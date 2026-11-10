Kongres AS Selidiki Skandal Jensen Huang, Keamanan Teknologi Nvidia Dipertanyakan

JawaPos.com - Kongres Amerika Serikat mulai menaruh perhatian serius terhadap dugaan operasi intelijen asing yang menyasar CEO Nvidia Jensen Huang. Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat mendesak adanya pengarahan khusus untuk mengungkap kemungkinan kebocoran informasi strategis perusahaan pembuat chip AI tersebut.

Persoalan ini tidak lagi sekadar menyangkut kehidupan pribadi Huang setelah muncul laporan bahwa seorang perempuan yang diduga memiliki hubungan dengannya merupakan agen intelijen Tiongkok. Kasus tersebut kini berkembang menjadi isu keamanan nasional karena Nvidia memegang peran penting dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) Amerika Serikat.

Senator Mark Warner dan Ketua Fraksi Demokrat di DPR AS Hakeem Jeffries termasuk pejabat yang menyatakan ketertarikan untuk mendalami persoalan tersebut.

Jeffries mengungkapkan, isu Nvidia sempat dibahas dalam pertemuan tertutup bersama Direktur CIA dan Direktur Intelijen Nasional. Pertemuan itu sebenarnya lebih banyak membahas perkembangan konflik Iran.

Namun, Demokrat menilai dugaan operasi intelijen terhadap Huang membutuhkan perhatian tersendiri dari lembaga legislatif.

"Kami membutuhkan pengarahan lengkap, khususnya terkait persoalan Nvidia, agar kita semua bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," kata Jeffries mengutip AP News.

Dia juga menekankan pentingnya memahami konsekuensi kasus tersebut terhadap keamanan nasional Amerika Serikat.

Bukan Sekadar Skandal Pribadi Jensen Huang Kekhawatiran Kongres berangkat dari posisi strategis Nvidia dalam persaingan teknologi global. Perusahaan tersebut merupakan pemasok utama chip komputasi berperforma tinggi yang digunakan untuk melatih dan menjalankan berbagai model AI.

Teknologi Nvidia juga memiliki nilai strategis dalam persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menguasai industri semikonduktor serta kecerdasan buatan.

Laporan The New York Times sebelumnya menyebut intelijen AS meyakini seorang perempuan bernama Alice Huang mengumpulkan informasi untuk Beijing. Perempuan tersebut dilaporkan memiliki hubungan dekat dengan Jensen Huang.

Alice Huang diketahui pernah memimpin perusahaan yang pada tahun lalu menghadapi tuduhan terlibat dalam pengiriman ilegal chip Nvidia ke Tiongkok.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan pemanfaatan hubungan personal untuk mendapatkan akses terhadap informasi sensitif dari perusahaan teknologi Amerika Serikat.

Meski demikian, dugaan keterlibatan Alice Huang dalam operasi intelijen masih harus dibuktikan melalui penyelidikan.

Salah satu persoalan yang kemungkinan menjadi perhatian anggota parlemen adalah apakah hubungan Jensen Huang dengan perempuan tersebut pernah membuka akses terhadap informasi internal Nvidia.

Informasi yang berpotensi menjadi sasaran bukan hanya teknologi chip, melainkan juga strategi bisnis, pengembangan produk, kebijakan ekspor, hingga arah pengembangan AI.

Penyelidikan kontraintelijen FBI biasanya mencakup dugaan upaya negara asing memperoleh teknologi, mencuri informasi strategis, menjalankan operasi pengaruh, atau membangun hubungan dengan tokoh penting di sektor politik dan industri.

Proses penyelidikan semacam ini bisa berlangsung bertahun-tahun dan tidak selalu berujung pada tuntutan pidana.

Nvidia sendiri telah mengumumkan penyelidikan independen terkait laporan bahwa Huang menjadi sasaran operasi intelijen asing.

Huang juga menyatakan kesediaannya bekerja sama dengan penyelidikan tersebut.

"Saya mendukung penyelidikan ini dan akan bekerja sama sepenuhnya. Saya mencintai negara dan perusahaan kami. Saya berkomitmen melindungi NVIDIA dan mendukung keamanan nasional Amerika," tulis Huang dalam surat terbukanya.

Kasus Nvidia Bisa Memperkeruh Persaingan AS-Tiongkok Perhatian Kongres terhadap kasus ini juga tidak bisa dilepaskan dari ketatnya persaingan teknologi antara Washington dan Beijing.

Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah AS menerapkan pembatasan ekspor chip canggih untuk menghambat akses Tiongkok terhadap teknologi komputasi yang dapat digunakan dalam pengembangan AI dan kepentingan militer.

Di sisi lain, Jensen Huang justru menjadi salah satu tokoh industri yang aktif melobi pemerintah AS agar melonggarkan pembatasan penjualan chip Nvidia ke Tiongkok.

Trump bahkan telah menyetujui penjualan chip H200 Nvidia ke pasar Tiongkok pada tahun ini, meskipun realisasi penjualannya masih menghadapi sejumlah kendala.

Karena itu, penyelidikan terhadap dugaan operasi intelijen yang menyasar Huang berpotensi memunculkan tekanan baru terhadap kebijakan ekspor teknologi AS.