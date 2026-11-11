Menteri Transportasi Malaysia Mundur, Protes Najib Razak Jalani Tahanan Rumah

Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik (DAP) Anthony Loke berbicara pada konferensi pers setelah kongres partai di Putrajaya International Convention Centre pada 16 Agustus 2026. (CNA/Fadza Ishak).
JawaPos.com - Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke mengundurkan diri dari jabatannya setelah Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur mengizinkan mantan Perdana Menteri Najib Razak menjalani sisa masa hukumannya melalui tahanan rumah.
Keputusan tersebut menjadi bentuk protes Loke terhadap kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan sikap politik partainya.
Ketua Democratic Action Party (DAP) itu mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (10/11). Ia menegaskan, keputusan tersebut berlaku segera setelah pengadilan mengeluarkan putusan yang memungkinkan Najib menjalani hukuman di kediaman pribadinya.
Langkah Loke sekaligus menepati pernyataannya pada Jumat (6/11). Saat itu, dia mengatakan akan meninggalkan jabatan menteri begitu Najib mulai menjalani tahanan rumah.
"Keputusan ini menegaskan prinsip dan sikap yang sebelumnya telah saya jelaskan," kata Loke dalam pernyataan resminya.
Dilansir CNA, sikap Loke terhadap Najib sebenarnya sudah disampaikan sejak September lalu.
Dia pertama kali mengumumkan rencana pengunduran diri sebagai bentuk penolakan terhadap pengampunan kerajaan bersyarat yang diberikan kepada mantan perdana menteri tersebut.
Namun, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sempat meminta Loke tetap menjalankan tugasnya untuk sementara waktu.
Loke kemudian menyepakati permintaan tersebut dengan ketentuan akan bertahan di kabinet sampai Najib benar-benar mulai menjalani tahanan rumah.
DAP, partai yang dipimpin Loke, merupakan bagian dari koalisi pemerintahan Pakatan Harapan bersama Parti Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim.
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