Bill Gates Nilai Pajak Miliarder Jadi Solusi Utama di Era AI, Filantropi Tak Cukup Atasi Ketimpangan

Pendiri Microsoft Bill Gates (Barchart)
JawaPos.com - Lonjakan industri kecerdasan buatan (AI) diperkirakan menciptakan kekayaan dalam skala besar, tetapi keuntungan ekonominya berisiko semakin terkonsentrasi pada segelintir orang.
Pendiri Microsoft Bill Gates menilai pemerintah perlu menerapkan sistem perpajakan progresif yang menjangkau para miliarder untuk mengantisipasi kesenjangan tersebut. Menurutnya, kegiatan filantropi para konglomerat teknologi tidak bisa menggantikan tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari dampak perubahan ekonomi akibat AI.
Pandangan tersebut disampaikan Gates dalam wawancara dengan Financial Times (FT), sebagaimana dilansir Fortune, Senin (9/11). Dia menilai lonjakan kekayaan para pendiri perusahaan AI maupun perusahaan yang bisnisnya berkaitan dengan teknologi tersebut akan semakin memperlebar ketimpangan.
Kondisi ini berpotensi memperburuk fenomena ekonomi berbentuk K (K-shaped economy), yakni situasi ketika kelompok berpenghasilan tinggi terus mengalami peningkatan kesejahteraan, sementara kelompok berpenghasilan rendah justru makin terhimpit kemiskinan.
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Karena itu, Gates menegaskan penanganan ketimpangan tidak boleh bergantung pada kemurahan hati individu. "Tanggung jawab utama untuk mengatasi ketimpangan akan selalu berada di tangan pemerintah. Kita tidak bisa mengharapkan filantropi yang sifatnya sukarela menjadi jaring pengaman sosial," ujarnya. Dia menekankan, kebijakan publik harus menjadi fondasi pemerataan, sedangkan sumbangan pribadi berperan sebagai pelengkap.
Gates sendiri telah berkomitmen mengalihkan hampir seluruh kekayaannya, sekitar USD 100 miliar atau setara Rp1.810 triliun dengan kurs Rp18.100 per dolar AS, kepada Gates Foundation pada awal 2025. Dana tersebut ditargetkan habis disalurkan dalam kurun 20 tahun. Namun, besarnya sumbangan itu dinilai belum cukup untuk mengimbangi ketimpangan yang berpotensi muncul akibat perkembangan AI.
Data Federal Reserve menunjukkan, 1 persen rumah tangga terkaya di AS menguasai lebih dari separuh kepemilikan saham dan reksa dana yang dimiliki langsung oleh rumah tangga. Dengan demikian, kenaikan nilai aset yang didorong perkembangan teknologi lebih banyak menguntungkan kelompok pemilik modal.
"Jadi, dalam dunia yang dipengaruhi AI, sistem perpajakan harus berubah, termasuk kemampuan untuk mengenakan pajak kepada orang-orang dengan kekayaan sangat besar, yakni para miliarder," kata Gates. Meski demikian, dia tidak menolak peran filantropi. Setelah pajak baru diberlakukan, menurutnya, masih ada kelompok orang kaya yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan publik.
"Saya melihat kelompok yang sangat tercerahkan. Mereka, baik di Amerika Serikat maupun dalam upaya membantu dunia, sejak usia relatif muda sudah mempertanyakan dampak terbesar apa yang bisa mereka berikan dan bagaimana kontribusi mereka dapat melengkapi bantuan pemerintah," tambahnya.
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