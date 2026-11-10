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Penulis: Dhimas Ginanjar
Selasa, 10 November 2026 | 16.44 WIB

Setelah 80 Tahun, Jepang Pertimbangkan Cabut Larangan Perempuan Bekerja di Terowongan

Ilustrasi perempuan Jepang yang bekerja di sektor pembangunan terowongan. (obayashi.co.jp) - Image

Ilustrasi perempuan Jepang yang bekerja di sektor pembangunan terowongan. (obayashi.co.jp)

JawaPos.com - Pemerintah Jepang mempertimbangkan menghapus aturan ketenagakerjaan yang selama ini membatasi perempuan bekerja di sejumlah bidang, termasuk proyek pembangunan terowongan bawah tanah untuk jalan raya dan jalur kereta api.

Kementerian Ketenagakerjaan Jepang tengah mengkaji penghapusan ketentuan yang masih tersisa dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan tersebut. Dilansir dari Kyodo, Selasa (10/11), pembahasan peninjauan aturan diperkirakan segera dimulai seiring membaiknya kondisi keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

Jika disetujui, ketentuan yang telah berlaku sekitar 80 tahun itu akan dihapus sepenuhnya. Meski demikian, aturan yang berkaitan dengan perlindungan maternitas atau kesehatan ibu tetap dipertahankan.

Ketika Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan diberlakukan pada 1947, pemerintah Jepang melarang perempuan bekerja pada sif malam dan di terowongan bawah tanah.

Larangan bekerja pada sif malam kemudian dihapus pada 1999 seiring meningkatnya dorongan untuk mengurangi kesenjangan gender. Namun, pembatasan pekerjaan di terowongan bawah tanah masih bertahan hingga sekarang.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang telah melakukan serangkaian survei sejak Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang melarang perempuan bekerja di tambang bawah tanah dihapus pada 2024.

Dalam beberapa dekade terakhir, pembatasan pekerjaan perempuan di terowongan bawah tanah Jepang sebenarnya sudah mulai dilonggarkan.

Pada 1985, undang-undang tersebut direvisi sehingga dokter dan perawat perempuan diperbolehkan memasuki terowongan. Kemudian, pada 2006, perempuan diizinkan bekerja sebagai insinyur dalam posisi manajemen dan pengawasan.

Namun, perempuan masih secara umum dilarang mengoperasikan alat berat dalam aktivitas pertambangan, kecuali melalui pengoperasian jarak jauh.

Editor: Dhimas Ginanjar
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Sumber: Kyodo News
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