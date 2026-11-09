Penembak Krakow yang Tewaskan 6 Orang Meninggal di Rumah Sakit, Polandia Selidiki Dugaan Terorisme

JawaPos.com - Pria berusia 24 tahun yang diduga melakukan penembakan massal di pusat Kota Kraków, Polandia, hingga menewaskan enam orang, meninggal dunia di rumah sakit pada Senin (9/11). Pelaku sebelumnya berada dalam kondisi kritis setelah mengalami luka tembak dalam baku tembak dengan polisi yang berusaha menghentikan aksinya pada Sabtu (7/11).

Kepolisian Polandia mengonfirmasi kematian pria tersebut setelah menjalani perawatan intensif. Ia sebelumnya ditembak petugas ketika melakukan perlawanan saat hendak diamankan. Kondisinya dilaporkan kritis sejak insiden berlangsung hingga akhirnya meninggal pada Senin dini hari.

Dilansir dari The Guardian, Senin (9/11), kepolisian wilayah Małopolska menyampaikan kabar tersebut melalui unggahan di media sosial X. "Kami ingin menginformasikan bahwa pelaku peristiwa tragis tersebut meninggal dunia di rumah sakit pagi ini," tulis kepolisian dalam pernyataannya.

Sebelum kematian tersangka diumumkan, jaksa Polandia telah membuka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana terorisme. Penyelidikan itu menyusul penembakan yang berlangsung di Main Market Square, kawasan pusat kota tua Kraków yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer dan biasanya dipadati pengunjung.

Pada Sabtu sekitar pukul 15.00 waktu setempat, pria tersebut dilaporkan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi memasuki alun-alun. Mengenakan pakaian bergaya militer dan rompi antipeluru, ia kemudian melepaskan tembakan secara acak sambil mengemudikan kendaraan mengelilingi kawasan tersebut. Juru bicara Kepolisian Kraków, Katarzyna Cisło, menggambarkan aksi itu sebagai perjalanan liar di sekitar alun-alun.

Serangan tersebut menewaskan enam orang, termasuk seorang warga negara Inggris, serta menyebabkan 17 orang lainnya terluka. Lima korban luka merupakan warga negara asing dari Inggris, Austria, Jerman, Portugal, dan Rusia. Dua anggota kepolisian juga termasuk di antara korban luka, dengan salah satunya dilaporkan mengalami kondisi serius.

Selain korban di lokasi penembakan, polisi pada Minggu (8/11) mengonfirmasi penemuan tiga jenazah di rumah tersangka. Ketiganya diketahui merupakan anggota keluarga terdekat pria tersebut, yakni ayahnya yang berusia 53 tahun, ibunya berusia 52 tahun, serta saudara perempuannya yang berusia 21 tahun. Penemuan itu menambah perhatian penyidik terhadap rangkaian peristiwa yang melibatkan tersangka.

Di sisi lain, aparat masih mendalami kemungkinan motif ideologis di balik serangan tersebut. Menteri Dalam Negeri Polandia, Marcin Kierwiński, mengatakan tersangka memiliki ketertarikan kuat terhadap ideologi sayap kanan jauh serta pandangan yang sangat radikal dan ultranasionalistis.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Karolina Galecka, juga mengungkapkan bahwa sejumlah simbol ditemukan pada pakaian tersangka. "Ada banyak lambang berbeda pada pakaian pelaku yang sebagian telah diperiksa dan ditafsirkan," ujarnya kepada radio TOK FM.

Ia menambahkan, "Lambang-lambang tersebut berkaitan dengan berbagai motif yang saat ini sedang dianalisis oleh para ahli." Galecka menolak memberikan keterangan lebih jauh karena penyelidikan masih berlangsung.

Kantor Kejaksaan Nasional Polandia menyatakan penyelidikan mencakup dugaan pembunuhan enam orang menggunakan senjata api serta percobaan pembunuhan terhadap sejumlah orang lainnya, termasuk anggota kepolisian. Dalam pernyataan di media sosial, kejaksaan mengategorikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana terorisme. Polandia juga memulai dua hari berkabung nasional setelah serangan itu.

Penembakan massal yang tergolong langka di Polandia tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran mengenai penyebaran ekstremisme di negara itu. Kekhawatiran tersebut muncul setelah serangkaian penikaman di sejumlah sekolah pada Oktober lalu menewaskan seorang perempuan.