CEO Nvidia Jensen Huang Akui Berselingkuh, Tulis Surat Sepanjang 251 Kata Sebagai Permintaan Maaf

JawaPos.com - Pendiri sekaligus CEO Nvidia Jensen Huang menyampaikan permintaan maaf kepada istri dan anak-anaknya setelah mengakui telah melakukan perselingkuhan. Pengakuan tersebut disampaikan melalui surat elektronik kepada seluruh karyawan Nvidia pada Minggu (8/11) waktu setempat, di tengah penyelidikan internal perusahaan terkait dugaan dirinya menjadi target operasi intelijen asing.

Dalam pesan kepada staf, miliarder teknologi berusia 63 tahun itu secara terbuka mengakui telah mengkhianati komitmen pernikahannya. Jensen juga mengakui tindakannya telah menyakiti anggota keluarganya.

“Saya tidak setia kepada istri saya. Tindakan saya telah menyakiti dirinya dan anak-anak kami. Tidak ada alasan untuk apa yang telah saya lakukan,” kata Huang dalam email tersebut.

Permintaan maaf itu muncul pada hari yang sama ketika Nvidia mengumumkan pembentukan komite independen untuk menyelidiki dugaan bahwa Huang menjadi sasaran operasi intelijen asing. Kasus tersebut berkaitan dengan seorang perempuan bernama Alice Huang atau Huang Le, yang diduga memiliki hubungan dengan intelijen Tiongkok.

Hubungan dengan Alice Huang Jadi Perhatian

Laporan The New York Times pada 29 Oktober menyebut pejabat Amerika Serikat (AS) meyakini Alice Huang merupakan aset intelijen Tiongkok yang bertugas menyampaikan informasi kepada Beijing.

Alice diketahui pernah menjadi eksekutif di sebuah perusahaan pusat data di Singapura. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa pemantauan terhadap aktivitas Huang menunjukkan perempuan itu telah mengembangkan hubungan pribadi dengan pendiri Nvidia. Berikut isi lengkap surat permintaan maaf Jensen Huang:

Kepada rekan-rekan saya di NVIDIA,

Aku berutang permintaan maaf kepada keluargaku dan kalian semua.

Aku tidak setia kepada istriku. Tindakanku menyakitinya dan anak-anak kami. Tidak ada alasan untuk apa yang aku lakukan. Saya sangat menyesal.

Sepanjang hidupku, keluargaku telah memberiku cinta dan dukungan. Mereka layak mendapatkan kejujuran dan kesetiaan saya. Sebaliknya, aku mengecewakan mereka dan merusak kehidupan yang kita bangun bersama. Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang saya lakukan dan luka yang saya sebabkan, dan saya menerima kritik yang menyertainya.

Untuk istri dan keluargaku: Aku mencintaimu. Aku tahu permintaan maaf tidak bisa membatalkan apa yang telah aku lakukan. Saya harap keluarga kami akan sembuh dan bahwa, seiring waktu, saya bisa mendapatkan kembali kepercayaan Anda.

Kepada rekan-rekan saya di NVIDIA, termasuk mereka yang telah bekerja bersama saya selama beberapa dekade, dan kepada dewan, mitra, dan pemegang saham kami di seluruh dunia: Anda pantas mendapatkan yang lebih baik dari saya. Memimpin NVIDIA adalah hak istimewa dalam hidup saya.

Tanggung jawab saya adalah melayani Anda dan layak mendapatkan kepercayaan Anda. Aku telah gagal memenuhi tanggung jawab itu. Saya sepenuhnya berkomitmen terhadap NVIDIA dan akan bekerja untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri Anda.

Mengenai kekhawatiran keamanan nasional yang diangkat dalam laporan berita, Dewan Direksi NVIDIA telah memulai penyelidikan independen. Saya mendukung investigasi dan akan bekerja sama sepenuhnya. Saya mencintai negara dan perusahaan kami. Saya berkomitmen untuk melindungi NVIDIA dan mendukung keamanan nasional Amerika. Saya bangga dan bersyukur menjadi orang Amerika.

Keluarga saya tidak bertanggung jawab atas pilihan saya. Saya melakukannya. Tolong beri mereka privasi.