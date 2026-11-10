Pete Hegseth Terancam Dimakzulkan, Kongres AS Siapkan 8 Tuduhan

JawaPos.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menghadapi ancaman pemakzulan setelah anggota DPR AS (House of Representatives) mengajukan delapan pasal dakwaan yang mencakup keputusan melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres.

Jika lolos, Hegseth berpotensi menjadi pejabat sipil pertama yang memimpin militer AS dan dimakzulkan oleh Kongres dalam 150 tahun terakhir.

Anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, mengajukan delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth pada Senin. Pengajuan tersebut membuka peluang pemungutan suara di DPR dalam waktu dekat.

Massie menilai Hegseth telah melakukan pelanggaran serius, termasuk menggunakan kewenangan militer untuk membawa AS berperang dengan Iran tanpa persetujuan legislatif.

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Sejumlah dugaan penyalahgunaan kekuasaan lainnya juga masuk dalam daftar dakwaan.

Namun, Massie mengingatkan bahwa pimpinan DPR kemungkinan berusaha menghindari pemungutan suara langsung melalui mekanisme prosedural.

"Mereka mungkin mencoba menghindari pemungutan suara yang sebenarnya mengenai substansi persoalan ini. Kita harus mengadakan pemungutan suara dan debat yang ketat mengenai delapan pasal pemakzulan ini," kata Massie dikutip Reuters.

Sumber-sumber di Kongres menyebut resolusi tersebut berpeluang mendapatkan dukungan mayoritas di DPR, meskipun Partai Republik masih menguasai lembaga tersebut.

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Sementara itu, peluang Hegseth benar-benar dicopot dari jabatannya melalui proses pemakzulan dinilai kecil.

Pasalnya, keputusan untuk menyatakan seorang pejabat bersalah dalam proses pemakzulan di Senat membutuhkan dukungan dua pertiga anggota. Saat ini, Partai Republik masih menguasai 53 dari 100 kursi Senat.

Trump Pasang Badan, Sebut Hegseth Berhasil Menangkan Dua Perang

Presiden AS Donald Trump langsung membela Hegseth di tengah meningkatnya tekanan politik. Dalam wawancara dengan Reuters pada Senin, Trump mempertanyakan alasan pemakzulan terhadap menteri pertahanannya tersebut.

"Yah, dia memenangkan dua perang. Saya tidak tahu bagaimana Anda bisa memakzulkannya," ujar Trump.

Trump merujuk pada operasi militer AS di Iran dan Venezuela. Di Venezuela, militer AS sebelumnya melancarkan operasi penyerbuan pada Januari yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.

Dalam kesempatan terpisah di Gedung Putih, Trump menegaskan tetap akan mendukung Hegseth sekalipun DPR menyetujui pemakzulannya. Dia bahkan menyebut Massie sebagai pecundang.

Ketua DPR AS Mike Johnson juga menentang upaya tersebut. Menurut dia, proses pemakzulan terhadap menteri pertahanan ketika AS masih terlibat konflik di luar negeri dapat memberikan sinyal buruk kepada negara lain.

"Melakukan pemakzulan di tengah permusuhan di luar negeri merupakan hal yang buruk untuk dilihat oleh sekutu maupun musuh kita," kata Johnson.

Dukungan terhadap Hegseth juga datang dari Menteri Luar Negeri sekaligus Penasihat Keamanan Nasional AS Marco Rubio. Dia menilai upaya pemakzulan tersebut tidak adil.

"Saya pikir Pete telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya benar-benar berpikir demikian," ujar Rubio.

Di tengah ancaman pemakzulan, Hegseth justru menunjukkan sikap menantang. Dia melancarkan kampanye melalui media sosial dan menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya.

Dalam sebuah pesan video pekan lalu, Hegseth membandingkan ancaman pemakzulan yang dihadapinya dengan pengalaman Trump yang pernah dimakzulkan dua kali.

"Hal itu tidak berhasil terhadap Presiden Trump, dan tidak akan berhasil terhadap saya," kata Hegseth.

Ketika ditanya apakah dirinya memiliki cukup dukungan dari anggota Partai Republik untuk menggagalkan upaya tersebut, Hegseth menjawab singkat.

"Kami tidak mengkhawatirkan hal itu," ujarnya pada Senin.

Hegseth juga mengumumkan akan menggelar konferensi pers di Pentagon pada Selasa. Agenda tersebut menjadi konferensi pers pertamanya di markas Departemen Pertahanan AS sejak Mei.

Ancaman pemakzulan ini sekaligus memperlihatkan semakin tajamnya perbedaan pandangan di internal Partai Republik mengenai perang Iran.

Wakil Presiden JD Vance secara terbuka pernah mempertanyakan konflik tersebut, sementara Hegseth justru membelanya sebagai operasi yang berani dan bersejarah.

Delapan Pasal Pemakzulan dan Dugaan Pelanggaran Konstitusi

Delapan pasal pemakzulan yang diajukan Massie menuduh Hegseth melakukan pelanggaran berat dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain keputusan membawa AS berperang dengan Iran tanpa persetujuan Kongres, dakwaan tersebut juga mencakup dugaan pelanggaran terhadap hak kebebasan berbicara Senator Mark Kelly dari Partai Demokrat, Arizona.

Persoalan itu berkaitan dengan langkah Hegseth tahun lalu yang berupaya memproses Kelly secara hukum.

Saat itu, Kelly bersama lima anggota Kongres lainnya yang memiliki latar belakang militer dan intelijen mengeluarkan seruan kepada personel militer AS agar menolak perintah yang dianggap ilegal.

Hegseth menuduh mereka melakukan penghasutan atau pemberontakan. Trump bahkan pernah menulis di media sosial bahwa tindakan tersebut dapat dihukum mati.

Persoalan tersebut kini kembali menjadi bagian dari tekanan politik terhadap Hegseth, terutama dari Partai Demokrat yang berencana melakukan penyelidikan lebih luas terhadap kepemimpinannya di Departemen Pertahanan.

Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, telah menyatakan dukungan penuh terhadap pemakzulan Hegseth.

Sementara itu, Senator Chuck Schumer dari Partai Demokrat mengatakan Senat harus menggelar persidangan terhadap Hegseth.

"Hegseth melancarkan perang ini secara ilegal, secara terbuka menentang Konstitusi dan sejumlah Resolusi Kewenangan Perang yang disahkan Kongres ini untuk mengakhiri pertempuran," kata Schumer.

Sebagai informasi, persoalan pemakzulan Hegseth juga berpotensi berdampak pada agenda anggaran pertahanan pemerintahan Trump.

Sejumlah anggota Partai Republik khawatir hubungan Hegseth yang semakin buruk dengan Kongres dapat menghambat upaya pemerintahan Trump mengajukan paket belanja pertahanan senilai USD 1,5 triliun.

Massie, yang dikenal sebagai salah satu pengkritik Trump dan akan meninggalkan jabatannya pada Januari, memperingatkan bahwa tekanan terhadap Hegseth bisa jauh lebih besar jika Partai Demokrat mengambil alih kendali DPR.

Menurut dia, pemakzulan yang sedang diupayakan saat ini justru merupakan proses yang lebih ringan dibandingkan penyelidikan dan persidangan yang mungkin dilakukan Demokrat setelah pergantian kekuasaan.

"Mereka akan menggelar dengar pendapat dan persidangan. Presiden Trump seharusnya mengganti Menteri Hegseth sekarang, selagi masih bisa mendapatkan persetujuan Senat untuk penggantinya," kata Massie.