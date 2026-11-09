NASA Siapkan Kontrak Bulan Rp 181 Triliun, SpaceX dan Blue Origin Bersaing Bangun Pangkalan Permanen

JawaPos.com - NASA membuka peluang kontrak senilai maksimal USD 10 miliar (sekitar Rp181 triliun, dengan kurs Rp18.100 per dolar AS) bagi delapan perusahaan antariksa untuk mendukung pembangunan pangkalan permanen di Bulan.

SpaceX milik Elon Musk dan Blue Origin besutan Jeff Bezos termasuk perusahaan yang berhak bersaing mendapatkan proyek pengiriman teknologi, peralatan ilmiah, dan infrastruktur ke Kutub Selatan Bulan. Program selama 10 tahun ini menandai semakin besarnya peran sektor swasta dalam eksplorasi antariksa Amerika Serikat.

Pengumuman tersebut disampaikan pada Sabtu (7/11) dalam pameran kedirgantaraan MAX POWER di Kennedy Space Center, Florida. Melalui program Commercial Lunar Payload Services (CLPS) 2, NASA membuka kesempatan bagi delapan perusahaan untuk bersaing mendapatkan proyek pengiriman peralatan dan teknologi ke Bulan menggunakan wahana pendarat komersial. Namun, nilai USD10 miliar merupakan batas maksimal seluruh kontrak selama 10 tahun, bukan dana yang langsung diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain SpaceX dan Blue Origin, enam perusahaan lainnya ialah Firefly Aerospace, Intuitive Machines, ispace-US, Lockheed Martin Space, Northrop Grumman Space Systems, dan Voyager Technologies. NASA juga menaikkan nilai maksimum kontrak CLPS generasi pertama dari USD 2,6 miliar menjadi USD 4,2 miliar atau sekitar Rp76,02 triliun untuk mendukung tahap awal pembangunan pangkalan.

Administrator NASA Jared Isaacman mengatakan pembangunan fasilitas tersebut akan berlangsung secara bertahap. "Kami membangun Pangkalan Bulan, satu misi demi satu misi," ujarnya. Dia menegaskan, "Ketika para astronaut kami kembali ke Bulan, elemen-elemen pertama Pangkalan Bulan sudah menunggu mereka di permukaan." Pendekatan ini mengandalkan serangkaian misi untuk menguji teknologi sebelum fasilitas yang lebih besar dibangun.

Salah satu proyek utama ialah PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping, and In-Situ Exploration), kendaraan penjelajah enam roda bertenaga nuklir. NASA memberikan Blue Origin kontrak dasar USD 94 juta atau sekitar Rp1,70 triliun untuk mengantarkannya ke Kutub Selatan Bulan, dengan opsi tambahan USD 140 juta atau Rp2,53 triliun berdasarkan kinerja. Blue Origin akan menggunakan wahana pendarat Mark 1 untuk misi yang ditargetkan meluncur pada akhir 2028 dan berlangsung selama 18 bulan.

PROMISE akan meneliti permukaan dan lapisan bawah tanah Bulan, termasuk kawasan yang diperkirakan menyimpan cadangan air dalam bentuk es. Sumber daya tersebut berpotensi mendukung kehidupan manusia dalam jangka panjang.

Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA akan membangun rover menggunakan komponen cadangan penerbangan dan model uji rekayasa dari Curiosity serta Perseverance, dua wahana penjelajah Mars. Kendaraan itu dilengkapi bor untuk mengambil sampel hingga kedalaman sekitar satu meter, instrumen analisis kimia, sensor suhu dan radiasi, serta kamera.

Selain itu, NASA memberikan enam penugasan transportasi senilai gabungan sekitar USD 1,3 miliar atau Rp23,53 triliun kepada Arrow Science and Technology, Blue Origin, dan Impulse Space. Misi tersebut akan menguji sistem navigasi dan komunikasi antara Bumi dan Bulan, kendaraan pemindah muatan antariksa, serta drone robotik untuk memetakan lokasi pendaratan sebelum astronaut tiba. Salah satu pengujian melibatkan wahana CAPSTONE 02 untuk menguji manuver, navigasi, dan komunikasi di sekitar Bulan.

SpaceX juga mendapat penugasan demonstrasi melalui kontrak logistik Bulan yang sudah berjalan. Perusahaan itu direncanakan mengerahkan satelit komunikasi menggunakan roket Starship pada 2028 ke wilayah antara Bumi dan Bulan. Pengujian tersebut ditujukan untuk membangun jaringan komunikasi yang menghubungkan astronaut, pusat kendali misi, dan infrastruktur pangkalan mendatang.

NASA turut mengembangkan menara tenaga dan komunikasi miniCAST yang menggabungkan panel surya, penyimpanan energi, dan transfer daya nirkabel. Honeybee Robotics, anak perusahaan Blue Origin, mendapat penugasan penyediaan penyimpanan energi, Redwire untuk pembangkitan listrik, sedangkan Yank Technologies mengembangkan perangkat transfer daya nirkabel.

Komponen-komponen tersebut akan dirakit dan diuji NASA sebelum dikirim ke Bulan. Pengembangan awal ditargetkan dimulai dalam beberapa bulan, sementara pengadaan sistem tenaga terintegrasi direncanakan pada awal 2027.

Manajer Program Moon Base NASA Carlos García-Galán mengatakan, "Kami telah menyatukan berbagai upaya ke dalam program yang lebih terarah, mengembangkan arsitektur eksplorasi manusia menjadi rangkaian kegiatan berkelanjutan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi Pangkalan Bulan. Yang terpenting, kami telah mengambil tindakan dengan memberikan kontrak baru dan membangun kemitraan untuk mempercepat pengembangan."