepada Sergey Brin atas perannya." Pemodal ventura Ilya Sukhar mengunggah, "Semoga Tuhan memberkati Sergey Brin."

Sementara itu, pengusaha mata uang kripto David Marcus menyebutnya, "Pahlawan." Pujian itu merujuk pada kekalahan Proposition 40, yang mengusulkan pajak satu kali sebesar 5 persen atas kekayaan bersih miliarder di California.

Selama sebulan menjelang pemungutan suara, kubu penentang membiayai iklan dan surat kampanye yang menggambarkan kebijakan tersebut sebagai ancaman bagi masyarakat. Slogan seperti "pajak untuk semua orang", "eksperimen ceroboh", dan "Anda berikutnya" digunakan untuk memengaruhi pemilih.

Padahal, pendukung Proposition 40 mengusulkan pajak itu untuk membantu menutup kekurangan anggaran layanan kesehatan akibat pemangkasan dana federal melalui undang-undang One Big Beautiful Bill Act yang disahkan Presiden Donald Trump.

Penolakan juga datang dari Gubernur Gavin Newsom dan Gubernur Terpilih Xavier Becerra. Keduanya mengkhawatirkan pajak tersebut mendorong orang-orang terkaya meninggalkan California dan merugikan perekonomian negara bagian.

Sementara itu, Brin dan sejumlah miliarder mengajukan Proposition 42 sebagai inisiatif tandingan untuk melarang pajak atas kekayaan miliarder. Usulan tersebut diperkirakan memperoleh dukungan mayoritas.

Ketimpangan pendanaan memperberat perjuangan pendukung pajak. Serikat pekerja kesehatan SEIU-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), sponsor Proposition 40, hanya mengumpulkan sedikit lebih dari USD 31 juta atau sekitar Rp558,6 miliar.

Kepala stafnya, Suzanne Jimenez, memperingatkan, "Semua kebohongan memiliki batas waktu." Dia menambahkan, "Propaganda yang didanai miliarder mungkin menyesatkan pemilih mengenai dampak pemangkasan anggaran saat ini. Namun, ketika rumah sakit mengurangi layanan, unit gawat darurat ditutup, dan keluarga kehilangan akses perawatan, kebenaran akan semakin sulit disembunyikan."

Pola tersebut mengingatkan pada kampanye Uber dan Lyft pada 2020. Kedua perusahaan menghabiskan lebih dari USD 200 juta untuk menggagalkan inisiatif terkait hak ketenagakerjaan pengemudi. Profesor bisnis Universitas Tulane Rob Lalka menyebut strategi serupa sebagai "propaganda yang menyesatkan dan membayar dukungan."

Dia mengatakan, "Jumlah uang untuk memengaruhi hasil pemungutan suara, lebih dari USD 200 juta, saat itu merupakan angka yang sangat besar." Menurutnya, "Penggunaan uang dalam politik California terus meningkat sepanjang dekade ini."

Hasil pemungutan suara memperlihatkan perbedaan geografis. Wilayah pendukung pajak umumnya merupakan basis Partai Demokrat, termasuk Los Angeles, San Francisco, dan kawasan Teluk San Francisco. Sebaliknya, daerah pedesaan dan berpendapatan rendah yang cenderung mendukung Partai Republik menolaknya. Di sejumlah wilayah, hingga 80 persen pemilih memberikan suara menentang Proposition 40.

Belanja politik miliarder juga meningkat dalam pemilu paruh waktu AS. Profesor Universitas California, Berkeley, Francesco Trebbi, menyoroti Elon Musk yang menggelontorkan USD 446 juta atau sekitar Rp8,04 triliun untuk mendukung kandidat DPR dan Senat.

Namun, kandidat yang ditentangnya di Texas, James Talarico, justru menang. Trebbi mengatakan, "Mungkin lebih mudah memisahkan penolakan terhadap Proposition 40 dari agenda Presiden Trump sehingga Brin memiliki sasaran yang lebih mudah untuk diserang." Dia menambahkan, "Kita membutuhkan lebih banyak data dan bukti statistik untuk dapat menarik kesimpulan akhir."