2 Polisi yang Hentikan Penembak Krakow Dipuji sebagai Pahlawan, Wali Kota Usulkan Gelar Kehormatan

JawaPos.com - Dua anggota kepolisian Polandia yang terluka saat menghadapi dan menangkap pelaku penembakan massal di pusat Kota Kraków mendapat pujian sebagai pahlawan. Tindakan keduanya dinilai berhasil menghentikan serangan yang telah menewaskan enam orang dan melukai belasan lainnya pada Sabtu (7/11/2026).

Salah satu polisi tersebut, Jakub Kulik, mengalami luka kritis setelah terlibat baku tembak jarak dekat dengan pelaku. Mantan penerjun payung militer yang juga menjadi petugas pemadam kebakaran sukarela itu terkena tiga tembakan. Sementara itu, rekannya, Artur Morański, mengalami luka tembak di bagian dada. Keduanya diketahui masih berusia di bawah 30 tahun.

Dilansir dari The Guardian, Senin (9/11/2026), kedua polisi tersebut terluka ketika mengejar dan melumpuhkan seorang pria Polandia berusia 24 tahun yang melepaskan tembakan secara acak di pusat kota. Serangan itu diduga terinspirasi ideologi sayap kanan ekstrem.

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk memberikan penghormatan kepada keduanya melalui unggahan di platform X. "Mereka kemungkinan telah menyelamatkan banyak nyawa manusia tanpa memedulikan risiko terhadap nyawa mereka sendiri," tulis Tusk.

Menteri Kehakiman Polandia Waldemar Żurek juga menegaskan bahwa keberanian kedua petugas tersebut mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Menurutnya, kecepatan respons dan tindakan mereka dalam menghadapi pelaku menjadi faktor penting untuk menghentikan serangan. Polisi diketahui tiba di lokasi hanya 23 detik setelah menerima panggilan darurat pertama dari alun-alun utama Kraków, tempat pelaku mulai melepaskan tembakan dari mobilnya.

Rekaman video yang beredar pada Minggu memperlihatkan kedua polisi terlibat baku tembak dengan pelaku. Dalam rekaman tersebut, salah seorang petugas berhasil mendekati dan melumpuhkan pria bersenjata itu ketika sudah terjatuh di jalan. Petugas tersebut kemudian melepaskan beberapa tembakan sebelum akhirnya ikut tersungkur, diduga akibat luka yang dideritanya. Meskipun terluka, kedua polisi berhasil menghentikan pelaku dan mencegah serangan berlanjut.

Di tengah situasi tersebut, dua dokter bedah setempat, Michał Pędziwiatr dan Mateusz Wierdak, yang sedang makan tidak jauh dari lokasi kejadian, turut memberikan pertolongan darurat. Wierdak menangani polisi yang berhasil melumpuhkan pelaku karena kondisinya membutuhkan penanganan segera.

Pędziwiatr mengatakan kepada media Polandia Onet bahwa rekannya menghentikan pendarahan di bagian dada petugas tersebut tanpa menggunakan perlindungan maupun sarung tangan.