Paus Leo XIV Serukan Pembatasan Kekuasaan dan Bela Demokrasi di Argentina

JawaPos.com - Paus Leo XIV menyerukan penguatan demokrasi, pembatasan kekuasaan pemerintah, dan penghormatan terhadap perbedaan politik dalam kunjungan perdananya ke Argentina. Ia juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan manusia, bukan justru menjadikan masyarakat sebagai alat bagi kepentingan ekonomi.

Pesan tersebut disampaikan Paus Leo XIV saat berpidato di pusat kebudayaan Palacio Libertad, Buenos Aires, Minggu (8/11) waktu setempat. Di hadapan sejumlah pejabat dan perwakilan berbagai kelompok politik Argentina, pemimpin Gereja Katolik itu menekankan pentingnya dialog, kepentingan bersama, serta tanggung jawab para pemegang kekuasaan.

"Kita harus belajar hidup bersama, melampaui perbedaan-perbedaan kita," kata Leo XIV.

Menurut dia, perbedaan tidak semestinya menjadi sumber perpecahan. Sebaliknya, keberagaman pandangan dapat menjadi kesempatan untuk membangun dialog dan memperkuat kehidupan masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pejabat publik harus memahami batas kewenangan yang dimilikinya dan tidak menggunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Mereka yang menjalankan wewenang memiliki kewajiban untuk bertindak secara bijaksana, mengakui batas-batas kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka, serta mengarahkan keputusan untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat," ujarnya.

Paus Leo XIV Kritik Orientasi Ekonomi yang Mengabaikan Rakyat Selain persoalan demokrasi dan tata kelola pemerintahan, Paus Leo XIV menyoroti pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan ekonomi.

Ia menegaskan, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur melalui pertumbuhan angka dan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

"Ekonomi harus melayani manusia, bukan manusia yang melayani ekonomi," tegasnya.

Dilansir via Buenos Aires Times, Paus juga menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda Argentina. Menurut dia, negara tersebut memiliki sumber daya manusia yang melimpah, tetapi potensi itu harus didukung melalui pendidikan dan kesempatan untuk berkembang.

Ia mempertanyakan kondisi yang membuat banyak anak muda harus meninggalkan tanah kelahirannya demi mengejar cita-cita di negara lain.

"Sebuah bangsa harus secara serius bertanya kepada dirinya sendiri, di mana letak kesalahannya ketika anak-anak mudanya harus meninggalkan tanah air untuk mewujudkan impian mereka," kata Leo XIV.

Dalam pidatonya, ia turut menyerukan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi bagi masa depan masyarakat.

Selain itu, isu perlindungan kehidupan juga menjadi bagian penting dari pesan Paus Leo XIV. Ia mengajak masyarakat menghormati martabat manusia sejak awal kehidupan, termasuk mereka yang belum dilahirkan.

Menurut dia, tanggung jawab terhadap generasi mendatang tidak cukup hanya dengan memikirkan kondisi dunia yang akan diwariskan kepada mereka. Masyarakat juga harus memastikan setiap kehidupan memperoleh penghormatan sejak awal.

"Sebelum bertanya kepada diri sendiri dunia seperti apa yang akan kita tinggalkan bagi mereka yang datang setelah kita, kita harus mengakui martabat mereka. Komitmen terhadap generasi mendatang dimulai dengan menyambut kehidupan sejak saat-saat paling awal," ujarnya.

Kenang Paus Fransiskus yang Berasal dari Argentina Dalam kesempatan tersebut, Leo XIV juga memberikan penghormatan kepada pendahulunya, Paus Fransiskus, yang lahir dengan nama Jorge Bergoglio di Buenos Aires.

Fransiskus memimpin Gereja Katolik selama 12 tahun sebelum meninggal dunia pada April lalu. Ia menjadi Paus pertama dari Amerika Latin dan memiliki ikatan kuat dengan Argentina.

Leo XIV menyebut kunjungannya ke negara tersebut memiliki makna tersendiri karena berkaitan dengan perjalanan hidup dan pelayanan Fransiskus.

"Kedatangan saya di negeri ini memiliki makna khusus. Selama 12 tahun, Gereja universal mendengarkan suara seorang Paus asal Argentina yang membawa tempat-tempat, masyarakat, dan keyakinan yang ditemuinya di sini dalam ingatan dan hatinya," kata Leo XIV.

Ia menggambarkan kunjungannya sebagai perjalanan dalam arah yang berlawanan dari perjalanan Fransiskus ketika meninggalkan Argentina untuk memimpin Gereja Katolik dunia.

"Hari ini saya melakukan perjalanan ke arah sebaliknya, datang ke tanah air tempat Paus Fransiskus memulai sebuah kisah yang kemudian terjalin dengan kisah seluruh Gereja," tambahnya.

Presiden Argentina Javier Milei sendiri menyambut kunjungan Leo XIV dengan menyebut kehadiran pemimpin Gereja Katolik tersebut sebagai kehormatan besar bagi negaranya.

Milei mengatakan, kunjungan itu juga menjadi momentum yang mempertemukan perwakilan berbagai kekuatan politik Argentina. Menurut dia, ada sejumlah persoalan yang seharusnya mampu melampaui perbedaan politik.

"Merupakan kehormatan mendalam bagi saya untuk menyambut Paus Leo XIV," ujar Milei.

Ia menyambut baik kehadiran berbagai kelompok politik dalam acara tersebut dan menyebutnya sebagai awal dari hari-hari refleksi bagi Argentina.

"Saya senang melihat seluruh spektrum politik hadir di sini, menunjukkan bahwa ada momen-momen yang melampaui perbedaan kita," katanya.

Milei juga menyinggung sosok Paus Fransiskus yang dinilainya sebagai figur luar biasa dengan kemurahan hati yang besar.

"Fransiskus abadi, bukan hanya di surga, tetapi juga di bumi," ujar Milei.

Menutup sambutannya, Milei menyampaikan terima kasih atas kedatangan Leo XIV dan meminta Paus mendoakan Argentina.