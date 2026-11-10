Trump Bela CEO Nvidia dan Hegseth di Tengah Skandal Spionase dan Desakan Pemakzulan

JawaPos.com — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan pembelaan terbuka kepada CEO Nvidia Jensen Huang dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dalam konferensi pers mendadak di Gedung Putih, Senin (9/11). Sikap tersebut muncul ketika Huang menghadapi penyelidikan terkait dugaan operasi intelijen asing yang melibatkan seorang perempuan berkewarganegaraan Tiongkok, sementara Hegseth terancam dimakzulkan akibat keterlibatannya dalam perang Iran.

Trump bahkan menegaskan tidak akan meninggalkan Hegseth apabila DPR AS menyetujui pemakzulan terhadap pejabat yang memimpin Pentagon tersebut. Pembelaan itu memperlihatkan upaya Trump mempertahankan dua figur yang memiliki posisi strategis, masing-masing dalam persaingan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan kebijakan pertahanan Amerika Serikat.

Dilansir dari NBC News, Selasa (10/11/2026), konferensi pers tersebut merupakan yang pertama digelar Trump setelah pemilihan paruh waktu (midterm) yang menghasilkan kekalahan besar bagi Partai Republik pekan sebelumnya. Trump hadir bersama CEO Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White.

Kehadiran White menjadi kejutan setelah Trump sempat bergurau menawarkan jabatan sekretaris pers Gedung Putih kepadanya. Trump mengatakan dirinya ingin sedikit bersenang-senang dengan menghadirkan White untuk menjawab pertanyaan wartawan. Namun, Trump akhirnya lebih banyak mengambil alih sesi tanya jawab.

Dalam pembahasan mengenai Hegseth, Trump mengecilkan peluang pemakzulan yang kembali didorong anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, asal Kentucky. Trump menyebut Massie sebagai orang yang sangat bermasalah. Sebaliknya, dia mengklaim para personel militer mendukung menteri pertahanannya.

“Para prajurit, mereka yang benar-benar bertugas, orang-orang hebat yang menjalankan pekerjaan ini, para patriot sejati, sangat menyukai Pete Hegseth,” ujarnya. Trump juga mengklaim Hegseth telah memenangkan perang di Venezuela dan Iran, meskipun perundingan damai dengan Teheran masih terhenti dan serangan terbatas AS terus berlangsung.

Trump menambahkan, “Dia telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik,” seraya memastikan akan tetap mendukung Hegseth apabila DPR memutuskan memakzulkannya. Massie mengajukan kembali pasal-pasal pemakzulan pada Senin, yang sebagian besar menyoroti dugaan pelanggaran dalam penanganan perang Iran.

Menurut laporan The Washington Post, Massie menuduh Hegseth menyalahgunakan kewenangan dan menjalankan perintah militer yang melanggar hukum. Ia memperingatkan Hegseth “akan tetap menjadi ancaman bagi konstitusi jika dibiarkan menjabat”.

Resolusi tersebut membutuhkan dukungan mayoritas sederhana di DPR yang masih dikuasai Partai Republik untuk diteruskan ke Senat. Jika disetujui, Hegseth akan menghadapi persidangan pemakzulan. Sepanjang sejarah AS, hanya dua pejabat kabinet yang pernah dimakzulkan dan keduanya tidak dinyatakan bersalah oleh Senat.

Selain persoalan pertahanan, Trump juga membela Huang yang tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum dan intelijen AS. Sejumlah pejabat intelijen, menurut sumber yang mengetahui persoalan tersebut kepada NBC News, menyimpulkan bahwa Alice Huang, perempuan yang diduga menjalin hubungan asmara dengan CEO Nvidia itu, merupakan mata-mata Tiongkok.

Keduanya tidak memiliki hubungan keluarga. Trump mengungkapkan telah menghubungi Huang pada Senin untuk mengetahui kondisinya. “Dia mengatakan, 'Saya sama sekali tidak tahu bahwa perempuan itu seorang mata-mata,' dan saya benar-benar memercayainya,” kata Trump. Ia menyebut Huang sebagai “pria yang sangat baik dan terhormat”.

Huang sebelumnya mengakui perselingkuhannya melalui pernyataan kepada karyawan Nvidia. “Saya telah tidak setia kepada istri saya,” tulisnya, seraya mengakui tindakannya telah menyakiti istri dan anak-anaknya. Menanggapi pemberitaan tersebut, dewan direksi Nvidia mengumumkan penyelidikan independen dengan bantuan penasihat hukum eksternal.

Dewan menyatakan tidak memiliki alasan untuk meyakini keamanan nasional AS maupun rahasia perusahaan telah dikompromikan, tetapi seluruh informasi yang tersedia tetap akan diperiksa. Pemerintah Tiongkok membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya pencemaran nama baik.

Di luar kedua persoalan itu, Trump turut mempertanyakan hasil pemilihan paruh waktu yang sebelumnya ia nyatakan bersedia terima. Ketika ditanya apakah hasilnya dimanipulasi, Trump menilai angka perolehan suara awal sangat buruk dan kembali menuduh adanya kecurangan dalam persaingan ketat pemilihan Senat di Alaska yang belum ditetapkan pemenangnya.