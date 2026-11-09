2 Polisi yang Hentikan Penembak Krakow Dipuji sebagai Pahlawan, Wali Kota Usulkan Gelar Kehormatan

JawaPos.com - Dua anggota kepolisian Polandia yang terluka saat menghadapi dan menangkap pelaku penembakan massal di pusat Kota Kraków mendapat pujian sebagai pahlawan. Tindakan keduanya dinilai berhasil menghentikan serangan yang telah menewaskan enam orang dan melukai belasan lainnya pada Sabtu (7/11/2026).

Salah satu polisi tersebut, Jakub Kulik, mengalami luka kritis setelah terlibat baku tembak jarak dekat dengan pelaku. Mantan penerjun payung militer yang juga menjadi petugas pemadam kebakaran sukarela itu terkena tiga tembakan. Sementara itu, rekannya, Artur Morański, mengalami luka tembak di bagian dada. Keduanya diketahui masih berusia di bawah 30 tahun.

Dilansir dari The Guardian, Senin (9/11/2026), kedua polisi tersebut terluka ketika mengejar dan melumpuhkan seorang pria Polandia berusia 24 tahun yang melepaskan tembakan secara acak di pusat kota. Serangan itu diduga terinspirasi ideologi sayap kanan ekstrem.

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk memberikan penghormatan kepada keduanya melalui unggahan di platform X. "Mereka kemungkinan telah menyelamatkan banyak nyawa manusia tanpa memedulikan risiko terhadap nyawa mereka sendiri," tulis Tusk.

Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Żurek juga menegaskan bahwa keberanian kedua petugas tersebut mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Menurutnya, kecepatan respons dan tindakan mereka dalam menghadapi pelaku menjadi faktor penting untuk menghentikan serangan. Polisi diketahui tiba di lokasi hanya 23 detik setelah menerima panggilan darurat pertama dari alun-alun utama Kraków, tempat pelaku mulai melepaskan tembakan dari mobilnya.

Rekaman video yang beredar pada Minggu memperlihatkan kedua polisi terlibat baku tembak dengan pelaku. Dalam rekaman tersebut, salah seorang petugas berhasil mendekati dan melumpuhkan pria bersenjata itu ketika sudah terjatuh di jalan. Petugas tersebut kemudian melepaskan beberapa tembakan sebelum akhirnya ikut tersungkur, diduga akibat luka yang dideritanya. Meskipun terluka, kedua polisi berhasil menghentikan pelaku dan mencegah serangan berlanjut.

Di tengah situasi tersebut, dua dokter bedah setempat, Michał Pędziwiatr dan Mateusz Wierdak, yang sedang makan tidak jauh dari lokasi kejadian, turut memberikan pertolongan darurat. Wierdak menangani polisi yang berhasil melumpuhkan pelaku karena kondisinya membutuhkan penanganan segera.

Pędziwiatr mengatakan kepada media Polandia Onet bahwa rekannya menghentikan pendarahan di bagian dada petugas tersebut tanpa menggunakan perlindungan maupun sarung tangan.

"Tanpa perlindungan, tanpa sarung tangan, dia langsung berfokus pada polisi tersebut dan menghentikan pendarahan di dadanya. Tindakan itu kemungkinan telah menyelamatkan nyawanya," ujarnya.

Sementara itu, Kulik yang berasal dari Bielsko-Biała, Polandia selatan, langsung menjalani operasi pada Sabtu setelah terkena tiga tembakan. Kondisinya yang kritis mendorong munculnya seruan nasional agar masyarakat mendonorkan darah untuk membantu perawatannya.

Ia juga dikenal aktif sebagai anggota pemadam kebakaran sukarela di distrik Leszczyny, kota asalnya. Seorang anggota komunitas pemadam kebakaran setempat mengatakan mereka sangat bangga terhadap Kulik karena selama ini ia selalu sigap merespons keadaan darurat, sebagaimana rekan-rekannya dalam layanan pemadam kebakaran.

Adapun Morański, yang berasal dari desa Powroźnik, sekitar 150 kilometer di sebelah tenggara Kraków dan tidak jauh dari perbatasan Slovakia, juga harus menjalani operasi akibat luka tembak di bagian dada. Menurut laporan Polskie Radio 24, kedua petugas tersebut telah dibangunkan dari koma akibat obat-obatan pada Minggu (8/11/2026). Perkembangan tersebut memberikan harapan bagi pemulihan keduanya setelah sempat berada dalam kondisi medis yang serius.

Penghormatan terhadap kedua polisi itu juga datang dari pemerintah daerah. Wali Kota Kraków Łukasz Gibała mengajukan usulan agar Kulik dan Morański dianugerahi gelar Warga Kehormatan Kota Kraków, salah satu bentuk penghargaan tertinggi dari kota tersebut.

Dalam pernyataan resmi pemerintah kota pada Minggu, Gibała menyebut keberanian dan pengorbanan keduanya sebagai contoh luar biasa dari tanggung jawab serta kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. Ia meminta agar usulan tersebut diproses segera sebagai bentuk penghargaan atas tindakan mereka saat menghadapi ancaman langsung terhadap nyawa warga dan pengunjung kota.

Pemerintah Polandia juga memberikan perhatian terhadap kondisi kedua petugas yang terluka. Presiden Karol Nawrocki menyatakan rencana pemberian tanda kehormatan negara kepada mereka.