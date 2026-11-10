Selingkuhan Jensen Huang Diduga jadi Mata-Mata Tiongkok, Informasi Nvidia ini yang Diakses

JawaPos.com - Dugaan hubungan Jensen Huang dengan perempuan yang disebut sebagai mata-mata Tiongkok memunculkan kekhawatiran baru terkait keamanan teknologi Amerika Serikat.

Alice Huang, yang juga dikenal dengan nama Huang Le, diduga memanfaatkan kedekatannya dengan CEO Nvidia tersebut untuk menggali informasi sensitif, mulai dari rencana pengembangan chip hingga strategi pemerintahan Donald Trump dalam membatasi ekspor teknologi kecerdasan buatan (AI) ke Beijing.

Informasi tersebut diungkap The New York Post (NYP) dengan mengutip sejumlah pakar intelijen dan keamanan teknologi. Alice diduga merupakan aset intelijen Tiongkok yang bekerja untuk Kementerian Keamanan Negara atau Ministry of State Security (MSS), badan intelijen utama Beijing.

Meski demikian, informasi mengenai dugaan spionase tersebut belum membuktikan bahwa Alice berhasil memperoleh seluruh informasi yang disebutkan. Belum ada pula bukti publik yang memastikan Jensen secara sadar membocorkan rahasia perusahaan maupun informasi pemerintah Amerika Serikat.

Strategi Produk Nvidia hingga Kebijakan Trump Diduga jadi Sasaran Nicholas Eftimiades, mantan pejabat senior intelijen Amerika Serikat sekaligus penulis buku Chinese Espionage Operations and Tactics, menilai Alice berpotensi memperoleh informasi penting melalui percakapan pribadi dengan Jensen.

Menurut Eftimiades, latar belakang Alice sebagai pengusaha di sektor teknologi kemungkinan membantunya membangun kedekatan dengan bos Nvidia tersebut.

Kedekatan itu diduga menjadi jalan untuk mendapatkan informasi yang sulit diperoleh melalui jalur resmi.

"Ini adalah pillow talk," ujar Eftimiades seperti dikutip NYP.

Ia menjelaskan, keduanya memiliki kepentingan dan bidang pembicaraan yang sama. Dalam percakapan pribadi, Jensen mungkin saja membicarakan berbagai persoalan internal perusahaan, termasuk keputusan yang sulit mendapatkan persetujuan dewan direksi.

"Dia mungkin berkata, 'Ya, tidak, saya tidak bisa melewati papan ini,' atau, 'Ya, saya bisa melewati ini'," tambahnya.

Bagi intelijen Tiongkok, informasi semacam itu bisa memberikan gambaran mengenai arah kebijakan Nvidia, termasuk siapa pihak yang mendukung atau justru menentang keputusan tertentu.

Ada beberapa jenis informasi strategis yang diduga berpotensi diketahui Alice melalui kedekatannya dengan Jensen.

Pertama, strategi pengembangan produk dan chip Nvidia. Informasi mengenai chip generasi berikutnya, teknologi yang sedang dikembangkan, hingga rencana riset perusahaan dapat menjadi modal berharga bagi Tiongkok untuk memahami arah persaingan industri semikonduktor global.

Kedua, keputusan bisnis dan strategi Nvidia di pasar Tiongkok. Jensen selama ini dikenal mendorong pemerintah Amerika Serikat agar tidak terlalu membatasi penjualan chip ke pasar Tiongkok. Informasi mengenai pertimbangan internal perusahaan dapat membantu Beijing membaca strategi Nvidia dalam menghadapi persaingan teknologi.

Ketiga, pandangan pemerintahan Donald Trump mengenai AI dan persaingan dengan Tiongkok. Mengingat kedekatan Jensen dengan Trump, Alice diduga berpeluang memperoleh gambaran mengenai arah kebijakan Washington terkait ekspor semikonduktor, pengembangan AI, dan hubungan dagang kedua negara.

Sam Bresnick, peneliti di Center for Security and Emerging Technology, Georgetown University, menilai informasi mengenai kebijakan pemerintah Amerika Serikat bisa menjadi salah satu hal paling berharga bagi Beijing.

