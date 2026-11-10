Perseteruan AS-Tiongkok Merembet ke Kehidupan Pribadi Bos Nvidia, Beijing Bantah Isu Spionase 

JawaPos.com - Perseteruan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok kembali panas dan menyeret nama CEO Nvidia Jensen Huang. Hal ini menyusul terkuaknya tabir kehidupan pribadi Huang yang diduga memiliki hubungan asmara dengan seorang perempuan yang disebut-sebut memiliki kaitan dengan badan intelijen Tiongkok.

Terkait hal tersebut, Beijing dengan tegas membantah tuduhan yang ada dan menuding media AS membangun narasi spionase tanpa bukti kuat.

Bantahan itu disampaikan melalui media pemerintah Tiongkok, Global Times. Surat kabar nasionalis tersebut secara khusus mengkritik pemberitaan The New York Times yang mengaitkan dugaan hubungan pribadi Huang dengan operasi intelijen Tiongkok.

Global Times menilai pemberitaan media Amerika terlalu mengandalkan spekulasi dan petunjuk tidak langsung, bukan fakta yang telah terverifikasi. Media tersebut juga menolak anggapan bahwa Beijing terlibat dalam dugaan hubungan Huang dengan perempuan yang diidentifikasi dalam sejumlah laporan sebagai sosok yang dicurigai memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok.

Kontroversi ini muncul ketika hubungan Washington dan Beijing masih dibayangi persaingan teknologi, terutama dalam industri semikonduktor. Nvidia berada di tengah persaingan tersebut karena produknya menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Beijing Sebut Pemberitaan Media AS Dibangun dari Spekulasi

Dalam komentarnya, Global Times mempertanyakan dasar pemberitaan media Amerika yang menghubungkan kehidupan pribadi Jensen Huang dengan dugaan operasi spionase.

Surat kabar tersebut menyoroti penggunaan sejumlah petunjuk tidak langsung, termasuk foto orang-orang berpenampilan Asia serta upaya Nvidia melobi pemerintah AS agar melonggarkan pembatasan ekspor semikonduktor canggih ke Tiongkok.

Menurut Global Times, pemberitaan semacam itu berpotensi membentuk persepsi bahwa Tiongkok selalu menjadi ancaman, bahkan ketika hubungan diplomatik kedua negara menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

Media tersebut juga memperingatkan bahwa mengaitkan persoalan ini dengan operasi intelijen Tiongkok dapat merusak hubungan bisnis dan pertukaran teknologi yang sah antara kedua negara.

Meski demikian, Global Times tidak menyertakan bukti adanya operasi terkoordinasi untuk merusak hubungan bilateral Washington dan Beijing.

Untuk memperkuat argumennya, media tersebut membandingkan kontroversi ini dengan insiden balon Tiongkok pada 2023 yang sempat memicu ketegangan diplomatik kedua negara.

Saat itu, pemerintah Tiongkok menyatakan balon tersebut merupakan wahana sipil yang terutama digunakan untuk penelitian meteorologi. Balon itu disebut menyimpang dari jalur akibat kondisi cuaca.

Namun, pemerintah AS menganggap balon tersebut sebagai perangkat pengawasan dan akhirnya menembaknya jatuh di atas laut.

Penolakan terhadap tuduhan spionase juga datang langsung dari pemerintah Tiongkok.

Pada 30 Oktober, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menanggapi laporan The New York Times mengenai dugaan upaya menjadikan Jensen Huang sebagai target operasi intelijen.

Guo menyebut tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan menilainya sebagai upaya mendiskreditkan Tiongkok.

Sikap Beijing menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok tidak ingin kontroversi yang melibatkan kehidupan pribadi bos Nvidia berkembang menjadi persoalan diplomatik yang lebih luas.

Namun, bantahan tersebut belum menghentikan perhatian publik dan pengawasan terhadap kasus ini di Amerika Serikat.

Diketahui, kontroversi yang melibatkan Jensen Huang memiliki dimensi lebih luas karena posisinya sebagai pemimpin salah satu perusahaan semikonduktor paling berpengaruh di dunia.

Nvidia merupakan pemain utama dalam penyediaan unit pemrosesan grafis (GPU) yang banyak digunakan untuk melatih dan menjalankan model kecerdasan buatan. Produk-produk perusahaan tersebut menjadi bagian penting dari persaingan teknologi antara AS dan Tiongkok.

Di satu sisi, Huang sebelumnya membela kepentingan bisnis Nvidia di pasar Tiongkok. Ia berkepentingan mempertahankan akses perusahaan terhadap salah satu pasar teknologi terbesar di dunia.

Di sisi lain, pemerintah AS berupaya membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi semikonduktor canggih karena kekhawatiran terhadap implikasi ekonomi dan keamanan nasional.

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Kini, kontroversi kehidupan pribadi Huang ikut menambah tekanan terhadap perusahaan. Sejumlah anggota parlemen AS dilaporkan meminta penjelasan, sementara dewan direksi Nvidia telah memulai peninjauan internal terkait persoalan tersebut.