Rugi Jutaan Dolar, Perancis Tuduh Iran Dalangi Serangan Siber di Ratusan Mesin Pendingin Makanan 

Lemari pendingin terlihat mati listrik di toko ICA Baronen di Odengatan, Stockholm, Senin, 2 November 2026, karena beberapa toko mengalami masalah dengan lemari es dan freezer mereka semalam. (Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP)

JawaPos.com - Pemerintah Perancis menuding Iran berada di balik gelombang serangan siber yang menyasar sistem pendingin di sekitar 700 lokasi ritel, di Perancis dan membuat kerugiaan jutaaan dolar AS.

Akibat serangan infrastruktur penting di Perancis dan sejumlah negara Eropa lain, produk makanan senilai jutaan dolar AS dilaporkan rusak karena suhu penyimpanan dinaikkan secara sengaja. Serangan tersebut menyasar berbagai tempat usaha, mulai dari supermarket hingga toko daging.

Selain sektor perdagangan, sejumlah pembangkit listrik tenaga air skala kecil juga menjadi target peretasan, meskipun dampaknya masih tergolong moderat.

Badan Keamanan Siber Nasional Perancis (ANSSI) mengungkapkan, para peretas diduga merupakan bagian dari kelompok peretas militer Iran. Mereka menyusup ke sistem pengendali pendingin industri, kemudian mengubah pengaturan suhu pada malam hari ketika toko-toko sedang tidak beroperasi.

Manipulasi tersebut membuat suhu lemari pendingin dan freezer meningkat. Produk makanan yang seharusnya disimpan dalam kondisi dingin pun rusak sebelum petugas menyadari adanya gangguan.

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot menyebut serangan tersebut sebagai operasi siber yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dari sisi skala maupun tingkat agresivitas.

"Ini menandai serangan siber berskala besar pertama yang bertujuan melakukan sabotase di wilayah nasional kita. Serangan ini merupakan ancaman serius terhadap kepentingan nasional dan keamanan rakyat Perancis," kata Barrot dilansir via NPR.

Perancis Bidik Kelompok Peretas yang Terkait IRGC Pemerintah Perancis kini menempuh jalur hukum untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Kantor Kejaksaan Paris telah membuka penyelidikan terhadap unit siber Iran bernama Shahid Kaveh.

Kelompok tersebut diduga memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), organisasi militer yang memiliki pengaruh besar dalam struktur keamanan Iran.

"Kantor Kejaksaan Paris meminta penerbitan surat perintah penangkapan internasional," demikian pernyataan resmi kejaksaan.

ANSSI mengaku menemukan sejumlah petunjuk digital yang mengarah kepada kelompok tersebut. Bukti itu mencakup infrastruktur digital yang digunakan dalam serangan, keterkaitan dengan saluran propaganda, hingga jejak penggunaan bahasa Persia.

Meski demikian, tuduhan tersebut masih menjadi bagian dari proses penyelidikan. Pemerintah Perancis menjadi pihak pertama yang secara resmi mengaitkan gelombang sabotase sistem pendingin ini dengan Iran.

Diberitakan sebelumnya, peretasan sistem pendingin di Perancis ternyata bukan insiden yang berdiri sendiri. Sepanjang 2026, serangan terhadap pengendali pendingin industri dilaporkan terjadi di berbagai negara, mulai dari Eropa hingga Israel dan Amerika Serikat.

Pekan sebelumnya, sejumlah toko bahan makanan di Swedia dan Irlandia juga menjadi sasaran serangan serupa. Peretas diduga memanipulasi sistem pengatur suhu sehingga produk yang disimpan dalam lemari pendingin terancam rusak.

Ancaman tersebut bahkan merembet ke sektor kesehatan di Perancis. Pegawai sebuah bank darah besar harus bergerak cepat menyelamatkan sampel darah setelah sistem pendingin fasilitas tersebut mengalami serangan siber.

Insiden ini memperlihatkan bahwa sabotase digital tidak selalu harus melumpuhkan jaringan listrik atau sistem pemerintahan untuk menimbulkan kerugian besar.

Gangguan pada pengendali suhu saja dapat merusak persediaan makanan, mengancam penyimpanan darah, dan mengganggu layanan yang bergantung pada rantai pendingin atau cold chain.

Dugaan Keterlibatan Iran Muncul dalam Serangan di Israel Pola serangan terhadap sistem industri juga ditemukan di Israel pada musim semi 2026.

Kelompok peretas yang menamakan diri Cyber Isnaad Front mengklaim bertanggung jawab atas sabotase sebuah fasilitas pengolahan makanan industri.

Serangan tersebut tidak hanya menyasar sistem produksi. Peretas juga menyebarkan malware ke komputer perusahaan, mengambil alih printer kantor untuk mencetak pesan ancaman, serta meretas kamera pengawas.

Rekaman kamera yang berhasil dikuasai kemudian digunakan dalam video propaganda yang dirilis pada awal Oktober.

Video tersebut memuat sindiran berbahasa Perancis yang merujuk pada demonstrasi terkait persoalan pendidikan. Kemunculannya terjadi tidak lama sebelum serangan terhadap sistem pendingin supermarket di Perancis.

Perusahaan penanganan insiden siber Profero mengaitkan serangan di Israel dengan salah satu sayap Korps Garda Revolusi Islam Iran.