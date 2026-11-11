Parlemen Baru Israel Mulai Batalkan Kebijakan Netanyahu, Jalan Lengser Kian Terbuka

JawaPos.com - Peta politik Israel memasuki babak baru setelah parlemen atau Knesset resmi mulai membatalkan sejumlah kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Blok oposisi yang kini menguasai mayoritas kursi langsung mengajukan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), mulai dari penyelidikan serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 hingga pembatasan masa jabatan perdana menteri.

Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kekuasaan Netanyahu di pemerintahan Israel semakin terancam.

Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang mendapat mandat membentuk pemerintahan baru, berjanji mengubah sejumlah kebijakan pemerintahan sebelumnya.

Eisenkot memiliki waktu hingga enam minggu untuk merampungkan pembentukan pemerintahan koalisi.

Jika berhasil, pemerintahannya akan mengakhiri masa jabatan Netanyahu sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Israel.

Meski peluang terbentuknya koalisi baru masih belum pasti, oposisi tidak ingin menunggu terlalu lama.

Dengan menguasai mayoritas di parlemen, mereka sudah dapat memulai agenda legislasi bahkan sebelum pemerintahan baru terbentuk.

Melansir NBC News, ada tiga agenda utama yang menjadi sasaran awal blok Eisenkot. Pertama, membentuk komisi penyelidikan resmi pemerintah untuk mengusut serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

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Kedua, menetapkan pembatasan masa jabatan perdana menteri. Ketiga, membatalkan perubahan undang-undang yang sebelumnya dilakukan pemerintahan Netanyahu untuk memangkas wewenang lembaga peradilan.

Ketiga agenda tersebut menyentuh sejumlah persoalan paling kontroversial selama pemerintahan Netanyahu.

Terutama pertanggungjawaban atas kegagalan keamanan pada 7 Oktober dan konflik panjang antara pemerintah dengan lembaga peradilan.

Belum diketahui seberapa cepat seluruh RUU tersebut dapat disahkan. Namun, dimulainya proses legislasi menunjukkan oposisi berupaya memanfaatkan kekuatan mayoritas untuk mengubah arah politik Israel.

Janjikan Pemerintahan untuk Semua Warga Israel Dalam pidatonya menjelang pengambilan sumpah anggota parlemen, Selasa, Eisenkot menegaskan bahwa pemerintahan yang ingin dibentuknya tidak boleh hanya mewakili kelompok pendukung tertentu.

Mantan jenderal tersebut menyatakan ingin membangun pemerintahan yang dapat dipercaya seluruh masyarakat Israel, termasuk mereka yang tidak memberikan suara kepadanya.

"Kami akan bertindak untuk seluruh warga Israel, mereka yang memilih kami maupun yang tidak, dengan komitmen mendalam," kata Eisenkot.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan politik yang berlawanan dengan pendekatan yang diilakukan Netanyahu.

Eisenkot sebelumnya berkampanye dengan citra sebagai pemimpin yang lugas dan tidak banyak berkompromi.

Namun, tantangan terbesarnya adalah membangun koalisi yang cukup kuat untuk mengamankan pemerintahan baru.

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Salah satu kemungkinan yang masih terbuka adalah menjalin kerja sama dengan partai-partai Arab di Israel.

Eisenkot tidak sepenuhnya menutup peluang tersebut. Namun, dia menetapkan sejumlah persyaratan, termasuk pengakuan terhadap identitas Israel sebagai negara Yahudi dan pernyataan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris.

Netanyahu Serang Oposisi dan Partai Arab Di tengah upaya oposisi membentuk pemerintahan baru, Netanyahu justru kembali mempertanyakan hasil pemilu yang telah disahkan.

Setelah blok politiknya gagal memperoleh mayoritas, Netanyahu berulang kali melontarkan tuduhan tanpa bukti bahwa partai-partai pimpinan Arab telah mencuri kemenangan dalam pemilu.

Dalam pidatonya setelah upacara pengambilan sumpah anggota Knesset, Netanyahu juga menyerang para politisi Arab yang mewakili sekitar 20 persen populasi Israel.

Dia mempertanyakan keputusan para pemimpin oposisi Yahudi yang membuka kemungkinan bekerja sama dengan partai-partai Arab untuk membentuk pemerintahan.

"Saya bertanya kepada kalian: Apakah kalian siap bergantung pada mereka yang tujuan utamanya adalah menghancurkan negara Yahudi?" ujar Netanyahu.

Pernyataan tersebut langsung menuai kecaman dari Eisenkot. Dia menilai pidato Netanyahu justru memperdalam perpecahan masyarakat Israel.

Eisenkot menyebut pidato tersebut sebagai sesuatu yang "memecah belah" dan "penuh kebencian".

"Sekarang saya semakin yakin bahwa dia tidak layak untuk tetap menjabat bahkan satu menit lebih lama," tegas Eisenkot.

Sebagai bentuk protes, Eisenkot kemudian membatalkan pertemuan dengan Partai Likud pimpinan Netanyahu yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu.

Selain mengajukan sejumlah RUU, blok oposisi juga mulai bergerak mengganti Ketua Knesset Amir Ohana, yang dikenal sebagai pendukung Netanyahu.

Mayoritas anggota parlemen telah menyerahkan tanda tangan untuk memulai proses pencopotan Ohana.

Langkah tersebut menjadi tahap awal sebelum pemungutan suara untuk menentukan penggantinya.

Oposisi mengusulkan Matan Kahana, salah satu tokoh senior Partai Yashar pimpinan Eisenkot, untuk menduduki posisi tersebut.

Pemungutan suara pengangkatan ketua parlemen baru bahkan dapat berlangsung cepat dalam pekan ini.

Pergantian ketua parlemen menjadi langkah strategis karena posisi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap agenda legislasi.

Ketua Knesset berwenang menentukan rancangan undang-undang yang akan dibahas dan diprioritaskan dalam sidang parlemen.

Dengan menempatkan tokoh dari kubu oposisi di posisi tersebut, Eisenkot dan sekutunya berpeluang mempercepat pembahasan agenda politik mereka.

Situasi ini membuat posisi Netanyahu semakin sulit. Di satu sisi, dia masih berupaya mempertahankan pengaruh politiknya.

Di sisi lain, mayoritas parlemen sudah mulai bergerak untuk membatalkan kebijakan pemerintahannya.