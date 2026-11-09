Bill Gates Nilai Pajak Miliarder Jadi Solusi Utama di Era AI, Filantropi Tak Cukup Atasi Ketimpangan

JawaPos.com - Lonjakan industri kecerdasan buatan (AI) diperkirakan menciptakan kekayaan dalam skala besar, tetapi keuntungan ekonominya berisiko semakin terkonsentrasi pada segelintir orang.

Pendiri Microsoft Bill Gates menilai pemerintah perlu menerapkan sistem perpajakan progresif yang menjangkau para miliarder untuk mengantisipasi kesenjangan tersebut. Menurutnya, kegiatan filantropi para konglomerat teknologi tidak bisa menggantikan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari dampak perubahan ekonomi akibat AI.

Pandangan tersebut disampaikan Gates dalam wawancara dengan Financial Times (FT), sebagaimana dilansir Fortune, Senin (9/11). Dia menilai lonjakan kekayaan para pendiri perusahaan AI maupun perusahaan yang bisnisnya berkaitan dengan teknologi tersebut akan semakin memperlebar ketimpangan.

Kondisi ini berpotensi memperburuk fenomena ekonomi berbentuk K (K-shaped economy), yakni situasi ketika kelompok berpenghasilan tinggi terus mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara kelompok berpenghasilan rendah justru makin terhimpit kemiskinan.

Karena itu, Gates menegaskan penanganan ketimpangan tidak boleh bergantung pada kemurahan hati individu. "Tanggung jawab utama untuk mengatasi ketimpangan akan selalu berada di tangan pemerintah. Kita tidak bisa mengharapkan filantropi yang sifatnya sukarela menjadi jaring pengaman sosial," ujarnya. Dia menekankan, kebijakan publik harus menjadi fondasi pemerataan, sedangkan sumbangan pribadi berperan sebagai pelengkap.

Gates sendiri telah berkomitmen mengalihkan hampir seluruh kekayaannya, sekitar USD 100 miliar atau setara Rp1.810 triliun dengan kurs Rp18.100 per dolar AS, kepada Gates Foundation pada awal 2025. Dana tersebut ditargetkan habis disalurkan dalam kurun 20 tahun. Namun, besarnya sumbangan itu dinilai belum cukup untuk mengimbangi ketimpangan yang berpotensi muncul akibat perkembangan AI.

Data Federal Reserve menunjukkan, 1 persen rumah tangga terkaya di AS menguasai lebih dari separuh kepemilikan saham dan reksa dana yang dimiliki langsung oleh rumah tangga. Dengan demikian, kenaikan nilai aset yang didorong perkembangan teknologi lebih banyak menguntungkan kelompok pemilik modal.

"Jadi, dalam dunia yang dipengaruhi AI, sistem perpajakan harus berubah, termasuk kemampuan untuk mengenakan pajak kepada orang-orang dengan kekayaan sangat besar, yakni para miliarder," kata Gates. Meski demikian, dia tidak menolak peran filantropi. Setelah pajak baru diberlakukan, menurutnya, masih ada kelompok orang kaya yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik.

"Saya melihat kelompok yang sangat tercerahkan. Mereka, baik di Amerika Serikat maupun dalam upaya membantu dunia, sejak usia relatif muda sudah mempertanyakan dampak terbesar apa yang bisa mereka berikan dan bagaimana kontribusi mereka dapat melengkapi bantuan pemerintah," tambahnya.

Meski demikian, gagasan Gates tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan para petinggi teknologi. Pendiri Google Sergey Brin menjadi salah satu penentang utama pajak miliarder California yang akhirnya ditolak mayoritas pemilih dalam pemungutan suara Proposition 40.

Sementara itu, pendiri Nvidia Jensen Huang menyatakan terbuka terhadap pajak lebih tinggi bagi kelompok kaya, tetapi berbeda pandangan dengan Gates mengenai pengenaan pajak pada robot dan penggunaan AI.

Dalam esainya pada Agustus, Gates menyoroti ketimpangan perlakuan pajak antara tenaga kerja manusia dan mesin. "Ketika perusahaan mempekerjakan seseorang, mereka harus membayar pajak penghasilan dari upah pekerja tersebut. Namun, ketika membeli robot, perusahaan biasanya dapat langsung membebankan biayanya sebagai pengeluaran bisnis. Sistem perpajakan justru mendorong perusahaan mengganti manusia dengan mesin," tulisnya.

Karena itu, dia mengusulkan pajak atas robot dan token AI, yakni satuan penggunaan layanan model AI, untuk mengurangi insentif menggantikan pekerja sekaligus menyediakan dana pelatihan ulang dan perlindungan sosial.

Huang tidak sependapat dengan pendekatan tersebut. Dalam wawancara dengan Fox Business, dia mengatakan, "Saya sangat menyayangi Bill Gates, tetapi saya tidak melihat apa yang dia lihat. Saya justru melihat sesuatu yang sangat berbeda. Karena itu, pendekatan yang akan saya ambil juga sedikit berbeda." Dia tetap mendukung perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap masyarakat dan perekonomian.

"Saya mendukung pajak. Bagi siapa pun yang produktif, pajak merupakan cara yang baik bagi kita untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat dan perekonomian. Namun, kenyataannya ada banyak cara berbeda untuk menangani persoalan ini," ujar Huang.

Perbedaan itu memperlihatkan bahwa persoalan distribusi keuntungan AI tidak hanya menyangkut besarnya kekayaan yang dihasilkan, tetapi juga cara membagi tanggung jawab antara perusahaan, pemilik modal, pekerja, dan negara.

Perdebatan Gates dan Huang mencerminkan tantangan kebijakan ekonomi global yang semakin mendesak. Ketika AI memperbesar produktivitas sekaligus mengubah kebutuhan tenaga kerja, pemerintah harus memastikan keuntungan teknologi tidak hanya terkumpul pada pemilik perusahaan dan investor.