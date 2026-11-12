Nvidia Tertekan Penyelidikan Jensen Huang, Microsoft Rebut Posisi Perusahaan Termahal Kedua Dunia

JawaPos.com - Microsoft kembali menggeser Nvidia dari posisi perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua di dunia. Perubahan peringkat tersebut terjadi setelah saham produsen cip kecerdasan buatan (AI) itu merosot tajam akibat ketidakpastian prospek industri AI dan penyelidikan terhadap CEO Jensen Huang terkait dugaan operasi intelijen asing.

Dilansir dari Reuters, Rabu (11/11/2026), saham Nvidia anjlok lebih dari 6 persen dalam perdagangan Selasa (10/11) hingga berada di kisaran USD 167,11 atau sekitar Rp3,01 juta per saham, dengan kurs Rp18.020 per dolar AS. Sementara itu, saham Microsoft hanya turun 0,4 persen menjadi USD 543,25 atau sekitar Rp9,79 juta per saham. Selisih kinerja tersebut cukup untuk membawa perusahaan pimpinan Satya Nadella melampaui Nvidia dalam peringkat valuasi global.

Tekanan terhadap Nvidia tidak terlepas dari kekhawatiran investor mengenai keberlanjutan pertumbuhan industri AI. Perusahaan yang selama ini menjadi pemasok utama cip untuk pengembangan teknologi tersebut menghadapi pertanyaan mengenai prospek permintaan dan besarnya investasi infrastruktur AI. Situasi itu semakin rumit setelah muncul persoalan yang menyangkut langsung sosok di balik kepemimpinan perusahaan.

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Dewan direksi Nvidia pada Minggu (8/11) mengumumkan penyelidikan independen untuk memeriksa laporan bahwa Huang menjadi sasaran operasi intelijen asing. Pemeriksaan tersebut menyusul pemberitaan mengenai hubungan Huang dengan seorang pengusaha perempuan asal Tiongkok yang diduga memiliki keterkaitan dengan badan intelijen Beijing. Huang juga mengakui telah berselingkuh dari istrinya, tetapi belum mengungkapkan secara terperinci hubungan tersebut.

Penyelidikan itu turut melibatkan perhatian pemerintah Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengatakan FBI sedang memeriksa persoalan tersebut setelah dirinya berbicara dengan Huang. Trump mengaku mendapat penjelasan bahwa CEO Nvidia itu tidak mengetahui dugaan keterlibatan perempuan tersebut dalam kegiatan mata-mata. “Saya tahu FBI sedang menyelidikinya. Saya pikir dia akan baik-baik saja,” kata Trump kepada wartawan, Senin (9/11), sebagaimana dikutip Reuters.

Di sisi lain, Beijing membantah tuduhan keterlibatan intelijen tersebut. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menolak narasi yang menghubungkan perempuan itu dengan kegiatan mata-mata untuk pemerintahnya. “Narasi mengenai mata-mata Tiongkok tersebut sepenuhnya merupakan tuduhan tanpa dasar, fitnah, dan pencemaran nama baik,” ujarnya dalam keterangan kepada wartawan. Bantahan itu memperlihatkan sensitivitas persoalan yang berkembang di tengah persaingan teknologi Washington dan Beijing.

Dampak persoalan tersebut juga menyentuh kepercayaan investor terhadap tata kelola perusahaan. Associated Press melaporkan, penyelidikan berpotensi menimbulkan risiko reputasi, tekanan terhadap harga saham, serta ketidakpastian mengenai suksesi kepemimpinan. David Yoffie, profesor Harvard Business School, menggambarkan sulitnya posisi dewan direksi Nvidia. “Dewan Nvidia berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka hampir tidak memiliki pilihan yang baik. Jensen adalah Nvidia,” ujarnya. Pernyataan itu menggambarkan besarnya ketergantungan identitas dan arah perusahaan terhadap sosok Huang.

Ketergantungan tersebut bukan tanpa alasan. Selama 33 tahun memimpin Nvidia, Huang membangun perusahaan menjadi pemain dominan dalam pasar cip AI. Struktur manajemennya juga menempatkan dirinya sebagai pusat pengambilan keputusan, dengan puluhan eksekutif melapor langsung kepadanya. AP menyebut rencana suksesi Huang belum jelas. Sejumlah nama yang berpotensi menjadi pengganti antara lain salah satu pendiri Nvidia Chris Malachowsky dan Direktur Keuangan Colette Kress.

Meski demikian, persoalan kepemimpinan bukan satu-satunya tekanan yang dihadapi perusahaan. Washington Post melaporkan, saham Nvidia telah kehilangan sekitar 23 persen dalam 30 hari hingga perdagangan Senin (9/11), mencerminkan kekhawatiran investor terhadap kemungkinan gelembung investasi AI.

Analis Dan Ives dari Yorkville Ives & Co. menilai posisi Huang sulit digantikan. "Jensen tidak tergantikan," tulisnya dalam catatan analisis yang dikutip Washington Post. Dia juga memperingatkan bahwa persoalan tersebut dapat meningkatkan pengawasan regulasi Amerika Serikat terhadap Tiongkok dan pembatasan ekspor cip ketika persaingan AI kedua negara semakin intensif.