Tas Mencurigakan Meledak di Spanyol, Satu Petugas Polisi dan Anjing Pelacak Tewas

JawaPos.com - Sebuah ledakan dari tas mencurigakan menewaskan seorang polisi dan seekor anjing pelacak di Kota Oviedo, Spanyol utara, Selasa (10/11) pagi. Insiden tersebut juga menyebabkan seorang petugas lainnya mengalami luka serius, sementara pelaku penembakan yang memicu operasi kepolisian masih buron.

Ledakan terjadi ketika petugas unit penjinak bom dan unit anjing pelacak memeriksa sebuah tas ransel mencurigakan di lokasi penembakan. Sebelumnya, polisi menerima laporan mengenai perselisihan antara dua tetangga yang berujung pada aksi penembakan.

Juru bicara kepolisian Spanyol, Pedro Aguado, mengatakan petugas pertama kali menemukan seorang perempuan dengan luka tembak setelah tiba di lokasi kejadian.

Perempuan tersebut kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi selanjutnya melakukan pencarian terhadap orang yang diduga sebagai penembak.

Dalam proses pencarian itu, petugas menemukan sebuah tas ransel mencurigakan dengan lampu yang berkedip. Temuan tersebut membuat polisi menghubungi unit penjinak bahan peledak dan unit anjing pelacak untuk melakukan pemeriksaan.

"Ketika paket tersebut sedang dipindahkan ke luar untuk memastikan keselamatan warga, sebuah ledakan terjadi," kata Aguado dilansir BBC.

Ledakan itu menewaskan seorang anggota unit anjing pelacak dan menyebabkan petugas dari unit penjinak bom mengalami luka serius. Seorang anjing polisi berusia tiga tahun bernama Deny juga tewas dalam insiden tersebut.

Polisi Spanyol Berduka, Perdana Menteri Bereaksi

Kepolisian Spanyol menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya petugas yang diidentifikasi bernama Juan José. Melalui pernyataan di media sosial X, kepolisian menyampaikan dukungan kepada keluarga dan rekan kerja korban.

"Hati kami bersama keluarga, teman, kolega, dan orang-orang terkasihnya," demikian pernyataan kepolisian Spanyol.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez juga mengaku sangat terpukul atas insiden yang menewaskan anggota kepolisian tersebut.

Melalui unggahan di media sosial, Sánchez menyampaikan penghormatan kepada petugas yang gugur sekaligus memberikan dukungan kepada polisi yang mengalami luka serius.

"Dedikasi dan keberanian Anda layak mendapatkan rasa terima kasih dari seluruh rakyat di negara ini," tulis Sanchez.

Pemimpin oposisi sekaligus Presiden Partai Rakyat Spanyol, Alberto Núñez Feijóo, turut menyampaikan belasungkawa.

"Apa yang terjadi di Oviedo sangat memilukan," katanya.

Dia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga polisi yang meninggal serta berharap petugas yang terluka serius segera pulih.

Sementara itu, kepolisian masih menggelar operasi besar-besaran di sekitar lokasi ledakan. Petugas terus memburu tersangka penembakan yang melarikan diri setelah kejadian.

Hingga laporan ini disusun, belum ada informasi mengenai penangkapan tersangka maupun identitas lengkap orang yang diduga terlibat dalam penembakan tersebut.

Polisi juga belum mengungkap secara terperinci jenis bahan peledak yang terdapat di dalam tas ransel maupun motif di balik perselisihan antarwarga yang mendahului insiden.