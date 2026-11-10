Trump: FBI Selidiki Dugaan Agen Tiongkok Dekati Bos Nvidia Jensen Huang

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap bahwa FBI tengah menyelidiki dugaan keterlibatan agen intelijen Tiongkok dalam hubungan pribadi dengan CEO Nvidia Jensen Huang.

Kasus ini menjadi perhatian serius Washington, karena memunculkan kekhawatiran soal potensi kebocoran teknologi semikonduktor canggih yang menjadi tulang punggung industri kecerdasan buatan (AI) Amerika Serikat.

Trump menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (9/11) waktu AS.

Ia mengaku telah berbicara langsung dengan Huang untuk menanyakan kondisinya di tengah mencuatnya dugaan operasi intelijen asing tersebut.

"Saya tahu FBI sedang menyelidiki hal ini dalam konteks lain, dan saya pikir dia akan baik-baik saja," kata Trump dilansir AP News.

Pernyataan Trump memperlihatkan bahwa persoalan yang awalnya mencuat sebagai skandal hubungan pribadi kini berkembang menjadi isu keamanan nasional.

Terlebih, Nvidia merupakan perusahaan strategis yang memasok chip berperforma tinggi bagi sejumlah pengembang AI terbesar di dunia.

Trump bahkan mengakui telah menghubungi Huang secara pribadi untuk memastikan kondisinya.

"Saya berbicara dengannya hari ini hanya untuk mengetahui apakah dia merasa baik-baik saja, bagaimana keadaannya," ujar Trump.

Menurut Trump, Huang mengaku tidak mengetahui bahwa perempuan yang diduga menjalin hubungan dengannya merupakan seorang mata-mata.

"Dia mengatakan sama sekali tidak tahu bahwa orang yang dimaksud adalah mata-mata," lanjut Trump.

Alice Huang Diduga Kumpulkan Informasi untuk Beijing Sebelumnya diberitakan, kasus ini mencuat, setelah laporan The New York Times menyebut intelijen AS meyakini seorang perempuan bernama Alice Huang memiliki hubungan dengan Jensen Huang, dan diduga mengumpulkan informasi untuk Beijing.

Alice Huang diketahui pernah memimpin sebuah perusahaan yang pada tahun lalu menghadapi tuduhan terlibat dalam pengiriman ilegal chip komputasi canggih Nvidia ke Tiongkok.

Laporan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan Tiongkok memanfaatkan hubungan personal dengan tokoh penting industri teknologi Amerika Serikat untuk memperoleh informasi strategis.

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Kekhawatiran Washington bukan tanpa alasan. Chip Nvidia menjadi komponen penting dalam pengembangan model AI, mulai dari pelatihan sistem kecerdasan buatan hingga pengoperasian pusat data berskala besar.

Jika informasi teknologi atau strategi bisnis Nvidia berhasil diakses pihak asing, dampaknya berpotensi melampaui persoalan pribadi sang CEO.

Meski demikian, dugaan keterlibatan Alice Huang dalam operasi intelijen masih menjadi bagian dari penyelidikan dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Jensen Huang sendiri telah mengakui perselingkuhannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada istrinya serta perusahaan melalui surat terbuka yang dipublikasikan di situs Nvidia.

Namun, dia menegaskan tidak mengetahui adanya dugaan keterlibatan perempuan tersebut dalam aktivitas intelijen asing.

"Saya mendukung penyelidikan ini dan akan bekerja sama sepenuhnya. Saya mencintai negara dan perusahaan kami. Saya berkomitmen melindungi NVIDIA dan mendukung keamanan nasional Amerika," tulis Huang.

Sebelumnya, Nvidia mengumumkan telah membuka penyelidikan independen terkait laporan bahwa Huang menjadi sasaran operasi intelijen asing.

Trump Buka Peluang Bahas Nvidia dengan Xi Jinping Di tengah penyelidikan tersebut, Trump juga ditanya apakah akan membawa persoalan Jensen Huang dalam pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pekan depan.

Trump dijadwalkan bertemu Xi di Shenzhen, Tiongkok, dalam rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Namun, Trump belum memastikan apakah dugaan operasi intelijen terhadap CEO Nvidia akan menjadi salah satu agenda pembicaraan.

"Tidak, saya kira tidak. Maksud saya, mungkin saja. Saya yakin Presiden Xi akan bertanya kepada saya mengenai hal itu," ujarnya.

Trump kemudian kembali memberikan pembelaan terhadap Huang.

"Saya sangat mengenal Jensen. Saya hanya berpikir dia adalah orang yang sangat terhormat," kata Trump.

Sementara itu, pemerintah Tiongkok membantah tuduhan bahwa negaranya berupaya menjebak CEO Nvidia melalui operasi intelijen.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun menyebut tuduhan tersebut tidak memiliki dasar.

"Tuduhan yang disebut sebagai mata-mata Tiongkok itu tidak berdasar. Itu tidak lebih dari upaya mencemarkan nama baik Tiongkok," kata Guo, Senin.

Beijing sebelumnya juga telah membantah laporan The New York Times mengenai hubungan Jensen Huang dengan Alice Huang.

Penyelidikan terhadap dugaan operasi intelijen ini menjadi semakin sensitif karena posisi Jensen Huang dalam industri teknologi global.

Sebagai pendiri sekaligus CEO Nvidia, Huang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan AI.

Chip buatan perusahaannya digunakan oleh berbagai perusahaan teknologi untuk membangun dan menjalankan model kecerdasan buatan.

Huang Punya Akses Langsung ke Pemerintahan Trump Huang juga dikenal memiliki akses langsung ke lingkaran pemerintahan Trump, terutama dalam pembahasan kebijakan pengembangan dan regulasi AI.

Dia sebelumnya mendorong pemerintah AS menerapkan pendekatan regulasi yang lebih longgar terhadap industri tersebut.

Huang berpendapat bahwa aturan yang sudah berlaku dapat digunakan untuk menangani berbagai persoalan keamanan, sementara perusahaan teknologi perlu bertanggung jawab atas produk yang mereka kembangkan.

Di sisi lain, Huang juga aktif melobi Washington agar melonggarkan pembatasan ekspor chip Nvidia ke Tiongkok.

Upaya tersebut membuahkan hasil setelah Trump menyetujui penjualan chip H200 Nvidia ke pasar Tiongkok pada tahun ini.

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Namun, belum jelas apakah Beijing akan mengizinkan perusahaan-perusahaan domestik membeli chip tersebut dalam jumlah besar.

Dalam laporan regulasi pada Agustus, Nvidia menyebut penjualan chip ke Tiongkok masih dalam jumlah kecil karena pemerintah negara tersebut membatasi pembelian.

H200 bukan chip paling mutakhir Nvidia, tetapi masih termasuk produk komputasi berkemampuan tinggi.

Sebelumnya, Huang juga pernah melobi Trump agar mengizinkan penjualan chip H20 ke Tiongkok.

Chip tersebut dirancang dengan spesifikasi yang menyesuaikan pembatasan ekspor teknologi Amerika Serikat.

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Dengan demikian, penyelidikan FBI terhadap dugaan operasi intelijen yang menyasar Huang berpotensi memiliki konsekuensi lebih luas.