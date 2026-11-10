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Penulis: Antara
Rabu, 11 November 2026 | 04.24 WIB

Kuba Tuding Israel Halangi Bantuan ke Gaza yang Dilanda Banjir

Warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan, pada Jumat, 9 Oktober 2026. (AP) - Image

Warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di Khan Younis, Jalur Gaza bagian selatan, pada Jumat, 9 Oktober 2026. (AP)

JawaPos.com - Tindakan Israel yang membatasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang saat ini dilanda banjir merupakan kejahatan sekaligus tindakan yang tidak dapat diterima, kata Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Parrilla.

"Tindakan pasukan pendudukan Israel menghalangi penyaluran bantuan kemanusiaan internasional yang memadai ke Gaza merupakan kejahatan dan tidak dapat diterima, padahal puluhan ribu warga Palestina yang mengungsi, yang menghadapi masalah serius, sangat membutuhkannya," kata Rodriguez di platform X.

Menurutnya, situasi di Gaza kian memburuk akibat suhu cuaca dingin dan hujan deras yang membanjiri ribuan tenda pengungsi.

"Masyarakat internasional tidak boleh membiarkan genosida Israel di Gaza terus berlanjut. Kami mendesak mobilisasi internasional untuk menghentikan genosida," katanya.

Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) memperkirakan bahwa badan-badan kemanusiaan telah menerima permintaan bantuan dari 26.000 lebih keluarga yang tenda dan harta bendanya rusak akibat hujan deras.

Lebih dari 6.000 penampungan keluarga hancur, sementara 17.400 lainnya mengalami kerusakan.

Sekitar 1,4 juta orang atau 65 persen dari penduduk wilayah kantong tersebut, kini tinggal di tenda pengungsi dan tenda darurat yang dibuat sendiri.

OCHA menyebutkan bahwa lebih dari 150.000 tenda telah siap dibagikan, tetapi proses pendistribusian bantuan membutuhkan izin Israel.

Disebutkan bahwa lembaga-lembaga kemanusiaan juga berupaya mendatangkan peralatan pompa air dan alat berat.

Israel mengeklaim bahwa pihaknya memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan dan mengambil langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi musim dingin mendatang. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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