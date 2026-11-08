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Penulis: Mellyna Putri Diniar
Minggu, 8 November 2026 | 17.05 WIB

Penembakan di Krakow Polandia Tewaskan Enam Orang, Saksi Dengarkan 20 Kali Letusan Senjata

Polisi berjaga dan mengamankan akses menuju lokasi penembakan di pusat bersejarah Krakow, Polandia, yang menewaskan enam orang (The Independent) - Image

Polisi berjaga dan mengamankan akses menuju lokasi penembakan di pusat bersejarah Krakow, Polandia, yang menewaskan enam orang (The Independent)

JawaPos.com - Penembakan mematikan mengguncang pusat wisata Kota Krakow, Polandia pada Sabtu (7/11). Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di kawasan Main Market Square yang dipadati wisatawan, menewaskan enam orang, termasuk seorang warga negara Inggris, serta melukai sedikitnya 15 orang lainnya. 

Insiden itu memicu kepanikan massal ketika pengunjung berlarian mencari perlindungan di toko-toko dan bangunan sekitar lokasi. Menurut kepolisian, pelaku mengendarai mobil menuju alun-alun bersejarah tersebut sesaat sebelum pukul 15.00 waktu setempat. Setelah tiba, ia mulai menembaki orang-orang secara acak. 

Kawasan itu biasanya ramai dikunjungi wisatawan dan warga lokal, dengan kereta kuda tradisional yang menjadi salah satu daya tariknya. Suasana yang semula dipenuhi aktivitas wisata mendadak berubah menjadi kepanikan ketika rentetan tembakan terdengar.

Dilansir dari The Independent, Minggu (8/11), sejumlah saksi menggambarkan bagaimana suara tembakan membuat orang-orang berhamburan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Salah seorang saksi bernama Aleksander mengaku mendengar sekitar 20 kali tembakan ketika sedang berjalan menuju toko. Ia kemudian bergegas masuk ke dalam bangunan untuk menyelamatkan diri setelah melihat orang-orang mulai berlarian.

"Kami sedang berjalan menuju toko ketika mendengar suara tembakan. Tiba-tiba kami berbalik, orang-orang mulai berlarian, sementara wisatawan dari negara lain tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Kami mendengar sekitar 20 tembakan," kata Aleksander kepada media Polandia, Faktowi.

Ia menambahkan bahwa seorang perempuan di toko tersebut segera menutup pintu setelah dirinya masuk. Mereka kemudian menunggu hingga situasi memungkinkan untuk keluar.

"Saya belum pernah menyaksikan kepanikan seperti itu. Orang-orang berlarian masuk ke toko untuk bersembunyi," ujarnya.

Kesaksian serupa disampaikan Caitlin Shasby, wisatawan asal Newcastle, Inggris, yang baru tiba di Krakow pada hari kejadian. Ia mendengar suara tembakan dari kamar hotelnya, tetapi awalnya tidak memahami apa yang sedang berlangsung. 

Kepastian mengenai insiden tersebut baru diperolehnya setelah pihak hotel menghubungi para tamu dan mengonfirmasi adanya penembakan. Menurut Caitlin, polisi kemudian terlihat mengamankan jalan di sekitar hotel dengan memasang barikade.

Editor: Candra Mega Sari
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