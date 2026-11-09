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Penulis: Antara
Senin, 9 November 2026 | 18.17 WIB

Houthi klaim Serang Pusat Keuangan Aramco di Riyadh, Lima Lantai Gedung Alami Kerusakan

Ilustrasi gedung Saudi Aramco di Riyadh diduga diseranh Houthi. (News18). - Image

Ilustrasi gedung Saudi Aramco di Riyadh diduga diseranh Houthi. (News18).

JawaPos.com - Kantor pusat keuangan perusahaan minyak Saudi Aramco, diserang kelompok Ansar Allah Yaman yang juga dikenal sebagai Houthi pada Minggu (8/11).

Akibat serangan udara itu, lima lantai di gedung administrasi Saudi Aramco mengalami kerusakan. 

"Kami mengumumkan empat operasi militer khusus dengan menggunakan rudal balistik dan rudal jelajah, serta kendaraan udara nirawak. Operasi pertama menyasar Bandara Internasional King Khalid, fasilitas penyimpanan Saudi Aramco, dan pusat keuangan di Riyadh. Operasi kedua ditujukan ke fasilitas Saudi Aramco di Abqaiq," kata juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, kepada stasiun TV Al Masirah.

Ia menambahkan bahwa operasi ketiga dan keempat menyasar area konsentrasi pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi dan pejabat di Provinsi Al-Jawf dan Marib di Yaman.

Editor: Kuswandi
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