Rubio Teguh Pertahankan Perang Iran di Tengah Kebuntuan Negosiasi, Sebut Tuntutan Teheran Tak Realis

JawaPos.com — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio membela keputusan Presiden Donald Trump melancarkan perang terhadap Iran meski kebijakan tersebut tidak populer di dalam negeri. Washington berdalih operasi militer itu diperlukan untuk mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir yang dinilai dapat mengancam keamanan internasional.

Pembelaan tersebut muncul ketika tekanan politik terhadap pemerintahan Trump meningkat setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilihan sela (midterm elections).

Dilansir dari Al Jazeera, Selasa (10/11/2026), Rubio menyampaikan pembelaan itu kepada wartawan di Florida, Minggu (8/11). Menurutnya, Trump telah mengidentifikasi ancaman serius dari ambisi nuklir Iran dan mengambil tindakan yang tidak dilakukan presiden-presiden sebelumnya. “Presiden Trump melihat adanya ancaman nyata dari ambisi nuklir Iran dan memutuskan untuk mengambil tindakan guna mencegahnya. Keputusan seperti ini memang tidak selalu populer, tetapi diperlukan untuk menghadapi tantangan serius terhadap keamanan nasional,” kata Rubio.

Namun, pembelaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Washington dan Teheran semakin dekat dengan kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Rubio justru mengakui bahwa perundingan belum menghasilkan kemajuan berarti. “Saya tidak akan mengatakan bahwa kita sudah berada di ambang terobosan,” ujarnya.

Dia menegaskan Trump tetap mengutamakan penyelesaian diplomatik, tetapi tuntutan Iran dinilai melampaui batas yang dapat diterima. “Tuntutan Iran bukan hanya tidak dapat diterima, dalam beberapa hal bahkan keterlaluan, tidak masuk akal, dan benar-benar tidak realistis.”

Pernyataan Rubio muncul setelah Wakil Presiden JD Vance mengaitkan perang Iran dengan kekalahan telak Partai Republik dalam pemilu sela pekan sebelumnya. Trump mengakui bahwa banyak orang tidak menyukai komentar Vance tersebut. Meski sebagian besar sependapat dengan wakilnya mengenai dampak politik perang, Trump menegaskan tidak menyesali keputusannya menyerang Iran.

“Jika harus mengulanginya, keputusan ini akan tercatat dalam sejarah sebagai salah satu hal terbaik yang pernah kita lakukan,” kata Trump. Dia juga memperingatkan bahwa jika Iran memiliki senjata nuklir, “mereka akan menghancurkan dunia”.

Meski demikian, Trump memberikan sinyal bahwa serangan lanjutan belum tentu dilakukan apabila perundingan menghasilkan kesepakatan. Dalam wawancara melalui telepon dengan CNN, Minggu, dia mengatakan peluang dimulainya kembali serangan militer sangat kecil selama terdapat kemajuan diplomatik dan kedua pihak mencapai “kesepakatan yang kuat”. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pemerintahan Trump masih membuka jalur negosiasi, meskipun belum bersedia melonggarkan tekanan terhadap Teheran.

Dari pihak Iran, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mendesak Gedung Putih segera menentukan arah kebijakan berikutnya. Merujuk hasil pemilu sela AS, dia menulis di platform X, “Para pemilih Amerika telah menentukan pilihan mereka.” Araghchi kemudian menegaskan bahwa proposal dua hari yang diajukan Teheran masih berlaku.

Iran bersedia memberikan hasil dalam waktu singkat apabila Washington memenuhi persyaratan, termasuk mengakhiri perang di seluruh front. Sebaliknya, dia memperingatkan, “Atau pilih perang dan saksikan para pejuang kami yang selalu siaga dan telah teruji dalam pertempuran menghujani kalian dengan serangan dahsyat.”

Salah satu tawaran utama Iran adalah membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial dalam waktu dua hari apabila AS memenuhi persyaratannya. Jalur perairan strategis tersebut menjadi titik penting dalam konflik karena berperan besar bagi perdagangan energi internasional. Kebuntuan di kawasan itu berpotensi memperpanjang gangguan distribusi minyak dan meningkatkan tekanan terhadap perekonomian global.

Sementara itu, Presiden Trump dijadwalkan bertemu Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani di Gedung Putih, Senin (9/11). Qatar berperan sebagai mediator dalam upaya mempertemukan kepentingan kedua negara. Menurut laporan Associated Press (AP), Teheran juga tengah meninjau sejumlah proposal yang disampaikan Doha untuk mengatasi perbedaan dengan Washington.

Di sisi lain, Reuters melaporkan bahwa juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mempertanyakan penilaian AS terhadap persyaratan Teheran. “Apakah tidak masuk akal jika Iran menuntut agar sanksi ilegal AS dan blokade lautnya dicabut sebelum perundingan dimulai, serta perang diakhiri di semua front?” ujarnya. Proposal terbaru Iran memperpendek waktu dimulainya kembali perundingan menjadi dua hari dari sebelumnya tujuh hari, dengan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi Washington.