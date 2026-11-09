Perayaan Diwali Picu Polusi Udara New Delhi, Kabut Asap Tebal Selimuti Ibu Kota India

JawaPos.com - Perayaan Diwali atau Festival Cahaya justru memperburuk krisis polusi udara di New Delhi, India. Asap kembang api yang dinyalakan warga pada Minggu (8/11) malam membuat kualitas udara ibu kota India merosot ke kategori berbahaya pada Senin (9/11) pagi, dengan indeks kualitas udara (AQI) menembus angka 350 di sejumlah wilayah.

Kabut asap tebal menyelimuti jalanan dan gedung-gedung bertingkat di New Delhi. Jarak pandang ikut menurun, sementara jutaan penduduk harus menghirup udara yang dipenuhi partikel polutan.

Kondisi tersebut menambah panjang daftar persoalan polusi udara tahunan yang menghantui New Delhi, terutama menjelang musim dingin. Perayaan Diwali yang identik dengan pesta kembang api menjadi salah satu pemicu tambahan di tengah tingginya emisi kendaraan, aktivitas industri, debu konstruksi, dan pembakaran sisa tanaman.

Padahal, penggunaan kembang api konvensional telah dibatasi. Mahkamah Agung India pada Oktober lalu mengeluarkan aturan yang hanya mengizinkan penggunaan kembang api ramah lingkungan atau green firecrackers dalam kondisi dan waktu tertentu.

Kembang api jenis tersebut diperbolehkan digunakan selama tiga jam pada Sabtu dan Minggu. Namun, produk yang diklaim menghasilkan emisi lebih rendah itu tetap tidak sepenuhnya bebas polusi.

Partikel halus dan zat pencemar lainnya masih dilepaskan ke udara ketika kembang api dinyalakan. Akibatnya, kualitas udara yang sebelumnya sudah buruk semakin tertekan setelah perayaan berlangsung.

Polusi Mulai Ganggu Kesehatan Warga Dampak buruk polusi udara mulai dirasakan langsung oleh penduduk New Delhi. Isyad, salah seorang warga yang hanya menggunakan satu nama, mengaku mengalami gangguan kesehatan akibat udara yang semakin tercemar.

"Karena polusi ada iritasi di tenggorokan dan gatal di mata," kata Isyad dilansir ABC News.

Dia mengeluhkan iritasi tenggorokan dan rasa gatal pada mata akibat paparan polusi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat New Delhi dan kawasan metropolitan di sekitarnya dihuni lebih dari 30 juta orang. Wilayah tersebut secara rutin masuk dalam daftar kawasan dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, khususnya selama musim dingin.

Paparan polutan dalam konsentrasi tinggi berisiko mengganggu kesehatan masyarakat. Partikel halus yang terhirup dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta orang dengan penyakit pernapasan.

Pembakaran Jerami dan Cuaca Dingin Perburuk Polusi Kembang api bukan satu-satunya penyebab memburuknya kualitas udara di New Delhi. Krisis polusi tahunan juga dipengaruhi kebiasaan petani membakar sisa tanaman setelah panen padi.

Aktivitas tersebut banyak terjadi di negara bagian Punjab dan Haryana yang berada tidak jauh dari New Delhi. Petani membakar sisa batang dan jerami untuk membersihkan lahan sebelum memasuki musim tanam berikutnya.

Asap dari pembakaran lahan pertanian kemudian terbawa angin menuju ibu kota India dan kawasan sekitarnya.

Masalah semakin kompleks ketika aktivitas tersebut berlangsung bersamaan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, emisi industri, debu pembangunan, serta asap kembang api selama Diwali.

Memasuki akhir Oktober hingga November, kondisi atmosfer juga membuat polusi semakin sulit terurai. Suhu yang lebih dingin, kecepatan angin rendah, dan udara yang cenderung stagnan menyebabkan partikel pencemar terperangkap di dekat permukaan tanah.

Akibatnya, kabut polusi dapat bertahan selama berhari-hari dan menyelimuti kawasan perkotaan.

Pemerintah New Delhi sendiri sebenarnya telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk menekan polusi udara. Langkah tersebut antara lain membatasi aktivitas konstruksi dan penggunaan generator berbahan bakar diesel, serta memperketat aturan penggunaan kembang api.

Namun, berbagai kebijakan tersebut belum mampu mencegah krisis polusi kembali terjadi setiap tahun.

Shweta Narayan, pakar kesehatan masyarakat dari Global Climate and Health Alliance, menilai pendekatan pemerintah selama ini masih bersifat reaktif dan sementara.

Dia menggambarkan respons pemerintah sebagai langkah yang "knee-jerk" atau serba mendadak, bukan bagian dari strategi jangka panjang yang terencana.

"Banyak intervensi terjadi hanya karena pemerintah ditekan atau didorong ke sudut untuk melakukan sesuatu," kata Narayan.

Menurut dia, banyak intervensi baru dilakukan ketika pemerintah mendapat tekanan untuk segera mengambil tindakan.

Para pemerhati lingkungan menilai India membutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh untuk mengatasi persoalan tersebut. Peralihan menuju energi yang lebih bersih, pengendalian emisi kendaraan, serta penanganan pembakaran sisa pertanian menjadi sejumlah langkah penting.

Tanpa perubahan struktural, pembatasan kembang api maupun penghentian sementara aktivitas tertentu berisiko hanya menjadi solusi sesaat.