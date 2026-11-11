Tabrakan Beruntun 50 Kendaraan di Bulgaria, 12 Orang Tewas dan Puluhan Luka-Luka

JawaPos.com - Kecelakaan beruntun melibatkan sekitar 50 kendaraan di jalan tol Bulgaria menewaskan 12 orang dan menyebabkan puluhan lainnya luka-luka. Insiden mengerikan tersebut terjadi di tengah kabut tebal yang menyelimuti jalan raya penghubung ibu kota Sofia dengan Kota Burgas, Selasa (10/11) waktu setempat.

Kecelakaan melibatkan mobil dan truk yang bertabrakan di enam lajur jalan tol. Sejumlah kendaraan bahkan terbakar dan mengalami kerusakan parah. Rekaman setelah kejadian memperlihatkan kendaraan-kendaraan yang saling bertumpuk dan hancur di sekitar Kota Yambol.

Menteri Kesehatan Bulgaria Katya Ivkova mengatakan, 11 orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Satu korban lainnya mengembuskan napas terakhir setelah sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit.

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Sementara itu, sebanyak 51 orang dilarikan ke sejumlah rumah sakit di kota-kota terdekat. Dari jumlah tersebut, 13 orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

Kabut Tebal Membuat Jarak Pandang Turun Drastis Menteri Dalam Negeri Bulgaria Ivan Demerdzhiev mengatakan, perubahan kondisi cuaca secara mendadak menjadi faktor utama yang diduga memicu kecelakaan tersebut.

Kepada AFP, dia menjelaskan bahwa jarak pandang pengemudi semula masih berkisar 70 hingga 80 meter. Namun, dalam waktu singkat, jarak pandang menyusut drastis hingga hanya sekitar 10 meter.

Kondisi tersebut membuat pengemudi kesulitan melihat kendaraan di depan, sehingga tabrakan beruntun tidak dapat dihindari.

Pemerintah Bulgaria kini berupaya meningkatkan sistem peringatan keselamatan di jalan raya. Salah satunya dengan memasang layar informasi pada sejumlah gerbang sistem pembayaran tol.

"Kami secara aktif bekerja untuk melengkapi gantry sistem tol dengan layar tampilan guna memperingatkan pengemudi," kata Demerdzhiev dilansir via laman News Australia.

Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian setelah kecelakaan besar tersebut.

Ketua lembaga swadaya masyarakat Road Safety Institute Bulgaria, Bogdan Milchev, justru menyalahkan pemerintah atas insiden itu. Dalam keterangannya kepada stasiun radio publik BNR, dia menilai ruas jalan yang terdampak seharusnya sudah ditutup lebih awal pada hari kejadian.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan otoritas dalam mengantisipasi perubahan cuaca ekstrem yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Pemerintah Kerahkan Pesawat dan Tim Medis Besarnya jumlah korban membuat pemerintah Bulgaria mengerahkan bantuan darurat dalam skala besar.

Dua pesawat yang dilengkapi tandu dan tim medis dikirim untuk membantu penanganan korban. Sejumlah pejabat pemerintah juga langsung menuju lokasi kecelakaan.

Perdana Menteri Rumen Radev membatalkan agenda kegiatannya pada Selasa untuk menangani situasi darurat tersebut.

Pemerintah juga mengumumkan rencana menetapkan Rabu sebagai hari berkabung nasional. Presiden Iliana Iotova yang sedang berada di luar negeri turut menyampaikan belasungkawa dan segera kembali ke Bulgaria.

Dukungan juga datang dari sejumlah pejabat negara lain. Menteri Luar Negeri Rumania Dan Neculaescu mengonfirmasi bahwa satu warga negaranya termasuk di antara korban luka-luka.

Dia menyampaikan belasungkawa terdalam kepada para korban dan keluarga melalui unggahan di platform X.

Presiden Dewan Eropa Antonio Costa juga mengaku sangat berduka setelah mendengar kabar kecelakaan tragis tersebut.

Tragedi ini kembali menyoroti persoalan keselamatan lalu lintas di Bulgaria. Negara yang menjadi salah satu pintu penghubung utama menuju Uni Eropa tersebut memiliki tingkat kematian akibat kecelakaan jalan raya yang tergolong tinggi di kawasan Eropa.

Berdasarkan data Komisi Eropa, Bulgaria mencatat 71 kematian akibat kecelakaan lalu lintas per satu juta penduduk pada 2025.

Sepanjang tahun yang sama, sebanyak 456 orang meninggal dunia dalam kecelakaan jalan raya. Angka tersebut turun sekitar 5 persen dibandingkan 2024 dan 27 persen lebih rendah dibandingkan 2019.

Meski menunjukkan perbaikan, tingkat fatalitas kecelakaan masih menjadi persoalan serius.

Pengemudi dan pengguna jalan kerap mengaitkan tingginya angka kecelakaan dengan perilaku berkendara ugal-ugalan, kondisi infrastruktur yang kurang terawat, serta sistem penegakan hukum yang dinilai belum efektif.

Selain itu, kondisi kendaraan yang beroperasi di jalan raya juga menjadi perhatian. Laporan AFP menyebut sekitar separuh mobil yang terdaftar di Bulgaria berusia lebih dari 20 tahun.

Faktor ekonomi turut memengaruhi persoalan tersebut. Bulgaria merupakan salah satu negara dengan tingkat ekonomi terendah di Uni Eropa, sehingga pembaruan kendaraan dan peningkatan kualitas infrastruktur menjadi tantangan tersendiri.

Pemerintah Bulgaria sendiri sebenarnya telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan angka kecelakaan. Pada 2023, parlemen Bulgaria mengesahkan aturan yang memperberat hukuman bagi pengemudi yang terbukti mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol maupun narkoba.

Salah satu ketentuannya adalah penyitaan kendaraan milik tersangka selama proses persidangan berlangsung. Aturan tersebut juga berlaku bagi tersangka yang sebelumnya tidak memiliki catatan kriminal.

Di tingkat Uni Eropa, upaya menekan angka kematian di jalan raya juga telah menjadi agenda bersama.

Pada 2019, Uni Eropa menetapkan target mengurangi jumlah korban meninggal dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 50 persen pada 2030.

Laporan Komisi Eropa pada Oktober menyebut kawasan Uni Eropa masih menjadi salah satu wilayah dengan tingkat keselamatan perjalanan darat terbaik di dunia. Namun, sebagian besar negara anggotanya belum berada pada jalur yang tepat untuk memenuhi target tersebut.