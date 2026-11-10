Di Tengah Kehancuran Akibat Perang, 250 Pasangan Palestina Gelar Pernikahan Massal di Gaza

Para pengantin Palestina mengambil bagian dalam upacara pernikahan massal untuk ratusan pasangan, yang diselenggarakan oleh Operation Gallant Knight 3 UEA, di Gaza City. (REUTERS/DAWOUD ABU ALKAS)

JawaPos.com - Di tengah kehancuran akibat perang dan kesulitan ekonomi, sekitar 250 pasangan Palestina di Jalur Gaza akhirnya bisa mewujudkan impian mereka untuk menikah. Mereka mengikuti upacara pernikahan massal pada Jumat (6/11) lalu.

Pernikahan massal tersebut digelar sebagai bagian dari program kemanusiaan Operation Gallant Knight 3 yang diselenggarakan Uni Emirat Arab (UEA), digelar sederhana. Momen inin menghadirkan kebahagiaan di tengah kehidupan warga Gaza yang masih dibayangi konflik.

Bagi ratusan pasangan tersebut, acara ini bukan sekadar perayaan pernikahan. Di tengah rumah-rumah yang hancur, keluarga yang tercerai-berai, dan kehidupan yang belum kembali normal, kesempatan untuk membangun rumah tangga menjadi momen berharga.

Perang sendiri telah membuat banyak warga Palestina kehilangan tempat tinggal dan sumber penghasilan. Kondisi ekonomi yang memburuk juga membuat biaya pernikahan tradisional semakin sulit dijangkau.

Banyak pasangan akhirnya harus menunda rencana pernikahan karena tidak memiliki cukup uang untuk membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari tempat acara hingga perlengkapan pesta.

Melalui pernikahan massal ini, ratusan pasangan bisa melewati salah satu momen penting dalam kehidupan mereka tanpa harus menanggung seluruh biaya penyelenggaraan secara mandiri.

Di tengah situasi yang serba terbatas, kebahagiaan para pengantin menjadi gambaran bahwa kehidupan tetap berusaha berjalan meski perang belum sepenuhnya berakhir.

Kesempatan Membangun Keluarga di Tengah Ketidakpastian Mengutip outlet berita lokal, pernikahan merupakan salah satu momen penting bagi masyarakat Palestina. Namun, konflik berkepanjangan telah mengubah banyak rencana kehidupan warga Gaza, termasuk keinginan untuk membangun keluarga.

Kehilangan rumah, pekerjaan, dan stabilitas ekonomi membuat kebutuhan sehari-hari menjadi prioritas utama. Dalam kondisi seperti itu, menyelenggarakan pesta pernikahan menjadi kemewahan yang sulit diwujudkan.

Kehadiran program pernikahan massal memberikan jalan bagi pasangan yang terdampak perang untuk tetap melangsungkan pernikahan.

Acara tersebut sekaligus menghadirkan ruang bagi warga untuk merasakan kebersamaan dan kebahagiaan, sesuatu yang semakin sulit ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di tengah konflik.

Kebahagiaan Kecil di Tengah Luka Gaza Pernikahan massal itu juga menjadi simbol harapan bagi masyarakat yang telah lama menghadapi penderitaan akibat perang.

Dalam pesan yang disampaikan melalui rekaman video pada acara tersebut, mantan pejabat Fatah Mohammed Dahlan menyampaikan ucapan selamat kepada para pengantin dan keluarga mereka.

"Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan kita semua. Saya berdoa agar hari-hari mendatang menjadi lebih baik dan indah bagi kalian," kata Dahlan.

Ia juga menyampaikan harapan agar Gaza dapat segera pulih dan kembali dibangun setelah mengalami kehancuran akibat perang.

"Kami memperbarui komitmen untuk tetap berada di sisi kalian dan melakukan segala yang kami mampu untuk menyembuhkan luka serta membangun kembali Gaza, menjadikannya seperti sediakala, bahkan lebih indah," ujarnya.

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Bagi sekitar 250 pasangan yang mengikuti acara tersebut, pernikahan massal ini menjadi awal perjalanan baru di tengah keadaan yang masih penuh ketidakpastian.