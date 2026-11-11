Eks Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Resmi Jalani Tahanan Rumah hingga 2028

JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak akhirnya dipindahkan dari penjara ke kediaman pribadinya di Kuala Lumpur untuk menjalani sisa hukuman kasus korupsi dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib akan menjalani tahanan rumah hingga Agustus 2028 setelah pengadilan membuka jalan bagi pelaksanaan pengampunan kerajaan.

Najib, 73, tiba di rumahnya pada Selasa (10/11) malam. Kepulangannya dikawal sejumlah kendaraan polisi, truk penjara, serta sepeda motor aparat keamanan.

Pemindahan tersebut mengakhiri penahanan Najib di balik jeruji besi sejak Agustus 2022. Dia sebelumnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena keterlibatannya dalam penyalahgunaan dana 1MDB, lembaga investasi negara yang didirikannya ketika masih menjabat sebagai perdana menteri.

Pada September lalu, Najib memperoleh pengampunan kerajaan yang memungkinkan dirinya menjalani sisa hukuman melalui tahanan rumah setelah membayar denda yang ditetapkan pengadilan.

Ini merupakan kali kedua hukuman Najib dikurangi. Sebelumnya, raja Malaysia yang menjabat saat itu telah memangkas masa hukumannya hingga setengah dari vonis awal, dari 12 tahun menjadi enam tahun.

Dengan keputusan terbaru tersebut, Najib akan tetap menjalani tahanan rumah sampai Agustus 2028.

Sempat Keluar Penjara, tetapi Kembali Ditahan Beberapa Jam Kemudian

Proses pemindahan Najib sebenarnya sempat mengalami hambatan. Pada Jumat pekan lalu, dia sudah meninggalkan penjara setelah partai politiknya membayar denda sebesar 50 juta ringgit atau sekitar 12,3 juta dolar AS.

Namun, Najib kembali dibawa ke penjara hanya beberapa jam kemudian setelah Jaksa Agung Malaysia meminta klarifikasi hukum terkait pelaksanaan keputusan tahanan rumah tersebut.

Langkah itu memicu ketegangan antara lembaga penegak hukum dan istana. Istana Malaysia bahkan mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa keputusan pengampunan Raja Sultan Ibrahim Iskandar terhadap Najib sudah jelas dan wajib dihormati.

Istana memperingatkan bahwa upaya untuk menggugat atau menghalangi keputusan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan menentang perintah kerajaan.

Di Malaysia, raja memang memiliki kewenangan memberikan pengampunan berdasarkan hak prerogatif yang diatur dalam konstitusi. Jabatan kepala negara tersebut dijalankan secara bergiliran oleh sembilan penguasa negara bagian.

Meski sebagian besar menjalankan fungsi seremonial, raja memiliki kewenangan konstitusional dalam perkara pengampunan.

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Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur akhirnya menyelesaikan hambatan hukum yang tersisa pada Selasa. Putusan tersebut membuka jalan bagi Najib untuk dipindahkan ke kediamannya.

Koresponden Al Jazeera, Rob McBride, yang melaporkan dari luar gedung pengadilan di Kuala Lumpur, menyebut pemindahan Najib telah memicu kontroversi politik dan konstitusional di Malaysia.

“Raja telah menjelaskan bahwa dia tidak senang dengan campur tangan jaksa agung selama akhir pekan, dan hal itu menciptakan preseden yang sangat sulit,” kata McBride dikutip Rabu (11/11).

Menurut dia, persoalan tersebut memperlihatkan rumitnya hubungan antara monarki, lembaga peradilan, dan pemerintah Malaysia.

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail juga meminta seluruh pihak menyikapi perkembangan tersebut secara dewasa dan bertanggung jawab.

“Ini adalah kasus besar dengan implikasi politik dan persepsi publik yang signifikan,” ujarnya dalam sebuah pernyataan.

“Mereka seharusnya tidak membiarkan polemik politik merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.”

Skandal 1MDB Rugikan Negara hingga 4,5 Miliar Dolar AS

Kasus Najib merupakan bagian dari skandal 1MDB, salah satu kasus penyelewengan dana publik terbesar dalam sejarah.

Dana investasi negara tersebut didirikan pada 2009 ketika Najib menjabat sebagai perdana menteri sekaligus menteri keuangan Malaysia. Namun, lembaga itu kemudian menjadi pusat penyelidikan internasional setelah miliaran dolar diduga dialihkan melalui jaringan transaksi lintas negara.

Penyelidik Amerika Serikat memperkirakan sekitar 4,5 miliar dolar AS dana 1MDB telah diselewengkan. Dana tersebut diduga digunakan untuk membeli berbagai aset mewah, membiayai gaya hidup sejumlah pihak, hingga mendukung berbagai proyek di luar negeri.

Jaksa menyebut lebih dari 1 miliar dolar AS dari dana yang diselewengkan tersebut masuk ke rekening yang terkait dengan Najib.

Meski demikian, Najib secara konsisten membantah melakukan kesalahan. Dia menganggap dirinya dijadikan kambing hitam dalam skandal keuangan yang melibatkan banyak pihak dan memiliki jaringan internasional tersebut.

Kasus 1MDB juga menjadi salah satu perkara yang paling mengguncang politik Malaysia. Skandal itu ikut memperburuk citra pemerintahan Najib dan menjadi faktor penting dalam perubahan peta politik negara tersebut.

Meski demikian, pemindahan ke tahanan rumah tidak berarti seluruh persoalan hukum Najib telah selesai.

Keputusan pengampunan kerajaan yang menjadi dasar tahanan rumah hanya berlaku untuk vonis pertamanya dalam perkara 1MDB. Najib masih menghadapi hukuman tambahan 15 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah dalam perkara lain yang berkaitan dengan skandal dana investasi tersebut pada tahun lalu.

Hukuman tambahan itu dijadwalkan mulai dijalankan setelah masa tahanan rumahnya berakhir pada Agustus 2028.

Najib telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Tim kuasa hukumnya juga meminta agar pelaksanaan hukuman penjara dan pembayaran denda ditangguhkan dengan alasan kondisi kesehatan kliennya yang buruk serta ketidakmampuan membayar denda.

Dengan demikian, meskipun kini dapat menjalani sisa hukuman di kediaman pribadi, perjalanan hukum mantan perdana menteri Malaysia itu masih jauh dari selesai.