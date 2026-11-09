80 Persen Warga Palestina Sakit Kudis di Penjara Israel, Kekurangan Pakaian Percepat Penyebaran

JawaPos.com - Sekitar 80 persen tahanan asal Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel menderita penyakit kudis, termasuk anak-anak. Ihwal hal ini dilaporkan Palestinian Prisoner Society pada Minggu (8/11), mengutip keterangan para tahanan dan mantan tahanan yang telah dibebaskan.

Menurut organisasi itu, penyebaran penyakit tersebut terjadi secara cepat karena kekurangan pakaian yang parah dan kondisi penjara yang terlalu padat. Di lain pihak, para tahanan yang sakit kudis, tidak mendapatkan perawatan yang memadai.

Dilansir dari Antara, Senin (9/11), organisasi nonpemerintah tersebut mengatakan, tim hukumnya telah mengunjungi puluhan tahanan pada Oktober dan awal November 2026.

Organisasi itu menyebut berbagai kesaksian menunjukkan adanya "kebijakan sistematis" berupa penyiksaan, pembiaran kelaparan, dan pengabaian layanan medis di penjara-penjara Israel.

Para tahanan mengatakan kepada tim pengacara bahwa unit khusus dari Dinas Penjara Israel memasuki blok-blok penjara dengan membawa anjing serta menggunakan peluru berlapis karet dan senjata yang tidak dapat mereka kenali.

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Beberapa tahanan melaporkan mengalami luka bakar atau kehilangan kemampuan bergerak untuk sementara setelah terkena serangan. Tahanan lainnya mengaku mengalami gigi patah, tulang rusuk retak, dan memar akibat pemukulan.