"Apakah dia memberikan informasi kepadanya tentang pemikiran administrasi Trump tentang AI - persaingan AS-Tiongkok, kontrol ekspor, dan kebijakan perdagangan secara lebih luas?" kata Bresnick seperti dikutip dalam laporan tersebut.

Ia menambahkan, pemahaman lebih mendalam mengenai cara pemerintah Amerika Serikat mengambil keputusan dapat membantu Tiongkok menentukan langkah strategisnya.

"Seolah-olah mereka memiliki tekstur yang lebih besar pada apa yang dipikirkan pemerintah, lebih mudah bagi mereka untuk memposisikan diri," ujarnya.

Kedekatan Jensen Huang dengan Donald Trump jadi Pintu Masuk? Nvidia bukan perusahaan teknologi biasa. Perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat tersebut menjadi salah satu pemain paling penting dalam industri AI global berkat dominasi chip akselerator yang digunakan untuk melatih dan menjalankan model kecerdasan buatan.

Posisi itu membuat Nvidia berada di tengah persaingan teknologi antara Washington dan Beijing.

Jensen Huang juga memiliki akses langsung ke lingkaran kekuasaan Amerika Serikat. Sejak Trump kembali menjabat sebagai presiden, bos Nvidia itu beberapa kali bertemu dengan sang presiden untuk membahas kecerdasan buatan, ekspor semikonduktor, dan persaingan teknologi dengan Tiongkok.

Kedekatan tersebut membuat Jensen dinilai memiliki informasi yang jauh melampaui urusan bisnis Nvidia.

Eftimiades menduga Alice menggunakan pendekatan yang lebih halus untuk membangun pengaruh terhadap Jensen. Alih-alih secara langsung meminta rahasia perusahaan, Alice disebut lebih banyak memperkenalkan Jensen kepada sejumlah orang di Tiongkok untuk membentuk pemahamannya mengenai situasi di negara tersebut.

"Dia kebanyakan seperti memperkenalkannya kepada orang-orang di Tiongkok untuk membentuk apa yang dia pahami tentang apa yang sedang terjadi," kata Eftimiades.

Pendekatan semacam ini dinilai dapat memberikan keuntungan bagi intelijen Tiongkok. Selain mendapatkan akses terhadap informasi, pihak yang menjadi sasaran juga bisa diarahkan untuk memahami isu tertentu dari sudut pandang yang diinginkan.

Diberitakan sebelumnya, kontroversi ini turut menyeret kehidupan pribadi Jensen Huang. Pada Senin (9/11), CEO Nvidia tersebut menyampaikan permintaan maaf kepada istri dan anak-anaknya terkait hubungan di luar pernikahan.

Ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada kolega, jajaran direksi, mitra bisnis, dan pemegang saham Nvidia.

Pengakuan tersebut menguatkan adanya persoalan dalam kehidupan rumah tangga Jensen. Namun, pengakuan perselingkuhan tidak dengan sendirinya membuktikan tuduhan bahwa hubungan tersebut menjadi bagian dari operasi spionase Tiongkok.

Kekhawatiran terhadap kemungkinan kebocoran informasi dari Nvidia tidak terlepas dari posisi perusahaan dalam industri semikonduktor dunia.

Chip Nvidia menjadi komponen penting dalam pengembangan pusat data AI, komputasi berperforma tinggi, hingga berbagai teknologi yang digunakan perusahaan dan lembaga pemerintah.

Di tengah pembatasan ekspor chip canggih Amerika Serikat ke Tiongkok, informasi mengenai strategi Nvidia dan arah kebijakan Washington memiliki nilai strategis tersendiri bagi Beijing.

Jensen sendiri selama bertahun-tahun mengkritik pembatasan ekspor teknologi ke Tiongkok. Ia menilai perusahaan Amerika Serikat seharusnya tetap memiliki kesempatan bersaing di pasar tersebut.

Dalam wawancara dengan Fortune pada Oktober, Jensen bahkan menyebut Nvidia berpotensi memberikan kontribusi besar bagi pasar Tiongkok.