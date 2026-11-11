Menteri Transportasi Malaysia Mundur, Protes Najib Razak Jalani Tahanan Rumah

JawaPos.com - Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengundurkan diri dari jabatannya setelah Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur mengizinkan mantan Perdana Menteri Najib Razak menjalani sisa masa hukumannya melalui tahanan rumah.

Keputusan tersebut menjadi bentuk protes Loke terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan sikap politik partainya.

Ketua Democratic Action Party (DAP) itu mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (10/11). Ia menegaskan, keputusan tersebut berlaku segera setelah pengadilan mengeluarkan putusan yang memungkinkan Najib menjalani hukuman di kediaman pribadinya.

Langkah Loke sekaligus menepati pernyataannya pada Jumat (6/11). Saat itu, dia mengatakan akan meninggalkan jabatan menteri begitu Najib mulai menjalani tahanan rumah.

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"Keputusan ini menegaskan prinsip dan sikap yang sebelumnya telah saya jelaskan," kata Loke dalam pernyataan resminya.

Pengunduran Diri Jadi Bentuk Protes terhadap Hukuman Najib Dilansir CNA, sikap Loke terhadap Najib sebenarnya sudah disampaikan sejak September lalu.

Dia pertama kali mengumumkan rencana pengunduran diri sebagai bentuk penolakan terhadap pengampunan kerajaan bersyarat yang diberikan kepada mantan perdana menteri tersebut.

Namun, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat meminta Loke tetap menjalankan tugasnya untuk sementara waktu.

Loke kemudian menyepakati permintaan tersebut dengan ketentuan akan bertahan di kabinet sampai Najib benar-benar mulai menjalani tahanan rumah.

DAP, partai yang dipimpin Loke, merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Pakatan Harapan bersama Parti Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim.

Pengunduran diri Loke juga bukan semata-mata keputusan pribadi. Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan sikap politik partai untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap keputusan pengampunan bersyarat bagi Najib.

Dalam pernyataan pertamanya setelah mundur dari kabinet, Loke mengakui bahwa pemberian pengampunan bersyarat merupakan hak prerogatif raja Malaysia. Menurut dia, kewenangan tersebut harus dihormati.

Meski demikian, Loke menilai DAP tetap perlu menyampaikan sikap politiknya secara terbuka. Karena itu, dia merasa harus konsisten dengan janji pengunduran diri yang telah disampaikan sebelumnya.

Dia juga kembali mengkritik Najib yang dinilainya telah merugikan Malaysia, baik secara finansial maupun dari sisi reputasi internasional.

"Para kleptokrat yang telah menyebabkan negara kehilangan miliaran dan kehilangan penghormatan dunia, tetapi hari ini dia diizinkan kembali ke bungalonya dan tidur di tempat tidurnya sendiri ... mengenai hal ini, kita harus menyatakan sikap," kata Loke.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan puluhan pendukung DAP dalam sebuah rapat umum partai di Melaka, menjelang pemilihan negara bagian.

Diberitakan sebelumnya, Najib Razak merupakan mantan perdana menteri Malaysia yang terseret kasus korupsi besar terkait perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Kasus tersebut menjadi salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Malaysia dan berdampak luas terhadap reputasi politik negara itu di mata internasional.

Pemberian pengampunan kerajaan bersyarat kepada Najib sebelumnya telah memicu perdebatan politik. Keputusan pengadilan yang memungkinkan dirinya menjalani sisa hukuman melalui tahanan rumah kembali memunculkan perbedaan sikap di dalam pemerintahan.