Perayaan Diwali Picu Polusi Udara New Delhi, Kabut Asap Tebal Selimuti Ibu Kota India

Kabut asap di New Delhi India gara-gara perayaan Diwali. (ABC News)
JawaPos.com - Perayaan Diwali atau Festival Cahaya justru memperburuk krisis polusi udara di New Delhi, India. Asap kembang api yang dinyalakan warga pada Minggu (8/11) malam membuat kualitas udara ibu kota India merosot ke kategori berbahaya pada Senin (9/11) pagi, dengan indeks kualitas udara (AQI) menembus angka 350 di sejumlah wilayah.
Kabut asap tebal menyelimuti jalanan dan gedung-gedung bertingkat di New Delhi. Jarak pandang ikut menurun, sementara jutaan penduduk harus menghirup udara yang dipenuhi partikel polutan.
Kondisi tersebut menambah panjang daftar persoalan polusi udara tahunan yang menghantui New Delhi, terutama menjelang musim dingin. Perayaan Diwali yang identik dengan pesta kembang api menjadi salah satu pemicu tambahan di tengah tingginya emisi kendaraan, aktivitas industri, debu konstruksi, dan pembakaran sisa tanaman.
Padahal, penggunaan kembang api konvensional telah dibatasi. Mahkamah Agung India pada Oktober lalu mengeluarkan aturan yang hanya mengizinkan penggunaan kembang api ramah lingkungan atau green firecrackers dalam kondisi dan waktu tertentu.
Kembang api jenis tersebut diperbolehkan digunakan selama tiga jam pada Sabtu dan Minggu. Namun, produk yang diklaim menghasilkan emisi lebih rendah itu tetap tidak sepenuhnya bebas polusi.
Partikel halus dan zat pencemar lainnya masih dilepaskan ke udara ketika kembang api dinyalakan. Akibatnya, kualitas udara yang sebelumnya sudah buruk semakin tertekan setelah perayaan berlangsung.
Dampak buruk polusi udara mulai dirasakan langsung oleh penduduk New Delhi. Isyad, salah seorang warga yang hanya menggunakan satu nama, mengaku mengalami gangguan kesehatan akibat udara yang semakin tercemar.
"Karena polusi ada iritasi di tenggorokan dan gatal di mata," kata Isyad dilansir ABC News.
Dia mengeluhkan iritasi tenggorokan dan rasa gatal pada mata akibat paparan polusi.
Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat New Delhi dan kawasan metropolitan di sekitarnya dihuni lebih dari 30 juta orang. Wilayah tersebut secara rutin masuk dalam daftar kawasan dengan tingkat polusi udara tertinggi di dunia, khususnya selama musim dingin.
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